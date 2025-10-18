NiziU¡¦NINA¤Ï¡Ö¥³¥³¥Ê¥Ã¥Ä³ä¤ê¥Þ¥¹¥¿¡¼¡×¤À¤Ã¤¿!? ¥³¥³¥Ê¥Ã¥Ä½Á¤ËÈáÌÄ¤¬Èô¤Ó¸ò¤¦¡Ö¥³¥³¥Ê¥Ã¥ÄÁá³ä¤ê¶¥Áè¡×
¥é¥¸¥ª¤ÎÃæ¤Î³Ø¹»¡¢TOKYO FM¤ÎÈÖÁÈ¡ÖSCHOOL OF LOCK!¡×¡Ê·îÍË¡ÁÌÚÍË 22:00¡Á23:55¡¿¶âÍË 22:00¡Á22:55¡Ë¡£Ëè·î2½µÌÜ¡Êº£·î¤Ï3½µÌÜ¡Ë¤Ï¡¢9¿ÍÁÈ¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡ÖNiziU¡Ê¥Ë¥¸¥å¡¼¡Ë¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼3¿Í¤¬ÆüÂØ¤ï¤ê¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ë¡ÖNiziU LOCKS!¡×¡Ê22:15º¢¡Á¡Ë¤ò¥ª¥ó¥¨¥¢¡£
10·î13Æü¡Ê·î¡Ë¤«¤é16Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Î¼ø¶È¡ÊÊüÁ÷¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷¤¬Âç½¸¹ç¤·¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë´ë²è¡Ö½©¤ÎÂç±¿Æ°²ñ¡×¤ò¼Â»Ü¡£¤³¤³¤Ç¤Ï10·î14Æü¡Ê²Ð¡ËÊüÁ÷²ó¤ÎÂè1¼ïÌÜ¡Ö¥³¥³¥Ê¥Ã¥ÄÁá³ä¤ê¶¥Áè¡×¤ÎÌÏÍÍ¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¡½¡½Âè1¼ïÌÜ¤Ï¡Ö¥³¥³¥Ê¥Ã¥ÄÁá³ä¤ê¶¥Áè¡×¡ª
¤³¤â¤ê¹»Ä¹¡§¡ÖNiziU LOCKS! ½©¤ÎÂç±¿Æ°²ñ¡×¤Ç¤¹¡£ºÇ½é¤Î¼ïÌÜ¤Ï¿´¤ò1¤Ä¤Ë¡ª ÁÀ¤¨¥Ñ¥Ã¥«¡¼¥ó¡ª¡Ö¥³¥³¥Ê¥Ã¥ÄÁá³ä¤ê¶¥Áè¡×¤Ç¤¹¡ª ¥ë¡¼¥ë¤Ï»ê¤Ã¤Æ¥·¥ó¥×¥ë¡£¹Å¤¤³Ì¤ËÊ¤¤ï¤ì¤¿¥³¥³¥Ê¥Ã¥Ä¤ò¤¢¤é¤æ¤ë¼êÃÊ¤ò»È¤Ã¤Æ³ä¤ë¡ª ³ä¤ë¡ª ³ä¤ë¡ª ¤¿¤À¤½¤ì¤À¤±¤Î¶¥µ»¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¥³¥³¥Ê¥Ã¥Ä¤ò¼ÂºÝ¤Ë³ä¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¿Í¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡©
NINA¡§¡Êµó¼ê¤·¤Æ¡Ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î·Ð¸³¤¬½ÅÍ×¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¿ÍÀ¸¤Ë°ìÅÙ¤Ï³ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡Ä¡Ä¡£
¤³¤â¤ê¹»Ä¹¡§¤¤¤í¤ó¤Ê·Ð¸³¤ò¤·¤Æ¤ë¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤ì¤Ï²È¤Ç¡©
NINA¡§¤Ï¤¤¡¢²È¤Ç¡£
RIO¡§·ë¹½¤Ê²»¤òÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¡£½É¼Ë¤Î¥ê¥Ó¥ó¥°¤ÇÌÛ¡¹¤È1¿Í¤Ç¤Í¡£
¤³¤â¤ê¹»Ä¹¡§¤¦¤ë¤µ¤¤¤¸¤ã¤ó¡£ÌÛ¡¹¤¸¤ã¤Ê¤¤¤¸¤ã¤ó¡Ê¾Ð¡Ë¡£
RIMA¡§¤Á¤Ê¤ß¤Ë»ä¤Ï¥½¥Õ¥¡¡¼¤Ç¿²¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ñ¤Ã¤ÆÌÜ¤ò³«¤±¤¿¤é¤Á¤ç¤¦¤É³ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
