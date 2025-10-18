¿¹»°Ãæ¡¦ÂçÅç¡õ¥¬¥ó¥Ð¥ì¥ë¡¼¥ä¡ÈMyM¡É¡Ö¥¬¥ë¥¢¥ï¡×ÅÐ¾ì Â©ÀÚ¤ì»ß¤Þ¤é¤ÌËÜ³Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/10/18¡Û¤ª¾Ð¤¤¥È¥ê¥ª¡¦¿¹»°Ãæ¤ÎÂçÅçÈþ¹¬¤È¡¢¥¬¥ó¥Ð¥ì¥ë¡¼¥ä¡Ê¤è¤·¤³¡¢¤Þ¤Ò¤ë¡Ë¤Ë¤è¤ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¡¦MyM¡ÊMiyuki / Yoshiko / Mahiru¡Ë¤¬18Æü¡¢ÀéÍÕ¡¦ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡õ²»³Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖRakuten GirlsAward 2025 AUTUMN/WINTER¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¿¹»°Ãæ¡¦ÂçÅç¡õ¥¬¥ó¥Ð¥ì¥ë¡¼¥ä¡Ö¥¬¥ë¥¢¥ï¡×¤ÇËÜ³Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸
¡ÖANNA SUI NYC¡ßMyM¡×¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤Ï¡¢MyM¤Î¥é¥¤¥Ö¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¥â¥Ç¥ë¿Ø¤¬¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤òÈäÏª¡£¡ÖASOBOZE¡×¡ÖÄ¶NAMAIKI¡×¤Ê¤ÉËÜ³ÊÅª¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÈäÏª¤·½ª¤¨¤ë¤È¡¢Â©ÀÚ¤ì¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤ÇÈèÏ«´¶¤òÉº¤ï¤»¤¿¡£ºÇ¸å¤Ë¤Ï¡Ö¤ª¤Þ¤ó¤¸¤å¤¦¤³¤ï¤¤¡×¤òÈäÏª¤·¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç²ñ¾ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£
º£²ó¤Î¡ÖGirlsAward¡×¤Ï¡ÈÃå¤»ÂØ¤¨¥²¡¼¥à¡É¤Î¤è¤¦¤Ë¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤òÁª¤Ó¤Ê¤¬¤é¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Î¡ÖDress Up My Style ¡ÝPlay the Game of You¡Ý¡×¤¬¥Æ¡¼¥Þ¡£Ìó300¿Í¤Î¥â¥Ç¥ë¤äÇÐÍ¥¡¦½÷Í¥¤¬ºÇ¿·¤Î½©Åß¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÈäÏª¤·¡¢ÇµÌÚºä46¡¢XG¡¢ME:I¡¢CUTIE STREET¤é¹ë²Ú¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤âÂ·¤¦¡£MC¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤ÏÆî³¤¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¤Î»³Î¤Î¼ÂÀ¤È¿¹¹áÀ¡¡£¥É¥é¥Þ¡Ö·¯¤¬¥È¥¯¥Ù¥Ä¡×¡¢±Ç²è¡ÖÎø¤Ë»ê¤ëÉÂ¡×¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤âÅ¸³«¤µ¤ì¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¿¹»°Ãæ¡¦ÂçÅç¡õ¥¬¥ó¥Ð¥ì¥ë¡¼¥ä¡Ö¥¬¥ë¥¢¥ï¡×¤ÇËÜ³Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸
¢¡¿¹»°Ãæ¡¦ÂçÅç¡õ¥¬¥ó¥Ð¥ì¥ë¡¼¥ä¡ÈMyM¡É¡Ö¥¬¥ë¥¢¥ï¡×¤ÇÂ©ÀÚ¤ì
¡ÖANNA SUI NYC¡ßMyM¡×¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤Ï¡¢MyM¤Î¥é¥¤¥Ö¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¥â¥Ç¥ë¿Ø¤¬¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤òÈäÏª¡£¡ÖASOBOZE¡×¡ÖÄ¶NAMAIKI¡×¤Ê¤ÉËÜ³ÊÅª¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÈäÏª¤·½ª¤¨¤ë¤È¡¢Â©ÀÚ¤ì¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤ÇÈèÏ«´¶¤òÉº¤ï¤»¤¿¡£ºÇ¸å¤Ë¤Ï¡Ö¤ª¤Þ¤ó¤¸¤å¤¦¤³¤ï¤¤¡×¤òÈäÏª¤·¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç²ñ¾ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£
¢¡¡Ö¥¬¥ë¥¢¥ï2025 A/W¡×¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ÖDress Up My Style -Play the game of You-¡×
º£²ó¤Î¡ÖGirlsAward¡×¤Ï¡ÈÃå¤»ÂØ¤¨¥²¡¼¥à¡É¤Î¤è¤¦¤Ë¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤òÁª¤Ó¤Ê¤¬¤é¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Î¡ÖDress Up My Style ¡ÝPlay the Game of You¡Ý¡×¤¬¥Æ¡¼¥Þ¡£Ìó300¿Í¤Î¥â¥Ç¥ë¤äÇÐÍ¥¡¦½÷Í¥¤¬ºÇ¿·¤Î½©Åß¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÈäÏª¤·¡¢ÇµÌÚºä46¡¢XG¡¢ME:I¡¢CUTIE STREET¤é¹ë²Ú¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤âÂ·¤¦¡£MC¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤ÏÆî³¤¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¤Î»³Î¤Î¼ÂÀ¤È¿¹¹áÀ¡¡£¥É¥é¥Þ¡Ö·¯¤¬¥È¥¯¥Ù¥Ä¡×¡¢±Ç²è¡ÖÎø¤Ë»ê¤ëÉÂ¡×¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤âÅ¸³«¤µ¤ì¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û