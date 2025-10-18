¡Ú¸¶È¯¡ÛÇðºê´¢±©ºÆ²ÔÆ¯¤ÎÀ§Èó¡È¸©µÄ²ñ¤ÇÁá´üÈ½ÃÇ¤ò¡É ¿·³ã·ÐºÑÆ±Í§²ñ¤¬Í×Ë¾½ñÄó½Ð¡ÖÀè±ä¤Ð¤·¤»¤º°ìÄê¥ì¥Ù¥ë¤ÎÈ½ÃÇ¼¨¤¹¤Ù¤¡×
¿·³ã·ÐºÑÆ±Í§²ñ¤¬10·î17Æü¡¢¸©µÄ²ñ¤ËÂÐ¤·Í×Ë¾½ñ¤òÄó½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¿·³ã·ÐºÑÆ±Í§²ñ¡¡µÈÅÄ»êÉ× É®Æ¬ÂåÉ½´´»ö¡Û
¡ÖÇðºê´¢±©¸¶»ÒÎÏÈ¯ÅÅ½ê¤ÎºÆ²ÔÆ¯¤ÎÀ§Èó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¸©µÄ²ñ¤Ç¤ÎÁá´üÈ½ÃÇ¤Ë´Ø¤¹¤ëÍ×Ë¾½ñ¤ò¤ª»ý¤Á¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¿½¤·¤¢¤²¤Þ¤¹¡×
Í×Ë¾½ñ¤Ç¤Ï¡¢¥¨¥Í¥ë¥®ー¤Î°ÂÄê¶¡µë¤¬ÆüËÜ¤ÎµÊ¶Û¤Î²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»ØÅ¦¡£
°ÂÁ´ÌÌ¤Î¿³ºº¤äÈòÆñ·×²è¤Ë´Ø¤¹¤ë¹ñ¤Î¶ñÂÎÅª¤Ê´ØÍ¿¡¢¸©Ì±¤Î°Õ¼±¤Î³ÎÇ§¤Ê¤ÉºÆ²ÔÆ¯¤ÎÀ§Èó¤òÈ½ÃÇ¤¹¤ëºàÎÁ¤ÏÀ°¤¤¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¹ñ¡¦¸©¡¢¤½¤·¤ÆÅìµþÅÅÎÏ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÄ¹¤¤µÄÏÀ¤ÎÃæ¤Ç¤«¤Ê¤ê»×¤¤ÀÚ¤Ã¤¿Å¸³«¤¬¤³¤Î¤È¤³¤í½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦ÌÌ¤Ç¡¢»ä¤É¤â¤È¤·¤Æ¤Ïµ¡¤Ï½Ï¤·¤¿¤È¤¤¤¦È½ÃÇ¡×
¤½¤·¤Æ¡¢²Ö³ÑÃÎ»ö¤¬ºÆ²ÔÆ¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ·ëÏÀ¤ò²¼¤·¤¿¤é¡¢¸©µÄ²ñ¤Ç¤½¤ÎÀ§Èó¤òÁá´ü¤ËÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤è¤¦¶¯¤¯Í×Ë¾¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¿·³ã·ÐºÑÆ±Í§²ñ¡¡µÈÅÄ»êÉ× É®Æ¬ÂåÉ½´´»ö¡Û
¡Ö¤³¤ì°Ê¾å¡¢»öÂÖ¤òÀè±ä¤Ð¤·¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢°ìÄê¥ì¥Ù¥ë¡¢¤ä¤Ï¤êÈ½ÃÇ¤ò¼¨¤¹¤Ù¤¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×