¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¡¢¤ï¤º¤«3Æü´Ö¤Î¤ªµÙ¤ß´ü´Ö¤¬½ªÎ»¡¡º£¸å¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¡©µÈÂ¼ÉÜÃÎ»ö¤¬¸ÀµÚ
¡¡¡Ö2025Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¸ø¼°¥é¥¤¥»¥ó¥¹¾¦ÉÊ¡×¤Î¸ø¼°X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤¬18Æü¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¡¢¸ø¼°¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡¦¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¤Î¡Ö¤ªµÙ¤ß´ü´Ö¡×¤¬½ªÎ»¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡15Æü¤Ë¸ø¼°X¤Ç¤Ï¡Ö¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¡¢º£Æü¤«¤é¤ªµÙ¤ß¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¡¢¶õ¹Á¤Ç¥¥ã¥ê¡¼¥±¡¼¥¹¤ò°ú¤¯¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤ò¥Ý¥¹¥È¡£
¡¡¤½¤·¤Æ18Æü¤Ë¤Ï¡Ö¤ª¤ä¤¹¤ß´ü´Ö¡¢½ªÎ»¡Á¡ªº£Æü¤«¤é¤ß¤ó¤Ê¤Ë²ñ¤¤¤Ë¹Ô¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¤·¡¢»æÈô¹Ôµ¡¤Ë¾è¤ë¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¤Î»Ñ¤ò¥¢¥Ã¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ÁáÂ®¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï¡ÖÂç´ÝÅìµþÅ¹¡×¤Ë¤Æ¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¤È¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È»£±Æ²ñ¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢ÂçºåÉÜ¤ÎµÈÂ¼ÍÎÊ¸ÃÎ»ö¤Ï14Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿ÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¤Î¡Ö¤«¤ó¤µ¤¤¾ðÊó¥Í¥Ã¥Èten.¡×¤Ë½Ð±é¤·¡¢¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¤Î¡Èº£¸å¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¡£¡Ö¿Íµ¤¤¢¤ë¤·¡Èµ¢¤ë¤Î¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂÔ¤Ã¤Æ!¡É¤È¡£ÍèÇ¯¤Î3·î¤Þ¤Ç¤Ï¤¤¤Æ¤â¤é¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£