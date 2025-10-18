¥Þ¥Ä¥À¤Î¡Ö¡É¥ß¥Ã¥É¥·¥Ã¥×¡É¡¦4WD¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡×¤¬¥¹¥´¥¤¡ª 600ÇÏÎÏÄ¶¤¨¡ÖNA¥¨¥ó¥¸¥ó¡×¡ß¡Ö¡É880kg¡É¤ÎÄ¶·ÚÎÌ¥Ü¥Ç¥£¡×ºÎÍÑ¡ª Ç÷ÎÏ¤Î¥ï¥¤¥É¡õ¥í¡¼¥Ü¥Ç¥£¤¬¥¹¥´¥¤¡ÖLM55 VGT¡×¤È¤Ï
¥Þ¥Ä¥À¡ÖLM55¡×¤Ã¤Æ¡©
¡¡¥É¥é¥¤¥Ó¥ó¥°¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥¿¡¼¥²¡¼¥à¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥°¥é¥ó¥Ä¡¼¥ê¥¹¥â¡×¥·¥ê¡¼¥º¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡¢¥³¥ó¥»¥×¥È¥«¡¼¥·¥ê¡¼¥º¡Ö¥Ó¥¸¥ç¥ó¥°¥é¥ó¥Ä¡¼¥ê¥¹¥â¡×¡£
¡¡Ãæ¤Ç¤â¥Þ¥Ä¥À¤¬¶¨ÎÏ¤·¤¿¡ÖLM55 ¥Ó¥¸¥ç¥ó¥°¥é¥ó¥Ä¡¼¥ê¥¹¥â¡×¤È¤¤¤¦¥¯¥ë¥Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¸½ºß¤âÍÍ¡¹¤ÊÈ¿¶Á¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡ª ¥Þ¥Ä¥À¤Î¡Ö¡É¥ß¥Ã¥É¥·¥Ã¥×¡É¡¦4WD¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡×¤ò²èÁü¤Ç¸«¤ë¡Ê50Ëç¡Ë
¡¡LM55 ¥Ó¥¸¥ç¥ó¥°¥é¥ó¥Ä¡¼¥ê¥¹¥â¤Ï¡¢¥Þ¥Ä¥À¤Î¶¨ÎÏ¤Ë¤è¤Ã¤Æºî¤é¤ì¤¿¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥«¡¼¡£
¡¡¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥º¤Ï¡¢Á´Ä¹4750mm¡ßÁ´Éý2035mm¡ßÁ´¹â860mm¡¢¼ÖÂÎ½ÅÎÌ¤Ï880kg¤ËÍÞ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ê¥¢¤Ï¡¢¥Þ¥Ä¥À¤Î¡Öº²Æ°¡×¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼õ¤±¤Ä¤Ä¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¥Þ¥¹¥¯¤Ë¶áÇ¯¤Î¥Þ¥Ä¥À¤Î¥í¡¼¥É¥«¡¼¤ò»×¤ï¤»¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¡¡¥â¥Î¥³¥Ã¥¯¤Î¹ü³Ê¤Ï¥«¡¼¥Ü¥ó¥Õ¥¡¥¤¥Ð¡¼À½¤Ç¡¢¤½¤ÎÂ¾¤Ë¤â¿ï½ê¤Ë¥«¡¼¥Ü¥ó¥Õ¥¡¥¤¥Ð¡¼¤òÂ¿ÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢880kg¤È¤¤¤¦·ÚÎÌ¥Ü¥Ç¥£¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¤Ï¡¢¼«Á³µÛµ¤¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÅëºÜ¡£8Â®¥È¥é¥ó¥¹¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢ºÇ¹â½ÐÎÏ650ÇÏÎÏ¡¦ºÇÂç¥È¥ë¥¯564Nm¤òÈ¯À¸¤·¡¢¥¨¥ó¥¸¥ó¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤Ï¥ß¥Ã¥É¥·¥Ã¥×¡¢¶îÆ°Êý¼°¤Ï4WD¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÆÃÄ§¤ò»ý¤ÄLM55 ¥Ó¥¸¥ç¥ó¥°¥é¥ó¥Ä¡¼¥ê¥¹¥â¤ËÂÐ¤·¡¢¸½ºß½Ð¤Æ¤¤¤ëÈ¿¶Á¤Ï¡¢¡Ö¤¦¤à¡Ä¤«¤Ã¤³¤è¤¤¡×¡ÖÂ®¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£
¡¡¥Ç¥¶¥¤¥óÌÌ¤ò¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤È¹âÉ¾²Á¤¹¤ëÀ¼¤Î¤Û¤«¡¢¼ÂºÝ¤Ë¥²¡¼¥à¤ÇÂÎ´¶¤·¤ÆÁö¹ÔÀÇ½¤Î¹â¤µ¤òÉ¾²Á¤¹¤ëÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Þ¥Ä¥À¤Î¶¨ÎÏ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥²¡¼¥àÆâ¤Ç³èÌöÃæ¤Î¡¢LM55 ¥Ó¥¸¥ç¥ó¥°¥é¥ó¥Ä¡¼¥ê¥¹¥â¡£
¡¡¸«¤¿ÌÜ¡¢¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤È¤â¤Ë¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¹¥É¾¤òÆÀ¤Æ¤ª¤ê¡¢²èÁü¤Ç¸«¤Æ¤âÁö¹Ô¤·¤Æ¤ß¤Æ¤âÌ¥ÎÏÅª¤Ê1Âæ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡2016Ç¯¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖÅìµþ¥ª¡¼¥È¥µ¥í¥ó2016¡×¤Ç¤Ï¼Â¼Ö¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥²¡¼¥à¤Î³Àº¬¤ò±Û¤¨¤ÆÂ¿¤¯¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤ò³Ú¤·¤Þ¤»¤Æ¤¤¤ë¥¯¥ë¥Þ¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£