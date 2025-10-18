すみれとHIROMI＆FUKAMIが、美のスペシャリストをゲストに招いて「わたしをHAPPYにする美容」をテーマに、ビューティートークを展開するTOKYO FMのラジオ番組「KOSÉ Find My Beauty」（毎週日曜9:00〜9:30）。ゲストのライフスタイル、美容メソッドやルーティンなどを紹介します。(※今回のMCはすみれとFUKAMI)。10月5日（日）、12日（日）、19日（日）の放送ゲストは、すみれとFUKAMIと親交があり、ファッションモデル・タレントとして活躍する藤井サチさん。この記事では、12日の模様をお届けします。7月に自身の公式Instagramで結婚を発表し、新婚生活を送る藤井さん。結婚式に向けて新たに取り入れたボディメイク術や、常に変わらない美ボディを維持する秘訣などについて語っていただきました。

藤井サチさん

▶▶この番組内容は「TOKYO FMポッドキャスト」やスマホアプリ「Spotify」などの音声配信サービスでもお楽しみいただけます。 https://www.tfm.co.jp/link.php?id=12976すみれ：さっちゃん（藤井）は、ずっと変わらない体型で超美ボディだから、特別に何かということはないと思うけれど、最近、結婚式に向けて、いつもとは違うボディメイクの準備とか何かしていますか？藤井：もう、これはピラティス。私、猫背で肩が内巻きなのね。そこをちゃんとドレスをきれいに着られるように、胸を広げることをピラティスで頑張っています。すみれ：やっぱりいいって言いますよね、ピラティスは。インナーマッスルとか、コアのための（トレーニングだから）。筋トレだと、ムキッとなりがちだから。藤井：まさにそう。ピラティスに出合うまでは、週4くらいでパーソナル（トレーニング）で、重りをつけてトレーニングしてた。確かにお尻などは引き上がるけど、体がぎゅっと縮こまっちゃっている感じがして。K-POPのアイドルの方たちが、みんなピラティスで体がきれいになったと聞いて行ってみたら、背が伸びる感じがして。縦に筋肉をきれいに使うから、姿勢も良くなったり、あと呼吸がとにかく深くなる。頭痛が軽減したり、リラックスできるし。ピラティスは最強だと思います。FUKAMI：コロナ禍に、私はさっちゃんの美ボディメイクをよくやっていました。あなた、すごい（YouTube）アップしていましたよね、コロナの直後の始めたての頃に。すごいバズっていて。藤井：嬉しい。FUKAMI：マイペースながら、すごいロジカルに説明してくれていて、真面目なんです。藤井：意外とね（笑）。FUKAMI：すごく良かった！ また、ピラティスはメンタルとかにも良いと聞きますが、ピラティスに力を入れるようになって、なにか変化はありましたか？藤井：ピラティス中って、すごい深い呼吸で体を動かしていくから、頭がめちゃめちゃ整理されます。リラックスすると同時に、瞑想っぽいかも？「あれやっておこう」みたいなことがクリアになる。FUKAMI：確かに。本当に関節を動かすことなどに集中するから、他のことを考えられない。1つのものに集中するって、それは、ある意味、瞑想の初歩だもんね。すみれ：筋トレは、以前は週4くらいでパーソナルトレーニングをやっていたということですが、最近はあまりやっていない？藤井：着るドレスをまだ決められていないのですが、ドレスにもよるなと思っていて。もしピタッとするドレスだったら、お尻のトレーニングはもう少しやりたいなと。お尻などは、筋トレで重りを使わないと、丸くならないなって思っているので。すみれ：私も以前は運動しすぎて、筋肉がつきすぎて（笑）。体が大きくなるし、逆にお腹が空いて食べすぎて太っちゃったことがあった。最近ピラティスも始めたので、いいバランスを探さないと。藤井：でも、筋肉があって食べることは、良いのかな？って思う。FUKAMI：まあ、確かに！ 運動は永遠です。

（写真左から）すみれ、FUKAMI、藤井サチさん

番組では他にも、夫婦で送り合う海外旅行のプレゼントや夫婦間のお金事情などについて語る場面もありました。



