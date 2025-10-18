£Ê¥ê¡¼¥°¥Õ¥¡¥óÁûÁ³¡ª¡Ö¤È¤ó¤Ç¤â¤Í¤§19ºÐ¡×¹âÂ®¥«¥Ã¥È¥¤¥ó¢ªÃúÇ«¤¹¤®¤ë¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤¬¡Ö¥·¥å¡¼¥È¤Î¤ª¼êËÜ¡×¡ÖÀ¨¤¹¤®¤ë¡×º´Æ£Î¶Ç·²ð¤¬¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥´¡¼¥ë
¡ÚÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¥ê¡¼¥°¡Û¥Õ¥¡¥¸¥¢¡¼¥Î²¬»³ 1¡¼2 ¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå¡Ê10·î18Æü¡¿JFEÀ²¤ì¤Î¹ñ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¡Ú±ÇÁü¡Û¹âÂ®¥«¥Ã¥È¥¤¥ó¢ªÃúÇ«¤¹¤®¤ë¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å
¡¡¥Õ¥¡¥¸¥¢¡¼¥Î²¬»³¤ÎMFº´Æ£Î¶Ç·²ð¤¬¡¢¥«¥Ã¥È¥¤¥ó¤«¤é¸«»ö¤Ê¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¥·¥ç¥Ã¥È¡£19ºÐ¤ÎÄ¶¿·À±¤¬·è¤á¤¿¥´¥é¥Ã¥½¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡J1¥ê¡¼¥°Âè34Àá¤Ç¥Õ¥¡¥¸¥¢¡¼¥Î²¬»³¤Ï¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå¤ÈÂÐÀï¡£1ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤Ç·Þ¤¨¤¿32Ê¬¡¢º¸¥¦¥¤¥ó¥°¥Ð¥Ã¥¯¤ÇÀèÈ¯¤·¤¿º´Æ£¤¬°µ´¬¤ÎÆ±ÅÀÃÆ¤òÃ¡¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡º´Æ£¤Ïº¸¥µ¥¤¥É¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò»ý¤Ä¤È¡¢¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¡¼¥¨¥ê¥¢¤Îº¸³Ñ¤Þ¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò±¿¤Ó¡¢µÞ¥¹¥È¥Ã¥×¤«¤é¤Î¥«¥Ã¥È¥¤¥ó¤ÇÆâÂ¦¤ËÀÚ¤ì¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£ºÙ¤«¤Ê¥¹¥Æ¥Ã¥×¥ï¡¼¥¯¤È¾®¤µ¤Ê¥¥Ã¥¯¥Õ¥§¥¤¥ó¥È¤ÇÁê¼ê2¿Í¤ò¤«¤ï¤·¡¢¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¡¼¥¢¡¼¥¯¤«¤é±¦Â¤ò¥·¥ã¡¼¥×¤Ë¿¶¤ë¡£Êü¤¿¤ì¤¿¥Ü¡¼¥ë¤Ï¡¢Î¾¥Á¡¼¥à¤ÎÁª¼ê¤¬Æþ¤êÍð¤ì¤ë¥´¡¼¥ëÁ°¤Î¤ï¤º¤«¤Ê·ä´Ö¤òÄÌ¤êÈ´¤±¡¢¥´¡¼¥ë±¦²¼¶ù¤ËµÛ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
²òÀâ¤Ï¡ÖËö¶²¤í¤·¤¤18ºÐ¤«¤éÈôÌö¤Î19ºÐ¡×¤È¥·¥ã¥¦¥È
