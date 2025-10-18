¡Ö¤¢¤Î¡ÄÃ¯¤Ç¤¹¤«¡©¾Ð¡×¤Ù¤é¤Ü¤¦à¶ÄÅ·È´Å§á¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥ÈËÜÎÎÈ¯´ø¤ÎàÂç²Ï´éá¤ËÀä»¿¤ÎÀ¼¡Ö¤¤¤¤´é!¡×¡ÖÇÐÍ¥¤Î´é¤Ë¡Ä¡×¡Ö¤Á¤ç¤ó¤Þ¤²»÷¹ç¤¦¡ÁŽ¯!¡×
¡Ö¥Ë¥å¡¼¥¹¤ÇÃÎ¤Ã¤¿¤±¤É¥Û¥ó¥È¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤Í¾Ð¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖÌîÀÇúÃÆ¡×¤Î¤¯¤Ã¤¡¼¡ª¤¬àÂç²Ï´éá¤ò¸ø³«¤·¡¢Àä»¿¤¹¤ëÀ¼¤¬Â¿¤¯¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö#¤É¤¦¤â¡¡#¤¯¤Ã¤¡¼¤Ç¤¹¡¡#ÇÐÍ¥¤Î¡¡#¤¯¤Ã¤¡¼¤Ç¤¹¡¡#Âç²Ï¥É¥é¥Þ¡¡#¤Ç¤¹¤Ê#¤¯¤Ã¤¡¼¤¬¤Ç¤¹¤è¡¡#ÇÐÍ¥¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡¡#¤¯¤Ã¤¡¼ÇÐÍ¥¤Ç¤¹¤«¤é¡¡#¤â¤È¤¤¡¡#ÇÐÍ¥¤¯¤Ã¤¡¼¤Ç¤¹¤«¤é¡¡#¤Û¤Û¤Û¡¡#¤¯¤Ã¤¡¼¤«¤é¤Î¡¡#¤ªÃÎ¤é¤»¤Ç¤·¤¿¤è¡¡#¤â¤È¤¤¡¡¡¡#ÇÐÍ¥¤¯¤Ã¤¡¼¤«¤é¤Î¡¡#¤ªÃÎ¤é¤»¤Ç¤·¤¿¡¡#¤Ù¤é¤Ü¤¦¡×¤Ê¤É¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¥¿¥°ÉÕ¤±¤·¡¢NHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡×¤Î¥Ý¥¹¥¿¡¼Á°¤Ç»£±Æ¤·¤¿¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡¥Ý¥¹¥¿¡¼Æâ¤Î¼ç±é¤Î²£ÉÍÎ®À±¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¤Á¤ç¤ó¤Þ¤²»Ñ¤Ç¸ý¤òÂç¤¤¯³«¤±¤¿»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¤¢¤Î¡¢Ã¯¤Ç¤¹¤«¡©¾Ð¡×¡ÖÇÐÍ¥¤Î´é¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡£¤µ¤¹¤¬¤Ç¤¹¡×¡Ö¤¤¤¤´é!¡×¡Ö¤Á¤ç¤ó¤Þ¤²»÷¹ç¤¦¡ÁŽ¯!¡×¡Ö¤¯¤Ã¤¡¼¡ª¤µ¤ó¡¢ÇÐÍ¥¤µ¤ó¤ä¤ë¤Î!?¡×¡ÖÂç²ÏÇÐÍ¥¤µ¤ó¡×¡Ö¥Ë¥å¡¼¥¹¤ÇÃÎ¤Ã¤¿¤±¤É¥Û¥ó¥È¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤Í¾Ð¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡¡½é¤ÎÂç²Ï¥É¥é¥Þ½Ð±é¤È¤Ê¤ë¡¢¤¯¤Ã¤¡¼¡ª¤Ï¡¢ÉâÀ¤³¨»Õ¡¦¾¡Àî½ÕÏ¯(¤Î¤Á¤Î³ë¾þËÌºØ)Ìò¤Ç19ÆüÊüÁ÷¤ÎÂè40²ó¡Ö¿Ô¤¤»¤Ì¤ÏÍß¤ÎÀô¡×¤«¤éÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£