NINA¡§°Õ³°¤È¹Å¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤ß¤ó¤Ê¤â½ÐÍè¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©
¤³¤â¤ê¹»Ä¹¡§¤¸¤ã¤¢³Æ¥Á¡¼¥à¤«¤éÁªÈ´¥á¥ó¥Ð¡¼3¿Í¤òÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ·è¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
Á´°÷¡§¡ÊÏÃ¤·¹ç¤¤Ãæ¡Ë
¤³¤â¤ê¹»Ä¹¡§·è¤Þ¤Ã¤¿3¿Í¤ÏÃ¯¤Ç¤¹¤«¡© ÇòÁÈ¤¬MIIHIÀèÀ¸¡¢RIOÀèÀ¸¡Ä¡Ä¤Á¤ç¤Ã¤È¤Á¤ç¤Ã¤È¡¢RIKUÀèÀ¸¤À¤±¥¼¥Ã¥±¥ó¤¬¤Û¤Ü¾Ã¤¨¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤±¤É¡£
RIKU¡§µÞ¤¤¤Ç½ñ¤¤¤¿¤«¤é¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¤³¤â¤ê¹»Ä¹¡§¤½¤·¤Æ¡¢ÀÖÁÈ¤¬MAKOÀèÀ¸¡¢MAYUKAÀèÀ¸¡¢RIMAÀèÀ¸¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤¢¡¢6¿Í¤¬º£·³¼ê¤ò¤Ä¤±¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£³§¤µ¤ó½àÈ÷¤Ï¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
Á´°÷¡§¤Ï¡¼¤¤¡ª
¡½¡½¥³¥³¥Ê¥Ã¥Ä¥·¥ã¥ï¡¼¤ËÂçÀä¶«¡ª
¤³¤â¤ê¹»Ä¹¡§¿´¤ò1¤Ä¤Ë¡ª ÁÀ¤¨¥Ñ¥Ã¥«¡¼¥ó¡ª ¥³¥³¥Ê¥Ã¥ÄÁá³ä¤ê¶¥Áè¥¹¥¿¡¼¥È¡ª
MAYUKA¡§¡ÊÌÛ¡¹¤È¥³¥³¥Ê¥Ã¥Ä¤òÃ¡¤¯¡Ë¥É¥ó¡¢¥É¥ó¡¢¥É¥ó¡¢¥É¥ó¡£
¥¢¥ó¥¸¡¼¶µÆ¬¡§MAYUKAÀèÀ¸¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉÝ¤¤¤«¤â¡Ê¾Ð¡Ë¡£
RIKU¡§¥®¥ã¡¼¡ª ¥ä¥·¤Î½Á¤¬Èô¤ó¤À¡ª
¤³¤â¤ê¹»Ä¹¡§MIIHIÀèÀ¸¤¬¥Ú¥ó¥Á¤Ç¤³¤¸³«¤±¤è¤¦¤È¡Ä¡Ä¡£
MAYUKA¡§¤ä¤Ð¤¤¡¢RIMA¤¬ÀïÎÏ³°²á¤®¤ë¡Ê¾Ð¡Ë¡£
MAKO¡§RIMA¡¢¤³¤ì¡Ê¤·¤ã¤â¤¸¡Ë¤Ç»É¤·¤Æ¡ª
¤³¤â¤ê¹»Ä¹¡§ÀÖÁÈ¤Ï¤·¤ã¤â¤¸¤Ç¥³¥³¥Ê¥Ã¥Ä¤ò³ä¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥ó¥¸¡¼¶µÆ¬¡§ÀÖÁÈ¤Ï»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤¬ÆÃÄ§Åª¤Ç¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¤³¤â¤ê¹»Ä¹¡§ÀÖÁÈ¤ÏRIMAÀèÀ¸¤¬¥Ú¥ó¥Á¤ò¡Ä¡Ä¡£
¥¢¥ó¥¸¡¼¶µÆ¬¡§¤Á¤ç¤Ã¤ÈÇòÁÈ¡¢º£¥ß¥·¥Ã¤Æ²»¤¬¤·¤Þ¤·¤¿¤è¡©
¤³¤â¤ê¹»Ä¹¡§¤ª¤Ã¤È³ä¤ì¤ë¤«¡© ¤Á¤ç¤Ã¤È¡Ä¡ÄRIMAÀèÀ¸»²²Ã¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£
Á´°÷¡§¤®¤ã¡¼¡ª
¤³¤â¤ê¹»Ä¹¡§¥³¥³¥Ê¥Ã¥Ä¤Î½Á¤¬Èô¤Ó»¶¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡ª
¥¢¥ó¥¸¡¼¶µÆ¬¡§¤ä¤Ð¤¤¡¢RIOÀèÀ¸¤¬Çí¤»Ï¤á¤Æ¤ë¡ª
¤³¤â¤ê¹»Ä¹¡§ºÇ½ªÅª¤Ë¤ß¤ó¤Ê¤¬»È¤¦¤Î¤ÏÁÇ¼ê¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦¤Í¡£