¡¡¼Â¶·¡¦Ç½À¯Í¼²ð»á¤Ï¡¢¡ÖËö¶²¤í¤·¤¤18ºÐ¤«¤éÈôÌö¤Î19ºÐ¡£¤³¤ì¤¾À¤ÂåÊÌÂåÉ½¡×¤È¥·¥ã¥¦¥È¡£¤µ¤é¤Ë²òÀâ¡¦¿¹ºê¹À»Ê»á¤Ï¡Ö¤â¤¦¸Ä¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¡¼¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Á°¤Ë¥¹¥Ú¡¼¥¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¤é¥É¥ê¥Ö¥ë¤Ç±¿¤Ó¤Ä¤Ä¡¢ÆâÂ¦¤Ë»Å³Ý¤±¤Æ¡¢¥·¥å¡¼¥È¥³¡¼¥¹¤ò¾å¼ê¤¯ºî¤ê½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥·¥å¡¼¥È¤â¸«»ö¤Ç¤¹¡£¤·¤Ã¤«¤ê¤È±¦¶ù¤ËÁÀ¤¤À¡¤Þ¤·¤Æ¡£ËÜÅö¤ËÈà¤Îµ»½Ñ¤Î¹â¤µ¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤Ê¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤«¤é¥´¡¼¥ë¤òÃ¥¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀä»¿¤·¤¿¡£
¡¡10·î16Æü¤Ë19ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼¤Ï¡¢¤³¤ì¤Ç¥Á¡¼¥à¥È¥Ã¥×¤Îº£¥·¡¼¥º¥ó6ÅÀÌÜ¡£J1½éÄ©Àï¤Î¥Á¡¼¥à¤ò¸£°ú¤¹¤ë¼ãÉð¼Ô¤Î°ìÈ¯¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤âSNS¾å¤Ç¡Ö¤¹¤´²á¤®¤ë¤À¤í¡ª¡×¡Ö¤¨¤°¤¤¤Ê¡×¡Ö²¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤âºÇ¸å¤Î¥·¥å¡¼¥È¤ÎÃúÇ«¤µ¤è¡Ä¡×¡Ö¤È¤ó¤Ç¤â¤Í¤§19ºÐ¤¸¤ã¤ï¡×¡ÖÁá¤¯³¤³°¹Ô¤¯¤Ù¤¡×¡Ö¶»¤¬¤È¤¤á¤¯¡×¡Ö¥·¥å¡¼¥È¤Î¤ª¼êËÜ¤òÈäÏª¡×¡Ö¥Ð¥±¥â¥ó¤«¤è¡×¡ÖÆüËÜ¤ÎÊõ¤À¡×¡Ö¤³¤ì¤ÏÊ¶¤ì¤â¤Ê¤¤ÆüËÜÂåÉ½¡¦º´Æ£Î¶Ç·²ð¡×¡Ö¥¥ó¥°º´Æ£Î¶Ç·²ð¤Îµ¢´Ô¡×¤ÈÂç¶½Ê³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤¹¤Ç¤ËAÂåÉ½¥Ç¥Ó¥å¡¼¤â¾þ¤Ã¤Æ¤¤¤ëº´Æ£¤Ï¡¢Ãæ¿´Áª¼ê¤È¤·¤ÆÎ×¤ó¤Àº£·î¤ÎU-20¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ç¥é¥¦¥ó¥É16ÇÔÂà¡£·èÄêµ¡¤ò»ÅÎ±¤á¤¤ì¤º¤Ë²ù¤·¤µ¤òÞú¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¤ÇÉüµ¢½éÀï¤Îº£Àá¤Ç¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¥ï¡¼¥¯¤Ç¼Á¤Î¹â¤µ¤òÈ¯´ø¤·¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢²¬»³¤Ï55Ê¬¤ËGK¥¹¥Ù¥ó¥É¡¦¥Ö¥í¡¼¥À¡¼¥»¥ó¤¬Âà¾ì¤È¤Ê¤ê¡¢¿ôÅªÉÔÍø¤¬¶Á¤¤¤Æ65Ê¬¤Ë¼ºÅÀ¡£1¡¼2¤ÇCÂçºå¤ËÇÔÀï¤·¡¢¤³¤ì¤Ç7»î¹çÌ¤¾¡Íø¤È¤Ê¤ê¡¢½ç°Ì¤â15°Ì¤Þ¤Ç¸åÂà¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊABEMA de DAZN¡¿ÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¥ê¡¼¥°¡Ë