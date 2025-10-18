¡Ú´ÇÉÂ¥è¥í¥·¥¯¡ª´ÝÅê¤²µÁËå¡Û¥Ò¥½¥Ò¥½±¢¸ý¡ª¸À¤¤¤Õ¤é¤·¤¿¤Î¤ÏµÁ»Ð¡£µö¤µ¤ó¡ãÂè14ÏÃ¡ä#4¥³¥ÞÊìÆ»¾ì
¡ÖÍÄ¤¤»Ò¤É¤â¤¬¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¥Õ¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç¥Ð¥ê¥Ð¥êÆ¯¤¤¤Æ»Ò°é¤Æ¤â¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥Þ¥Þ¡£¤½¤Î´èÄ¥¤ê¤Ë»×¤ï¤º¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤ê¤¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¹¤¬»Ò¤É¤â¤¬È¯Ç®¤·¤Æº¤¤ê²Ì¤Æ¤¿¥Þ¥Þ¤¬¡¢ÉÂµ¤¤Î»Ò¤É¤â¤ò¤¢¤Ê¤¿¤ËÍÂ¤±¤¿¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¿¤é¤É¤¦¤·¤Þ¤¹¤«¡£°ìÅÙ¤äÆóÅÙ¤Ê¤é¡Ö½õ¤±¹ç¤¤¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤â¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ÉÑÈË¤Ê¤¦¤¨ÅöÁ³¤Î¤è¤¦¤ÊÂÖÅÙ¤À¤Ã¤¿¤é¡Ä¡Ä¡©
Âè14ÏÃ¡¡»ä¤¬¥Í¥°¥ì¥¯¥È¡©¡ÚµÁËå¥¢¥ä¤Îµ¤»ý¤Á¡Û
¡ÚÊÔ½¸Éô¥³¥á¥ó¥È¡Û
¥¢¥ä¤µ¤ó¤Ï¼«Âð¤ËÌá¤Ã¤ÆÃ¶Æá¡¦¥±¥¤¤µ¤ó¤ËÈ¾µã¤¤ÇÁêÃÌ¤·¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¥±¥¤¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤½¤ó¤Ê¤¦¤ï¤µ¡¢¤Û¤Ã¤È¤±¤è¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢Ê¹¤¯¼ª¤â¤¿¤º¡Ä¡Ä¤È¤¤¤Ã¤¿Ê·°Ïµ¤¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¥¢¥ä¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¥Í¥°¥ì¥¯¥È¤¹¤ë¿Æ¡×¤Ê¤ó¤ÆÉÔÌ¾ÍÀ¤Ê¥ì¥Ã¥Æ¥ë¤òÅ½¤é¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤É¤¦¤·¤Æ¤âµö¤»¤Þ¤»¤ó¡£¼ÂºÝ¡¢¤¦¤ï¤µ¤Î½Ð¤É¤³¤í¤Ï¿ÆÀÌ¤Î¥¯¥ß¥³¤µ¤ó¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¢¥ä¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥Á¥µ¥È¤µ¤ó¤Î¤»¤¤¤À¡Ä¡Ä¡ª¡×¤È´ª°ã¤¤¤·¤ÆÅÜ¤ê¤ËÇ³¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸¶°Æ¡¦¥Þ¥Þ¥¹¥¿¡¡µÓËÜ¡¦ÂçÅç¤µ¤¯¤é¡¡¡¡ÊÔ½¸¡¦ÀÐ°æÌïº»