RIMA¡§¤Ê¤ó¤«½Ð¤Æ¤¤¿¡ª ½Ð¤Æ¤¤¿¡ª
¤³¤â¤ê¹»Ä¹¡§½Ð¤¿¡¼¡ª ÀÖÁÈ¤¬³ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡¼¡ª ¾¡¼ÔÀÖÁÈ¡¼¡ª ¤¢¡¢ÇòÁÈ¤âº£³ä¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¾¡¼ÔÀÖÁÈ¤Ç¤¹¡£¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡¢ÀÖÁÈ¤Î3¿Í¤Ï¡©
MAYUKA¡§NINA¤Ï°ìÂÎ¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ³ä¤Ã¤¿¤ó¤À¡©
MAKO¡§»×¤Ã¤¿¤è¤ê¤âÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
NINA¡§¸å¤Ç³§¤µ¤ó¤ò½É¼Ë¤Ç¶µ°é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤â¤ê¹»¡§¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â³ä¤ì¤Ê¤µ¤¹¤®¤Ç¤·¤¿¤«¡©
NINA¡§¤Þ¤¢¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¤·¤Æ³ä¤ëÊª¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡£
MAKO¡§¥³¥³¥Ê¥Ã¥Ä¥·¥ã¥ï¡¼¤ò¤á¤Ã¤Á¤ãÍá¤Ó¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¤³¤â¤ê¹»Ä¹¡§ÅÓÃæ¤Ç¤Ê¤ó¤«Èô¤Ó»¶¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤â¤ó¤Í¡£
RIO¡§¤â¤Ã¤ÈåºÎï¤ËÈ¾Ê¬¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤â¤ê¹»Ä¹¡§¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ÌÀÆü¤Ï¤É¤ó¤Ê¶¥µ»¤¬ÂÔ¤Á¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡© ¤»¡¼¤Î¤Ã¡Ä¡Ä¡£
Á´°÷¡§¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡Á¡ª
ÈÖÁÈÌ¾¡§SCHOOL OF LOCK!
¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡§¤³¤â¤ê¹»Ä¹¡Ê¾®¿¹È»¡¦GENERATIONS from EXILE TRIBE¡Ë¡¢¥¢¥ó¥¸¡¼¶µÆ¬¡Ê¥¢¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¥Ê1/3¡¦Gacharic Spin¡Ë
ÊüÁ÷Æü»þ¡§·îÍË¡ÁÌÚÍË 22:00¡Á23:55¡¿¶âÍË 22:00¡Á22:55
ÈÖÁÈWeb¥µ¥¤¥È¡§https://www.tfm.co.jp/lock/
ÈÖÁÈ¸ø¼°X¡§@sol_info https://www.tfm.co.jp/link.php?id=12624
¥³¥³¥Ê¥Ã¥Ä³ä¤ê¤Ë¶ìÀïÃæ¤Î¹ÈÁÈ¥á¥ó¥Ð¡¼¡£¡Êº¸¤«¤é¡ËMAKO¡¢MAYUKA¡¢RIMA
¡½¡½Âè1¼ïÌÜ¤Ï¡Ö¥³¥³¥Ê¥Ã¥ÄÁá³ä¤ê¶¥Áè¡×¡ª
¤³¤â¤ê¹»Ä¹¡§¡ÖNiziU LOCKS! ½©¤ÎÂç±¿Æ°²ñ¡×¤Ç¤¹¡£ºÇ½é¤Î¼ïÌÜ¤Ï¿´¤ò1¤Ä¤Ë¡ª ÁÀ¤¨¥Ñ¥Ã¥«¡¼¥ó¡ª¡Ö¥³¥³¥Ê¥Ã¥ÄÁá³ä¤ê¶¥Áè¡×¤Ç¤¹¡ª ¥ë¡¼¥ë¤Ï»ê¤Ã¤Æ¥·¥ó¥×¥ë¡£¹Å¤¤³Ì¤ËÊ¤¤ï¤ì¤¿¥³¥³¥Ê¥Ã¥Ä¤ò¤¢¤é¤æ¤ë¼êÃÊ¤ò»È¤Ã¤Æ³ä¤ë¡ª ³ä¤ë¡ª ³ä¤ë¡ª ¤¿¤À¤½¤ì¤À¤±¤Î¶¥µ»¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¥³¥³¥Ê¥Ã¥Ä¤ò¼ÂºÝ¤Ë³ä¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¿Í¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡©
