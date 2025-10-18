2ÀïÏ¢Â³Ìµ¼ºÅÀ¤âÌÜÉ¸¤Î6°Ì°ÊÆâ¾ÃÌÇ¡¡¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¾Ð¤ß¤Ê¤¥É¥í¡¼¡¡»Ä¤ê4Àï¡¢ÆàÎÉÎµ¼ù¼ç¾¡Ö¥¯¥é¥Ö¤È¤·¤Æ¤Î¶¯¤µ¤¬»î¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡¢¡ÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¥ê¡¼¥°Âè34Àá¡¡Ä®ÅÄ0¡½0Ê¡²¬¡Ê18Æü¡¢Åìµþ¡¦Ä®ÅÄGION¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¡¡¹¥µ¡¤Ï¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¥´¡¼¥ë¤¬±ó¤¯¡¢Ê¡²¬¤ÏÅ¨ÃÏ¤ÇÄ®ÅÄ¤È¾¡¤ÁÅÀ1¤òÊ¬¤±¹ç¤Ã¤¿¡£
¡¡¾å°ÌÁê¼ê¤Î°ú¤Ê¬¤±¤â¡¢Ìó4¥«·î¤Ö¤ê¤ÎÏ¢¾¡¤Ï¤Ê¤é¤º¡¢ÅöÁ³Áª¼ê¤ÎÉ½¾ð¤Ë¾Ð¤ß¤Ï¤Ê¤¤¡£¶âÌÀµ±´ÆÆÄ¤âÆ±ÍÍ¤Ç¡ÖÀ§¤¬Èó¤Ç¤â¾¡¤ÁÅÀ3¤ò¼è¤ê¤Ë¤¤¤Ã¤¿¤¬¡¢´ÊÃ±¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È²ù¤·¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡Ä®ÅÄ¤Î»ý¤ÁÌ£¤Ç¤â¤¢¤ë¹â¤µ¤äÂ®¤µ¤ËÁ°È¾¤Î½øÈ×¤Ï²¡¤·¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£¸åÈ¾¤Ë¤Ï8·î16Æü¤Î¼¯ÅçÀï°ÊÍè¡¢ÀïÎó¤òÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤¿±°°æÀ»À¸¤òÅêÆþ¤¹¤ë¤Ê¤ÉÂÇ³«¤ò¿Þ¤Ã¤¿¤¬µÚ¤Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£°ìÊý¤Ç¼éÈ÷¿Ø¤ÏÏ¢ÇÔ¤ò5¤Ç»ß¤á¤¿Á°Àá¤ËÂ³¤¤¤ÆÌµ¼ºÅÀ¤ÈÆ§¤óÄ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Õ¥ë½Ð¾ì¤Ç¼é¤ê¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤¿¼ç¾¤ÎÆàÎÉÎµ¼ù¤Ï¡¢¥Á¡¼¥à¾õ¶·¤Ë°ìÄêÄøÅÙ¤Î¼ê±þ¤¨¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£¼ºÅÀ¤¬¤«¤µ¤ó¤ÀÏ¢ÇÔÃæ¤«¤é¤Ï¼éÈ÷¤Î¾õÂÖ¤Ï¹¥Å¾¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ë¡Ö¤³¤Î2»î¹ç¤Ç¤ä¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¡Ê¹¶·â¤ò¡Ë²Ã¤¨¤Æ¤¤¤¯·Á¤Ë¤·¤Ê¤¤¤È¡×¤ÈÀè¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¸åÈ¾¤Î¹¶·âÌÌ¤ÇÀÑ¶ËÀ¤¬É¬Í×¤È´¶¤¸¤¿¤È¤¤¤¦¡£ºÇ½ª¥é¥¤¥ó¤«¤é¤ÎÅ¸³«¤â´Þ¤á¡ÖÍ¦µ¤¤ò»ý¤Ã¤ÆÁ°¿Ê¤Ç¤¤ë¤«¡ÊÁê¼ê¼éÈ÷¤Î¡ËÇØ¸å¤ò¼è¤ì¤ë¤«¡¢Â¿¤¯¤ÎÁª¼ê¤¬´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤«¡ÊÁê¼ê¤Î¡ËÉÝ¤¤¤È¤³¤í¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤òÆþ¤ì¤é¤ì¤ë¤«¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡ÌÜÉ¸¤Ë·Ç¤²¤Æ¤¤¤¿¥ê¡¼¥°Àï6°Ì°ÊÆâ¤Î²ÄÇ½À¤Ï¾Ã¤¨¤¿¡£ÆàÎÉ¤Ï¡Ö¥Á¡¼¥à¤È¤·¤ÆÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£¥¯¥é¥Ö¤È¤·¤Æ¤Î¶¯¤µ¤¬»î¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤É¤¦Àï¤¨¤ë¤«¤¬Âç»ö¡×¤È»Ä¤ê4»î¹ç¤Î¾¡Íø¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£¡Ê»³ÅÄ¹§¿Í¡Ë