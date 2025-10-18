Mrs. GREEN APPLEÂç¿¹¸µµ®¡Ö¤¦¤Á¤é¤Ïº£¡¢¥ê¥¹¥¯¥Ø¥Ã¥¸¤·¤¹¤®¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢¤É¤³¤«¤é¤¬¥Í¥¿¥Ð¥ì¤Ê¤Î¤«¤ÇÃý¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡Ê¾Ð¡Ë¡ª¡×¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤éÆÏ¤¤¤¿5Âç¥É¡¼¥à¥Ä¥¢¡¼¡ØBABEL no TOH¡Ù¤Ë´Ø¤¹¤ë¼ÁÌä¤ËÁûÁ³
3¿ÍÁÈ¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥ÉMrs. GREEN APPLE¡ÊÂç¿¹¸µµ®¡ÊVo/Gt¡Ë¡¢Æ£ß·ÎÃ²Í¡ÊKey¡Ë¡¢¼ã°æÞæÅÍ¡ÊGt¡Ë¡Ë¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤ò¤Ä¤È¤á¤ëTOKYO FM¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ÖSCHOOL OF LOCK! ¥ß¥»¥¹LOCKS!¡×¡ÊËè½µ·îÍË 23¡§08º¢¡Á¡Ë¡£
10·î13Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë¤Î¼ø¶È¡ÊÊüÁ÷¡Ë¤Ç¤Ï¡¢10·î8Æü¤Ë29ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¼ã°æ¤ÎÃÂÀ¸Æü¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤ò¼Â»Ü¡£¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤éÆÏ¤¤¤¿¼ÁÌä¤ËÅú¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ã¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡ä
¥ß¥»¥¹ÀèÀ¸¤³¤ó¤Ð¤ó¤Ï¡ª ËÍ¤ÏÀèÆü¡¢17ºÐ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿!! ¼ã°æÀèÀ¸¤ÈÃÂÀ¸Æü¤¬¶á¤¯¤Æ´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¤½¤ó¤Ê¼ã°æÀèÀ¸¤Ë1¤Ä¼ÁÌä¤·¤Þ¤¹¡ª ¼ã°æÀèÀ¸¤Ï¡Ê10·îËö¡Á12·î¤Ë¤«¤±¤Æ¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤ë¥ß¥»¥¹¤Î5Âç¥É¡¼¥à¥Ä¥¢¡¼¡Ë¡ÖMrs. GREEN APPLE DOME TOUR 2025 ¡ÈBABEL no TOH¡É¡×¤Ë½Ð±é¤·¤Þ¤¹¤«¡© ¤³¤ì¤«¤é¤âÂÎ¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤!!
¡Ê¥é¥¸¥ª¥Í¡¼¥à¡§¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¥Ã¥Á¥ç¥³¡¼¥¿¡¿¿ÀÆàÀî¸© 17ºÐ ÃË¤Î»Ò¡Ë
¡ã¥ß¥»¥¹¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡ä
¼ã°æ¡§¤ª¤¤¡¢¤¤¤¸¤Ã¤Æ¤ó¤Ê¡Ê¾Ð¡Ë¡ª ¤¤¤¸¤Ã¤Æ¤ó¤À¤í¡¢¥³¡¼¥¿¡Ê¾Ð¡Ë!!
Âç¿¹¡§¤Ç¤â¡¢¸À¤¨¤Ê¤¤¤è¤Í¡© ¤½¤ì¡¢·ë¹½¥Í¥¿¥Ð¥ì¤¸¤ã¤Ê¤¤¡Ä¡Ä¡©
¼ã°æ¡§¸À¤¨¤ë¤À¤í¡Ê¾Ð¡Ë¡ª ¥Í¥¿¥Ð¥ì¤¸¤ã¤Í¡¼¤è!!
Âç¿¹¡§¼ã°æ¤Ï½Ð¤ë¤è¤Í¡©
Æ£ß·¡§¼ã°æ¤Ï½Ð¤ë¡ª
¼ã°æ¡§¤¢¡¢²¶¤Ï½Ð¤ë¡© ¤¦¤ó¡¢¤Þ¤¢¡¢¤½¤ì¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤è¤Í¡Ê¾Ð¡Ë!!
