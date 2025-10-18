Æü¥Æ¥ìNEWS NNN

¼Ì¿¿³ÈÂç

¥¯¥Þ¤ÎÌÜ·â¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤¿»¥ËÚ»Ô¼ê°ð¶è¤Î¹âÎð¼Ô»ÜÀß¤Î¶á¤¯¤ËºÆ¤Ó¥¯¥Þ1Æ¬¤¬½ÐË×¤·¡¢¶î½ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¼þÊÕ¤Ë½ÐË×¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¿¥¯¥Þ¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¥¯¥Þ¤¬½ÐË×¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢»¥ËÚ»Ô¼ê°ð¶è¼ê°ð¶â»³¤Ë¤¢¤ë¹âÎð¼Ô»ÜÀß¤ÎÎ¢»³¤Ç¤¹¡£18Æü¸áÁ°8»þ¤¹¤®¡¢¡Ö»ÜÀß¤«¤é¥¯¥Þ¤¬¸«¤¨¤¿¡×¤È·Ù»¡¤ËÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¤â¥¯¥Þ1Æ¬¤¬µïºÂ¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¥Ï¥ó¥¿¡¼¤¬¸áÁ°11»þ¤¹¤®¤È¸á¸å1»þÁ°¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ3È¯¤òÈ¯Ë¤¤·¡¢¶î½ü¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

¶î½ü¤µ¤ì¤¿¥¯¥Þ¤Ï¡¢ÂÎÄ¹¤ª¤è¤½1¥á¡¼¥È¥ë10¥»¥ó¥Á¤Î¥á¥¹¤Ç¡¢¤³¤Î¾ì½ê¤Ë½ÐË×¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¿¥¯¥Þ¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

»¥ËÚ»Ô´Ä¶­¶¦À¸Ã´Åö²Ý¡¦À¶Èø¿ò·¸Ä¹
¡Ö¤­¤Î¤¦¡Ê17Æü¡Ë½Ð¤Æ¤¤¤¿¸ÄÂÎ¤È¤ÏÆÃÄ§¤¬°ìÃ×¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ª¤½¤é¤¯°ì½ï¡£¤Û¤«¤Ë¤â¥¯¥Þ¤¬¤¤¤ë²ÄÇ½À­¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢°ú¤­Â³¤­Ãí°Õ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×

»¥ËÚ»Ô¤Ï¼þÊÕ¤ËÅÅµ¤ºô¤òÀßÃÖ¤·¡¢ÂÐºö¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£