NINA¡§¡Êµó¼ê¤·¤Æ¡Ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î·Ð¸³¤¬½ÅÍ×¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¿ÍÀ¸¤Ë°ìÅÙ¤Ï³ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡Ä¡Ä¡£
¤³¤â¤ê¹»Ä¹¡§¤¤¤í¤ó¤Ê·Ð¸³¤ò¤·¤Æ¤ë¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤ì¤Ï²È¤Ç¡©
NINA¡§¤Ï¤¤¡¢²È¤Ç¡£
RIO¡§·ë¹½¤Ê²»¤òÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¡£½É¼Ë¤Î¥ê¥Ó¥ó¥°¤ÇÌÛ¡¹¤È1¿Í¤Ç¤Í¡£
¤³¤â¤ê¹»Ä¹¡§¤¦¤ë¤µ¤¤¤¸¤ã¤ó¡£ÌÛ¡¹¤¸¤ã¤Ê¤¤¤¸¤ã¤ó¡Ê¾Ð¡Ë¡£
RIMA¡§¤Á¤Ê¤ß¤Ë»ä¤Ï¥½¥Õ¥¡¡¼¤Ç¿²¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ñ¤Ã¤ÆÌÜ¤ò³«¤±¤¿¤é¤Á¤ç¤¦¤É³ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
NINA¡§°Õ³°¤È¹Å¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤ß¤ó¤Ê¤â½ÐÍè¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©
¤³¤â¤ê¹»Ä¹¡§¤¸¤ã¤¢³Æ¥Á¡¼¥à¤«¤éÁªÈ´¥á¥ó¥Ð¡¼3¿Í¤òÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ·è¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
Á´°÷¡§¡ÊÏÃ¤·¹ç¤¤Ãæ¡Ë
¤³¤â¤ê¹»Ä¹¡§·è¤Þ¤Ã¤¿3¿Í¤ÏÃ¯¤Ç¤¹¤«¡© ÇòÁÈ¤¬MIIHIÀèÀ¸¡¢RIOÀèÀ¸¡Ä¡Ä¤Á¤ç¤Ã¤È¤Á¤ç¤Ã¤È¡¢RIKUÀèÀ¸¤À¤±¥¼¥Ã¥±¥ó¤¬¤Û¤Ü¾Ã¤¨¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤±¤É¡£
RIKU¡§µÞ¤¤¤Ç½ñ¤¤¤¿¤«¤é¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¤³¤â¤ê¹»Ä¹¡§¤½¤·¤Æ¡¢ÀÖÁÈ¤¬MAKOÀèÀ¸¡¢MAYUKAÀèÀ¸¡¢RIMAÀèÀ¸¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤¢¡¢6¿Í¤¬º£·³¼ê¤ò¤Ä¤±¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£³§¤µ¤ó½àÈ÷¤Ï¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
Á´°÷¡§¤Ï¡¼¤¤¡ª
¡Êº¸¡Ë¥³¥³¥Ê¥Ã¥Ä³ä¤ê¥Þ¥¹¥¿¡¼¡Ê¡©¡Ë¤ÎNINA
¡½¡½¥³¥³¥Ê¥Ã¥Ä¥·¥ã¥ï¡¼¤ËÂçÀä¶«¡ª
¤³¤â¤ê¹»Ä¹¡§¿´¤ò1¤Ä¤Ë¡ª ÁÀ¤¨¥Ñ¥Ã¥«¡¼¥ó¡ª ¥³¥³¥Ê¥Ã¥ÄÁá³ä¤ê¶¥Áè¥¹¥¿¡¼¥È¡ª
MAYUKA¡§¡ÊÌÛ¡¹¤È¥³¥³¥Ê¥Ã¥Ä¤òÃ¡¤¯¡Ë¥É¥ó¡¢¥É¥ó¡¢¥É¥ó¡¢¥É¥ó¡£
¥¢¥ó¥¸¡¼¶µÆ¬¡§MAYUKAÀèÀ¸¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉÝ¤¤¤«¤â¡Ê¾Ð¡Ë¡£
RIKU¡§¥®¥ã¡¼¡ª ¥ä¥·¤Î½Á¤¬Èô¤ó¤À¡ª
¤³¤â¤ê¹»Ä¹¡§MIIHIÀèÀ¸¤¬¥Ú¥ó¥Á¤Ç¤³¤¸³«¤±¤è¤¦¤È¡Ä¡Ä¡£
