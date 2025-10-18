BE:FIRST¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¤ËÌ©Ãå¤·¤¿BTS¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥È±ÇÁü¸ø³«
BE:FIRST / World Tour 2025 -Who is BE:FIRST?- Behind The Scenes Digest¥µ¥à¥Í¥¤¥ë
7¿ÍÁÈ¥À¥ó¥¹&¥Ü¡¼¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×BE:FIRST¤¬18Æü¡¢¥Ù¥¹¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖBE:ST¡×¡Ê10·î29Æü¥ê¥ê¡¼¥¹¡Ë¤ÎBMSG MUSIC SHOPÈ×¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¡ÖBE:FIRST World Tour 2025 -Who is BE:FIRST?- Behind The Scenes¡×¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥È±ÇÁü¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¸ø³«¤µ¤ì¤¿BE:FIRST¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¤ËÌ©Ãå¤·¤¿Behind The Scenes¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥È±ÇÁü
º£²ó¸ø³«¤µ¤ì¤¿±ÇÁü¤Ï¡ÖBE:ST¡×¤ÎBMSG MUSIC SHOPÈ×¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¡¢BE:FIRST½é¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¡ÖBE:FIRST World Tour 2025 -Who is BE:FIRST?-¡×¤ËÌ©Ãå¤·¤¿Behind The Scenes±ÇÁü¤Î¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥È±ÇÁü¤À¡£
¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥¢¥¸¥¢¡¦¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤ÎÁ´12ÅÔ»Ô¤ò²ó¤Ã¤¿½é¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¤ÎÎ¢Â¦¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¼ý¤á¤¿±ÇÁü¤ò¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥È¤Ç³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£