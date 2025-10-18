¡Ú¿·ÇÏ/Åìµþ4R¡Û¥¨¥Ô¥Õ¥¡¥Í¥¤¥¢»º¶ð ¥¨¥Ô¥Ã¥¯¥¯¥¤¡¼¥ó¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼V
¡¡10·î18Æü¡¢Åìµþ¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿4R¡¦2ºÐ¿·ÇÏÀï¡ÊÌÆ¡¦¼Ç1400m¡Ë¤Ï¡¢ÀîÅÄ¾²íµ³¾è¤Î1ÈÖ¿Íµ¤¡¢¥¨¥Ô¥Ã¥¯¥¯¥¤¡¼¥ó¡ÊÌÆ2¡¦·ªÅì¡¦ÃæÆâÅÄ½¼Àµ¡Ë¤¬¾¡Íø¤·¤¿¡£1/2ÇÏ¿Èº¹¤Î2Ãå¤Ë¥¸¥Ã¥Ô¡¼¥Á¥å¡¼¥ó¡ÊÌÆ2¡¦Èþ±º¡¦ÎÓÅ°¡Ë¡¢3Ãå¤Ë¥ß¥¹¥Æ¥£¥æ¥Ë¥Ð¥ó¥¹¡ÊÌÆ2¡¦Èþ±º¡¦²ÃÆ£À¬¹°¡Ë¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£¾¡¤Á¥¿¥¤¥à¤Ï1:23.3¡ÊÎÉ¡Ë¡£
¡¡2ÈÖ¿Íµ¤¤ÇC.¥ë¥á¡¼¥ëµ³¾è¡¢¥½¥Á¥ß¥ë¥³¡ÊÌÆ2¡¦Èþ±º¡¦µÜÅÄ·É²ð¡Ë¤Ï¡¢7ÃåÇÔÂà¡£
¡ÚÅìµþ3R¡Û¥³¥ó¥È¥ì¥¤¥ë»º¶ð ¥À¥Î¥ó¥»¥Õ¥£¡¼¥í¤¬ÃÇÁ³¤Î»Ù»ý¤Ë±þ¤¨¤ë¿Íµ¤¤Ë±þ¤¨¤ë
¡¡ÀîÅÄ¾²íµ³¾è¤Î1ÈÖ¿Íµ¤¡¢¥¨¥Ô¥Ã¥¯¥¯¥¤¡¼¥ó¤¬´ò¤·¤¤¥Ç¥Ó¥å¡¼V¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£¹¥¥¹¥¿¡¼¥È¹¥¥À¥Ã¥·¥å¤Ç¥Ï¥Ê¤Ø¡£¥Þ¥¤¥Ú¡¼¥¹¤ÎÆ¨¤²¤ÇÄ¾Àþ¤Þ¤Ç±¿¤Ó¡¢Ç´¤ê¶¯¤¤Æó¤ÎµÓ¤ò·«¤ê½Ð¤·¤Æ¤â¤¦¤Ò¤È¿¤Ó¡£Ãåº¹°Ê¾å¤Î´°¾¡¤ÇÁ¯¤ä¤«¤ÊÆ¨¤²ÀÚ¤ê¤À¤Ã¤¿¡£
¥¨¥Ô¥Ã¥¯¥¯¥¤¡¼¥ó¡¡1Àï1¾¡
¡ÊÌÆ2¡¦·ªÅì¡¦ÃæÆâÅÄ½¼Àµ¡Ë
Éã¡§¥¨¥Ô¥Õ¥¡¥Í¥¤¥¢
Êì¡§¥³¥¹¥â¥Ý¥ê¥¿¥ó¥¯¥¤¡¼¥ó
ÊìÉã¡§Dubawi
ÇÏ¼ç¡§DMM¥É¥ê¡¼¥à¥¯¥é¥Ö
À¸»º¼Ô¡§¥Î¡¼¥¶¥ó¥Õ¥¡¡¼¥à