MAYUKA¡§¤ä¤Ð¤¤¡¢RIMA¤¬ÀïÎÏ³°²á¤®¤ë¡Ê¾Ð¡Ë¡£
MAKO¡§RIMA¡¢¤³¤ì¡Ê¤·¤ã¤â¤¸¡Ë¤Ç»É¤·¤Æ¡ª
¤³¤â¤ê¹»Ä¹¡§ÀÖÁÈ¤Ï¤·¤ã¤â¤¸¤Ç¥³¥³¥Ê¥Ã¥Ä¤ò³ä¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥ó¥¸¡¼¶µÆ¬¡§ÀÖÁÈ¤Ï»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤¬ÆÃÄ§Åª¤Ç¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¤³¤â¤ê¹»Ä¹¡§ÀÖÁÈ¤ÏRIMAÀèÀ¸¤¬¥Ú¥ó¥Á¤ò¡Ä¡Ä¡£
¥¢¥ó¥¸¡¼¶µÆ¬¡§¤Á¤ç¤Ã¤ÈÇòÁÈ¡¢º£¥ß¥·¥Ã¤Æ²»¤¬¤·¤Þ¤·¤¿¤è¡©
¤³¤â¤ê¹»Ä¹¡§¤ª¤Ã¤È³ä¤ì¤ë¤«¡© ¤Á¤ç¤Ã¤È¡Ä¡ÄRIMAÀèÀ¸»²²Ã¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£
Á´°÷¡§¤®¤ã¡¼¡ª
¤³¤â¤ê¹»Ä¹¡§¥³¥³¥Ê¥Ã¥Ä¤Î½Á¤¬Èô¤Ó»¶¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡ª
¥¢¥ó¥¸¡¼¶µÆ¬¡§¤ä¤Ð¤¤¡¢RIOÀèÀ¸¤¬Çí¤»Ï¤á¤Æ¤ë¡ª
¤³¤â¤ê¹»Ä¹¡§ºÇ½ªÅª¤Ë¤ß¤ó¤Ê¤¬»È¤¦¤Î¤ÏÁÇ¼ê¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦¤Í¡£
RIMA¡§¤Ê¤ó¤«½Ð¤Æ¤¤¿¡ª ½Ð¤Æ¤¤¿¡ª
¤³¤â¤ê¹»Ä¹¡§½Ð¤¿¡¼¡ª ÀÖÁÈ¤¬³ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡¼¡ª ¾¡¼ÔÀÖÁÈ¡¼¡ª ¤¢¡¢ÇòÁÈ¤âº£³ä¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¾¡¼ÔÀÖÁÈ¤Ç¤¹¡£¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡¢ÀÖÁÈ¤Î3¿Í¤Ï¡©
MAYUKA¡§NINA¤Ï°ìÂÎ¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ³ä¤Ã¤¿¤ó¤À¡©
MAKO¡§»×¤Ã¤¿¤è¤ê¤âÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
NINA¡§¸å¤Ç³§¤µ¤ó¤ò½É¼Ë¤Ç¶µ°é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤â¤ê¹»¡§¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â³ä¤ì¤Ê¤µ¤¹¤®¤Ç¤·¤¿¤«¡©
NINA¡§¤Þ¤¢¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¤·¤Æ³ä¤ëÊª¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡£
MAKO¡§¥³¥³¥Ê¥Ã¥Ä¥·¥ã¥ï¡¼¤ò¤á¤Ã¤Á¤ãÍá¤Ó¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¤³¤â¤ê¹»Ä¹¡§ÅÓÃæ¤Ç¤Ê¤ó¤«Èô¤Ó»¶¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤â¤ó¤Í¡£
RIO¡§¤â¤Ã¤ÈåºÎï¤ËÈ¾Ê¬¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤â¤ê¹»Ä¹¡§¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ÌÀÆü¤Ï¤É¤ó¤Ê¶¥µ»¤¬ÂÔ¤Á¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡© ¤»¡¼¤Î¤Ã¡Ä¡Ä¡£
Á´°÷¡§¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡Á¡ª
