¡¡¢¡¥Ñ¡¼¥½¥ë¡¡¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¡¡¥Ñ¡¡¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¡¡Âè4Àï¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯3¡½9ÆüËÜ¥Ï¥à¡Ê18Æü¡¢¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎÌøÅÄÍª´ô³°Ìî¼ê¤¬¡¢CSÎòÂåºÇÂ¿°ÂÂÇµÏ¿¤ò¹¹¿·¤¹¤ëÄÌ»»55°ÂÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö1ÈÖº¸Íã¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡£½é²ó¤ËËÌ»³¤«¤éÃæÁ°¤Ø±¿¤Ó¡¢µåÃÄOB¤ÎÆâÀîÀ»°ì»á¤ËÊÂ¤Ö54°ÂÂÇÌÜ¡£7²ó¤Ë±¦Ãæ´Ö¤Ø¤ÎÆóÎÝÂÇ¤ÇµÏ¿¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£»î¹ç¸å¡¢ÌøÅÄ¤Ï¡Ö¡Ê»î¹ç¤Ë¡Ë¤¤¤Ã¤Ñ¤¤½Ð¤¿¤«¤é¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤ÈÃ¸¡¹¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤Ï2Ï¢¾¡¤ÇÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¿Ê½Ð¤Ë²¦¼ê¤ò¤«¤±¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤Î¸å2Ï¢ÇÔ¡£¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¾¡¤¿¤Ê¤¤¤È³Ú¤·¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¾¡¤Á¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÎ¨Ä¾¤Ê»×¤¤¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö°ìÀ¸·üÌ¿¾¡¤Á¤Ëµ²¤¨¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´¬¤ÊÖ¤·¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£