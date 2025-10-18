¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¡¦Âç¶¶ÏÂÌé¡¡¥¬¥ë¥¢¥ï¤Ç¸µµ¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤â¡Ö¥×¥ê¥ó¤Þ¤ÀÈ¾Ê¬¤·¤«¿©¤Ù¤é¤ì¤Æ¤Ê¤¤¡×
¡¡¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¤ÎÂç¶¶ÏÂÌé¤¬18Æü¡¢ÀéÍÕ¡¦ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖRakuten¡¡GirlsAward¡¡2025¡¡AUTUMN/WINTER¡×¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡¡TBS·Ï¥É¥é¥Þ¡Ö·¯¤¬¥È¥¯¥Ù¥Ä¡×¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¡¢·àÃæ¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖLiKE¡¡LEGEND¡×¤È¤·¤ÆÂç´¿À¼¤òÍá¤Ó¤Ê¤¬¤éÅÐ¾ì¡£¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¶Ê¡ÖYOU¡¡ARE¡¡SPECiAL¡×¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡MC¤Ç¤Ï¡Ö¤É¤¦¤â¡ªLiKE¡¡LEGEND¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¶Í¥öÃ«¹ÄÂÀÌò¤Î¡¢¥×¥ê¥ó¿©¤Ù¤¹¤®¤Æ¤ª¿¬¥×¥ê¥ó¥×¥ê¥ó¡ª¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¤Î¥ê¡¼¥À¡¼Âç¶¶ÏÂÌé¤Ç¤¹¡×¤È¼«¸Ê¾Ò²ð¡£¸µµ¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Ö¤¤ç¤¦¤Þ¤ÀÈ¾Ê¬¤·¤«¿©¤Ù¤é¤ì¤Æ¤Ê¤¤¡Ä¡×¤ÈÂç¹¥Êª¤Î¥×¥ê¥óÉÔÂ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Âç·¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï½é¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç¡¢¡Ö³§¤µ¤ó¤ÎÇ®µ¤¤¬À¨¤¹¤®¤Æ¡¢³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£³§¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤ÎÅê¤²¥¥¹¤òÏ¢È¯¡£¡Ö³§¤µ¤ó¤Î¤½¤ÎÇ®µ¤¡¢°¦¡¢¤¤¤Ã¤Ñ¤¤ÅÁ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡ªËÍ¤¿¤Á¤â³§¤µ¤ó¤Ë°¦¤òÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë°ìÀ¸·üÌ¿´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢º£¸å¤È¤â¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈºÇ¸å¤Þ¤Çµ±¤¯¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£