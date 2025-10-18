Ìý¥¬¥¹ÅÄ³«È¯Ãæ¤Î¶ÛµÞ»öÂÖ¤ËÂÐ±þ¡¢¹ñ²Èµéµß±çµòÅÀ¤¬±¿ÍÑ³«»Ï¡¡Ãæ¹ñ³¤Æî¾Ê
¡¡¡Ú¿·²Ú¼Ò³¤¸ý10·î18Æü¡ÛÃæ¹ñÀÐÌýÂç¼ê¡¢Ãæ¹ñ³¤ÍÎÀÐÌý¡ÊCNOOC¡Ë¤Î³¤ÆîÊ¬¸ø»Ê¤Ï16Æü¡¢¹ñ²È³¤¾åÌýµ¤¡ÊÀÐÌý¡¦Å·Á³¥¬¥¹¡Ë±þµÞµß±ç³¤Æî´ðÃÏ¤¬³¤Æî¾ÊÀ¡î²¡Ê¤Á¤ç¤¦¤Þ¤¤¡Ë¸©¤Ç±¿ÍÑ¤ò³«»Ï¤·¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£¿¼³¤¤Ç¤ÎÀÐÌý¡¦Å·Á³¥¬¥¹³«È¯Ãæ¤ËÈ¯À¸¤¹¤ë²ÄÇ½À¤Î¤¢¤ë¥¬¥¹Ê®½Ð¤äÌýÎ®½Ð¤Ê¤É¶ÛµÞ»öÂÖ¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÀìÌçÅª¤Ê»ÜÀß¤Ç¡¢¹ñ²È¥ì¥Ù¥ë¤ÎËÜ³Ê²ÔÆ¯¤Ï½é¤á¤Æ¡£Ãæ¹ñÆîÉô³¤°è¤Ë¤ª¤±¤ë³¤¾åÀÐÌý¡¦Å·Á³¥¬¥¹ºÎ·¡»ö¸Î¤Î¶ÛµÞÂÐ±þ»þ´Ö¤¬ÂçÉý¤ËÃ»½Ì¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡ÁíÉßÃÏÌÌÀÑ¤Ï1Ëü1ÀéÊ¿Êý¥á¡¼¥È¥ë¤òÄ¶¤¨¡¢·±Îý¾ì¤È¶ÛµÞ»öÂÖ¤ËÂÐ±þ¤¹¤ëºÝ¤Îºî¶È¾ì¤òÊ»Àß¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÆÈ¼«³«È¯¤·¤¿¹ñÆâ½é¤Î3Àé¥á¡¼¥È¥ëµé¿åÃæÊÄº¿ÁõÃÖ¤È¿åÃæÎ®½ÐÌý²ó¼ý¥·¥¹¥Æ¥à¤òÁõÈ÷¤·¡¢¿×Â®¤Ê¹£°æÊÄº¿¡¢¸úÎ¨Åª¤ÊÎ®½ÐÌý²ó¼ýÇ½ÎÏ¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¡Êµ¼Ô/ÄÄ»Òé¯¡Ë