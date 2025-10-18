¡Ú¶¥±Ë¡ÛÃÓ¹¾Íþ²Ö»Ò¡ÖÆüËÜ¤Ã¤ÆËÜÅö¤Ë¤¤¤¤¤Ê¡×2Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÎý½¬µòÅÀ²óµ¢¤ÇÀº¿ÀÅª¤Ë¤âÍ¾Íµ
¡¡¡þ¶¥±ËÆüËÜÃ»¿åÏ©Áª¼ê¸¢Âè1Æü¡Ê2025Ç¯10·î18Æü¡¡Åìµþ¥¢¥¯¥¢¥Æ¥£¥¯¥¹¥»¥ó¥¿¡¼¡Ë
¡¡½÷»Ò50¥á¡¼¥È¥ë¥Ð¥¿¥Õ¥é¥¤¤Ï¡¢ÃÓ¹¾Íþ²Ö»Ò¡Ê25¡á²£ÉÍ¥´¥à¡Ë¤¬25ÉÃ60¤ÇÀ©¤·¤¿¡£18Ç¯¤ËÈ¯¾É¤·¤¿Çò·ìÉÂ¤«¤é¤ÎÉüµ¢¸å¡¢Ã»¿åÏ©¡Ê25¥á¡¼¥È¥ë¡ËÂç²ñ¤Î½Ð¾ì¤Ï2ÅÙÌÜ¤Ç¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï50¥á¡¼¥È¥ë¼«Í³·Á¤È¹ç¤ï¤»¤Æ·×4ËÜ¤Î¥ì¡¼¥¹¤ò±Ë¤®¡¢¡ÖÆÃ¤ËÌÜÉ¸¤Ï¤Ê¤¯¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤ÎÃ»¿åÏ©¤ò³Ú¤·¤¯±Ë¤²¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¡£²¿¤È¤Ê¤¯³Ú¤·¤á¤¿¤È»×¤¦¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡23Ç¯½©¤«¤é¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥Ü¡¼¥ë»á¤Ë»Õ»ö¤¹¤ë¤¿¤áÎý½¬µòÅÀ¤ò¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Ë°Ü¤·¤¿ÃÓ¹¾¤À¤¬¡¢9·î¤Ë¼«¿È¤ÎSNS¤ÇÆüËÜ¤ËÌá¤ë¤ÈÈ¯É½¡£¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¸å¡¢Æ±»á¤¬Ãæ¹ñ¤Ë°ÜÀÒ¤·»ØÆ³¤ò¶Ä¤²¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬Âç¤¤ÊÍýÍ³¤Ç¡¢¡Ö»ä¤Ï¤â¤¦¡¢¤½¤³¡Ê¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡Ë¤Ë¤¤¤ë¤Ù¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤¿¡£¡Êµ¢¹ñ¤¬¡Ë3Ç¯Á°ÅÝ¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤ÏÀµÄ¾»ÄÇ°¤À¤¬¡¢¤³¤Ã¤Á¤Ç¤ä¤ë¤È·è¤á¤Æ¡¢µ¤»ý¤Á¤âÆþ¤ì¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¤Ä¤â¤ê¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤óµ¢¹ñ¤Ï¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤ÊÍ×ÁÇ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Ç¤Î2Ç¯´Ö¤Ï¾ï¤Ë¸ÀÍÕ¤ÎÊÉ¤È¤â¸þ¤¹ç¤¤¡¢¡Ö¤½¤³¤Ø¤Î¥¹¥È¥ì¥¹¤Ï¾¯¤Ê¤«¤é¤º¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£ÆüËÜ¤ÇÀ¸³è¤¹¤ë¸½ºß¤Ï¡Ö¼þ¤ê¤ÎÌÜ¤òµ¤¤Ë¤·¤Æ¤ÎÀ¸³è¤Ç¡¢¾ï¤Ë¥Þ¥¹¥¯¤ò¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤´Ä¶¡×¤ÈÏÃ¤¹¤¬¡¢¡Ö³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¤Ã¤ÆËÜÅö¤Ë¤¤¤¤¤Ê¤È¡¢¤Ä¤¯¤Å¤¯´¶¤¸¤ë¡×¤ÈËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤ÆÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡2½µ´ÖÁ°¤ËÈ¯¾É¤·¤¿¹øÄË¤Î±Æ¶Á¤â¤¢¤ê¡¢50¥á¡¼¥È¥ë¼«Í³·Á¤ÏÍ½ÁªÁ´ÂÎ10°Ì¤ÇB·è¾¡¤Ë²ó¤Ã¤¿¡£¤¢¤¹19Æü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ö¥±¥¬¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢ÍÍ»Ò¤ò¸«¤Æ¡Ê½Ð¾ì¤ò¡ËÈ½ÃÇ¤·¤è¤¦¤È»×¤¦¡×¤È¿µ½Å¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥á¥À¥ë¤òÆ¨¤·¤¿º£²Æ¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢Ä¾¸å¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢ÈáÁÔ´¶¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£½¸ÂçÀ®¤È°ÌÃÖÉÕ¤±¤ë28Ç¯¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¸ÞÎØ¤Þ¤Ç¡¢¤¢¤È3Ç¯¡£¸¶ÅÀ²óµ¢¤·¤¿ÃÓ¹¾¤¬¡¢¼«Á³ÂÎ¤ÇºÆ¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£