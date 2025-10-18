¼Ö¤¬Æ»Ï©¤«¤é³³¤Î²¼¤ËÅ¾Íî¡¡1¿Í°Õ¼±ÉÔÌÀ¡¡¹Åç¡¦Ê¡»³»Ô
18ÆüÄ«¡¢¹Åç¸©Ê¡»³»Ô¤Ç¡¢ÃË½÷3¿Í¤¬¾è¤Ã¤¿¼Ö¤¬Æ»Ï©¤«¤é³³¤Î²¼¤ËÅ¾Íî¤·¡¢1¿Í¤¬°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Î½ÅÂÎ¤Ç¤¹¡£
»ö¸Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¹Åç¸©Ê¡»³»Ô¤Ç¤¹¡£·Ù»¡¤Ë¤è¤ë¤È¡¢18Æü¸áÁ°5»þÈ¾¤´¤í¡¢10Âå¤È¤ß¤é¤ì¤ëÃË½÷3¿Í¤¬¾è¤Ã¤¿·Ú¾èÍÑ¼Ö¤¬Æ»Ï©¤ò³°¤ì¡¢¿ô½½¥á¡¼¥È¥ë²¼¤ËÅ¾Íî¡£¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿ÃËÀ¤¬°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Î½ÅÂÎ¤Î¤Û¤«¡¢ÃË½÷2¿Í¤¬¹üÀÞ¤Ê¤É¤Î¥±¥¬¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸½¾ì¤Ï²¼¤êºä¤ÎµÞ¥«¡¼¥Ö¤Ç¡¢·Ù»¡¤¬Åö»þ¤Î¼Ö¤ÎÂ®ÅÙ¤Ê¤É¡¢»ö¸Î¤Î¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
