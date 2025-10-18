ÅÏÊÕÈþÍ¥µª¡¢Ä¶¥ß¥Ë¾æ¥³¡¼¥Ç¤Ç¤«¤ï¤¤¤µ¸Â³¦ÆÍÇË¡¡¡Ö¤ï¤Ã¤Ã¤Ã¡ª¡×¡ÖâÁ¤·¤¹¤®¡×¿À¥¹¥¿¥¤¥ë¤ËÌåÀä
¸µNMB48¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¡Ö¤ß¤ë¤¡¼¡×¤³¤ÈÅÏÊÕÈþÍ¥µª¤µ¤ó¡Ê32¡Ë¤¬2025Ç¯10·î10Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¿À¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬ºÝÎ©¤Ä¥·¥ç¡¼¥Ñ¥ó¥³¡¼¥Ç¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡ÖâÁ¤·¤¹¤®¤Æ¡¢Ä¾»ë¤Ç¤¤Þ¤»¡Á¤ó¡×¤ÎÀ¼
ÅÏÊÕ¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö°¦¤¹¤ë¸åÇÚ¤¬Ï¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿ ¹¬¡×¤È¤·¡¢ÀÖ¥Ë¥Ã¥È¤È¥·¥ç¡¼¥Ñ¥ó¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥³¡¼¥Ç¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢¹õ¤¤¥¥ã¥Ã¥×¤ò¤«¤Ö¤ê¡¢ Ä¹Âµ¤ÎÀÖ¤¤¥Ë¥Ã¥È¤È¥°¥ì¡¼¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥Ñ¥ó¥Ä¤òÃåÍÑ¡£¸ª¤Ë¥Ð¥Ã¥°¤ò¤«¤±¡¢¸ý¤òÀí¤é¤»¤ëÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£2ËçÌÜ¤Ç¤Ï¡¢°Ø»Ò¤Ë¹ø¤«¤±¡¢Ë¹»Ò¤Ë¼ê¤òÅº¤¨¤Æ¤µ¤¸¤±¤ë¾Ð´é¤ò¤ß¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤ï¤Ã¤Ã¤Ã¡ªÀÖ¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã»÷¹ç¤¦¡ª¡ª¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÎÉ¤¹¤®¡×¡ÖâÁ¤·¤¹¤®¤Æ¡¢Ä¾»ë¤Ç¤¤Þ¤»¡Á¤ó¡×¡ÖºÇ¹â¤Ë²Ä°¦¤¤¡×¡ÖÄ¶¡¼¡¼¡¼åºÎï¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£