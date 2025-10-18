¤º¤óÈÓÈø¡¡¤ª¾Ð¤¤¿ÍÀ¸ÊÑ¤¨¤¿¡Ö¤¤¤¤¤È¤â¡×½Ð±é¤È°ìÈ¯¥®¥ã¥°¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¥¦¥±¤¿¤Î¡£¿ÍÀ¸¤Ç¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¤º¤ó¡×ÈÓÈøÏÂ¼ù¡Ê56¡Ë¤¬¡¢18ÆüÊüÁ÷¤ÎTOKYO¡¡FM¡ÖÀîÅçÌÀ¡¡¤½¤â¤½¤â¤ÎÏÃ¡×¡ÊÅÚÍË¸å5¡¦00¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¡¢·ÝÇ½¿ÍÀ¸¤òÊÑ¤¨¤¿¡Ö¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤È¤â¡ª¡×½Ð±é¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥×¥Á¥Ö¥ì¡¼¥¯¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡ÖLa.¤ª¤«¤¡×¤ò32ºÐ¤Ç²ò»¶¡£30Âå¤Ë¤·¤ÆÏ©Æ¬¤ËÌÂ¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢Æ±¤¸¤¯¥³¥ó¥Ó¤ò²ò»¶¤·¤¿¤ä¤¹¤È¡¢¤º¤ó¤òÁÈ¤à¤³¤È¤Ë¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢½Ð±é¤·¤¿´Øº¬¶Ð¤ÎÉñÂæ¤Ë¡¢¥¿¥â¥ê¤ä¡Ö¤¤¤¤¤È¤â¡×¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¸«¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤½¤ÎÆü¤Ï´Øº¬¤È¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤¬Â¿¤¤ÆâÍÆ¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö´Øº¬¤ÎÁÀ¤¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¡©¤ä¤¿¤é¤È´Øº¬¤µ¤ó¤ÈÍí¤à¡£´Øº¬¤µ¤ó¤Ï²¶¤Î°·¤¤¤¬¤¦¤Þ¤¤¤«¤é¡¢¥¦¥±¤ë¤ï¤±¡×¡£¤¹¤ë¤È¡¢ÏÃ¤¬¤È¤ó¤È¤óÇï»Ò¤Ë¿Ê¹Ô¡£¡Ö¤½¤·¤¿¤é¡¢¤¢¤Î¤³¤í¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤µ¤ó¤Î¥Î¥ê¤Ç¡¢¡ÈÈÓÈø·¯¡Ä´Øº¬¤µ¤ó¡¢¤¤¤¤¤È¤â¥ì¥®¥å¥é¡¼¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¤Í¡©½Ð¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¤«¡©¡É¤Ã¤Æ¡£°ìÈ¯¤Ç¡£´Øº¬¤µ¤ó¤â¡È¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¤è¡É¤Ã¤Æ¡£¥¿¥â¤µ¤ó¤âÀ¨¤¯¾Ð¤Ã¤Æ¤Æ¡£¥¿¥â¤µ¤óÀÎ¤«¤é¡¢¤³¤¦¤¤¤¦´¶¤¸¤Î¿Í¤òµ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¡£¤½¤ì¤Ç¤Õ¤ï¤Ã¤È¡×¡£Âç¿Íµ¤ÈÖÁÈ¤Ø¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¤¬ÆÍÁ³¡¢·è¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤Þ¤À¤ªÃë¤Î¤ªÃã¤Î´Ö¤ÎÇ§ÃÎÅÙ¤¬¤Û¤Ü¤Ê¤¤¾õÂÖ¡£¡ÖËÜÆü¤Î¼çÌò¡×¤È½ñ¤«¤ì¤¿¤¿¤¹¤¤ò¤«¤±¤ÆÎ×¤ó¤À¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¤À¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤¤¤È¤âÀÄÇ¯Ââ¤è¤êÀâÌÀ¤¬É¬Í×¤Ê¤ó¤À¤â¤ó¡×¤È¾Ð¤ï¤»¤¿¡£
¡¡¿Íµ¤ÈÖÁÈ¤ËÆÍÇ¡¤È¤·¤Æ¡¢¤Û¤ÜÌµÌ¾¤Î·Ý¿Í¤¬¸½¤ì¤¿È¿¶Á¤ÏÀäÂç¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£À¸ÊüÁ÷¸å¤Ë¤Ï¡¢ÆüÍËÆü¤ËÊüÁ÷¤·¤Æ¤¤¤¿¡ÖÁý´©¹æ¡×¤Î¼ýÏ¿¤Ë¤â»²²Ã¡£¤½¤³¤Ç¡¢¶Ã¤¤Î»ö¼Â¤òÃÎ¤é¤µ¤ì¤¿¡£¡Ö¡ÈÅö»þ¡¢¥Õ¥¡¥¯¥¹¤Ç¤¹¤è¡£¤¹¡¼¤´¤¤ÎÌ¡£µÏ¿¤òºî¤ë¤è¤¦¤Ê¥Õ¥¡¥¯¥¹¤ÎÎÌ¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤Þ¤¹¡É¤Ã¤Æ¡×¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÈÓÈø¤ÎÁÇÀ¤òÌä¤¦¤â¤Î¤Ð¤«¤ê¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¡Ö¤½¤Î»þ¤Ë¡ÈÈÓÈø¡¢¤½¤ó¤Ê¤Î¤¬Íè¤Æ¤ë¤¾¡É¤Ã¤Æ¡¢¥¿¥â¤µ¤ó¤Ë¿¶¤é¤ì¤¿¤ï¤±¡£²¶¡¢ÃÓ¾å¾´¤µ¤ó¤è¤êÀè¤Ë¡È¤¤¤¤¼ÁÌä¤Ç¤¹¤Í¡É¤Ç¸À¤Ã¤¿¤Î¡£¤½¤·¤¿¤é¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¥¦¥±¤¿¤Î¡£¿ÍÀ¸¤Ç¡£¤ß¤ó¤Ê¤½¤¦»×¤Ã¤Æ¤¿¤«¤é¡£µ»½Ñ¤µ¤ó¡Ê¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡Ë¤â´Þ¤á¤Æ¡×¡£¼ýÏ¿¤¬½ª¤ï¤ë¤È¡¢¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤¿¤Á¤¬Çï¼ê¤Ç·Þ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö¡È¤¤¤¤¡ª¤½¤¦¤¤¤¦¤ä¤Ä¡ª¡É¤Ã¤Æ¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£