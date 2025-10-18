¡Ú¿·ÇÏ/Åìµþ5R¡Û¥ê¥¢¥ë¥¹¥Æ¥£¡¼¥ë»º¶ð ¥¢¥É¥Þ¥¤¥ä¥¯¥ï¥Ã¥º¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼V
¡¡10·î18Æü¡¢Åìµþ¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿5R¡¦2ºÐ¿·ÇÏÀï¡Ê¼Ç1600m¡Ë¤Ï¡¢ºä°æÎÜÀ±µ³¾è¤Î1ÈÖ¿Íµ¤¡¢¥¢¥É¥Þ¥¤¥ä¥¯¥ï¥Ã¥º¡Ê²´2¡¦·ªÅì¡¦Í§Æ»¹¯É×¡Ë¤¬¾¡Íø¤·¤¿¡£3/4ÇÏ¿Èº¹¤Î2Ãå¤Ë¥¹¥Ú¥ë¡¼¥Á¥§¡Ê²´2¡¦Èþ±º¡¦µÜÅÄ·É²ð¡Ë¡¢3Ãå¤Ë¥Ï¥Ë¡¼¥¸¥ç¡¼¡Ê²´2¡¦Èþ±º¡¦ÌðÅèÂç¼ù¡Ë¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£¾¡¤Á¥¿¥¤¥à¤Ï1:34.1¡ÊÎÉ¡Ë¡£
¡¡2ÈÖ¿Íµ¤¤Ç¸Íºê·½ÂÀµ³¾è¡¢¥¸¥å¥Ê¥Ù¡¼¥é¡ÊÌÆ2¡¦Èþ±º¡¦ÌÚÂ¼Å¯Ìé¡Ë¤Ï¡¢4ÃåÇÔÂà¡£
¡Ú¿·ÇÏ/Åìµþ4R¡Û¥¨¥Ô¥Õ¥¡¥Í¥¤¥¢»º¶ð ¥¨¥Ô¥Ã¥¯¥¯¥¤¡¼¥ó¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼V¿Íµ¤¤Ë±þ¤¨¤ë
¡¡ºä°æÎÜÀ±µ³¾è¤Î1ÈÖ¿Íµ¤¡¢¥¢¥É¥Þ¥¤¥ä¥¯¥ï¥Ã¥º¤¬´ò¤·¤¤¥Ç¥Ó¥å¡¼V¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£¥ì¡¼¥¹¤Ç¤ÏÃæÃÄ¤«¤é¤Î¶¥ÇÏ¤ÇËöµÓ¾¡Éé¤ÎÅ¸³«¤Ë¡£Ä¾Àþ¤Ç¤Ï¾å¤¬¤ê33.3¤ÎÀÚ¤ìÌ£¤òÈ¯´ø¡£3¥Ï¥í¥ó11.5¡Ý11.3¡Ý11.2¤Î²ÃÂ®¥é¥Ã¥×¤òÀÚ¤ìÌ£±Ô¤¯º¹¤·ÀÚ¤Ã¤¿¡£
¥¢¥É¥Þ¥¤¥ä¥¯¥ï¥Ã¥º¡¡1Àï1¾¡
¡Ê²´2¡¦·ªÅì¡¦Í§Æ»¹¯É×¡Ë
Éã¡§¥ê¥¢¥ë¥¹¥Æ¥£¡¼¥ë
Êì¡§¥Ç¥¤¥È¥é¥¤¥ó
ÊìÉã¡§Zoffany
ÇÏ¼ç¡§¶áÆ£½Ü»Ò
À¸»º¼Ô¡§¥Î¡¼¥¶¥ó¥Õ¥¡¡¼¥à