Âç¿¹¡§ÎÃ¤Á¤ã¤ó¡ÊÆ£ß·¡Ë¤Ï¤ï¤«¤ó¤Ê¤¤¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡£
Æ£ß·¡§¤¤¤Ä¤Ç¤â½Ð¤é¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡ª
Âç¿¹¡§²¶¤â¤ï¤«¤ó¤Ê¤¤¡ª
¼ã°æ¡§¸µµ®¤Ï½Ð¤ë¤Ç¤·¤ç¡ª
Âç¿¹¡§¼ã°æ¤Ï½Ð¤ë¤Ç¤·¤ç¡ª
¼ã°æ¡§¤¤¤ä¡¢ËÍ¤Ï½Ð¤Þ¤¹¤è¡ª ËÍ¤À¤±¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤·¡ª
Âç¿¹¡§¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡È¼ã°æ no TOH¡É¡§¡Ö²¶ ¤¬ ¥Ð ¥Ù ¥ë ¤Î Åã ¤À!!¡×
Æ£ß·¡§¤ª¤©¡¼¡ª
Âç¿¹¡§¤ª¤©¡¼¡ª
¼ã°æ¡§¡Ö¤ª¤©¡¼¡×¤ä¤á¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡©
Âç¿¹¡§ÎÃ¤Á¤ã¤ó¤Îº£¤Î¡Ö¤ª¤©¡¼¡ª¡×¤¬¡Ä¡Ä¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¼ã°æ¡§¤¤¤¤¤Î¤«¤¡!? ¤½¤ó¤ÊÈ¿±þ¡ª
Æ£ß·¡§¡Ä¡Ä¤ª¡¢¤ª¤©¡¼¡Ê¾Ð¡Ë¡£
Âç¿¹¡¦¼ã°æ¡§¡Ê¾Ð¡Ë
Âç¿¹¡§¤¦¤Á¤é¤Ïº£¤â¤¦¥ê¥¹¥¯¥Ø¥Ã¥¸¤·¤¹¤®¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢¤É¤³¤«¤é¤¬¥Í¥¿¥Ð¥ì¤Ê¤Î¤«¤ÇÃý¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ó¤À¤è¡ª ¤ß¤ó¤Ê¡Ê¾Ð¡Ë!!
¼ã°æ¡§¤½¤¦¤Ê¤Î¤è¡ª ¤½¤ì¤°¤é¤¤¤Ê¤Î¤è!!
Âç¿¹¡§¡Ê¤¤¤ÞÆÉ¤ó¤À¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤é¤Î¡Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ï¡¢¤³¤ì¤Ç½ª¤ï¤ê¤Ç¤¹¤«¡©
Æ£ß·¡§¤¢¡¢½ª¤ï¤ê¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¼ã°æ¡§¤ª¤©¤¤¡ª¡Ê¾Ð¡Ë
Æ£ß·¡§¡Ö¡Ø¼ã°æÀèÀ¸¤ÏBABEL no TOH¤Ë½Ð±é¤·¤Þ¤¹¤«¡©¤³¤ì¤«¤é¤âÂÎ¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤!!¡Ù¡×
¼ã°æ¡§ËÜÅö¤Ë¤½¤ì¡¢²¶¤ËÊ¹¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤«¡Ê¾Ð¡Ë¡©
Æ£ß·¡§¡Ö¡Ø1¤Ä¼ÁÌä¤·¤Þ¤¹¡ª¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤«¤é¡×¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¼ã°æ¡§ÃÂÀ¸Æü¤¬¶á¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤Í¡ª 17ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¡ª¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¥Ã¥Á¥ç¥³¡¼¥¿¡×¡Ê¾Ð¡Ë!!
¤³¤ÎÆü¤ÎÊüÁ÷¤òradiko¥¿¥¤¥à¥Õ¥ê¡¼¤ÇÄ°¤¯ https://www.tfm.co.jp/link.php?id=11677
¢¨ÊüÁ÷¥¨¥ê¥¢³°¤ÎÊý¤Ï¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥à²ñ°÷¤ÎÅÐÏ¿¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡ãÈÖÁÈ³µÍ×¡ä
ÈÖÁÈÌ¾¡§SCHOOL OF LOCK!
¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡§¤³¤â¤ê¹»Ä¹¡Ê¾®¿¹È»¡¦GENERATIONS from EXILE TRIBE¡Ë¡¢¥¢¥ó¥¸¡¼¶µÆ¬¡Ê¥¢¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¥Ê1/3¡¦Gacharic Spin¡Ë
ÊüÁ÷Æü»þ¡§·îÍË¡ÁÌÚÍË 22:00¡Á23:55¡¿¶âÍË 22:00¡Á22:55
ÈÖÁÈWeb¥µ¥¤¥È¡§https://www.tfm.co.jp/lock/
ÈÖÁÈ¸ø¼°X¡§@sol_info https://www.tfm.co.jp/link.php?id=12624
