ºØÆ£¹©¡¡ÈýÌÓÁ´¤½¤ê¤ÇºÆÀ¸ÉÔÇ½¤â³Ð¸ç¤Ç»£±Æ¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡¡±Ç²è¡Ö¹Á¤Î¤Ò¤«¤ê¡×¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥×¥ì¥ß¥¢
¡¡ÇÐÍ¥¡¦ºØÆ£¹©¡Ê£´£´¡Ë¤¬£±£¸Æü¡¢ÀÐÀî¡¦ÎØÅç»ÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿±Ç²è¡Ö¹Á¤Î¤Ò¤«¤ê¡×¤Î¡Ö¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥×¥ì¥ß¥¢£é£îÎØÅç¡ÁÇ½ÅÐ¤Ë¸µµ¤¤ò¡Á¡×¤ÎÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ë¼ç±é¤Î´Ü¤Ò¤í¤·¡¢Èø¾åâÃ½¨¡Ê£±£³¡Ë¡¢âÃ±ÉÅÄ¶¿ÆØ¡Ê£²£µ¡Ë¡¢ºûÌî¹â»Ë¡Ê£·£·¡Ë¡¢¹õÅç·ëºÚ¡Ê£²£¸¡Ë¤é¤ÈÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
¡¡¹õ¤Î¥³¡¼¥È¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÈáÌÄ¤Ë¶á¤¤´¿À¼¤òÍá¤Ó¤¿ºØÆ£¡£¸µ¥ä¥¯¥¶¡¢´Ü¤ÈÅ¨ÂÐ¤¹¤ë²ÏÂ¼ÁÈ¤Î¥ä¥¯¥¶Ìò¤ÇÈýÌÓ¤òÁ´Éô¤½¤êÍî¤È¤·¤¿ÁÈ°÷¤ò±é¤¸¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¡ÊÆ£°æÆ»¿Í¡Ë´ÆÆÄ¤Ë¤Ï¤«¤Ê¤ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢ÈýÌÓ¤ò¤½¤êÍî¤È¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤Ã¤¿¸å¤Ë¡¢¤«¤í¤¦¤¸¤ÆÀ¸¤¨¤Æ¤³¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¾×·â¤Î¹ðÇò¤ò¤·¤¿¤¬¡Ö¤«¤í¤¦¤¸¤ÆÀ¸¤¨¤Æ¤¤¿¡×¤È°ÂÅÈ¡Ê¤¢¤ó¤É¡Ë´¶¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡À¸¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤â³Ð¸ç¤ò¤·¤¿¤È¤¤¤¤¡ÖÀ¸¤¨¤Æ¤³¤Ê¤¯¤Æ¤â¤³¤ÎÀè¤Î»Å»ö¤È¤«¤ò°ìÀÚ¡¢¹Í¤¨¤Ê¤¤Æü¡¹¡¢¤¼¤¤¤¿¤¯¤Ê»þ´Ö¤òÇ½ÅÐ¤ÈÉÙ»³¤Ç²á¤´¤»¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¡×¤È¡¢½¼¼Â¤Î»£±Æ¤À¤Ã¤¿¤È´î¤ó¤À¡£
¡¡Æ£°æ´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤Þ¤µ¤«¡¢ÈýÌÓ¤ò¤½¤Ã¤¿¤ê¡¢Æ¬¤ò¤½¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£