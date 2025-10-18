¡ÚRIZIN¡ÛÀäÂÐ½÷²¦¡¦°Ëß·¡Ö¥Ü¥³¥Ü¥³¤Ë¤·¤Æ¿²µ»¤Ç°µÅÝ¤¹¤ë¡×3³¬µéÀ©ÇÆÌÜ»Ø¤¹ÂçÅç¡Ö¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤â¤Î¤Ë¡×
¡¡Áí¹ç³ÊÆ®µ»¡ÖRIZIN¡×¤Ï18Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¡ÖRIZIN¡¡LANDMARK12¡¡in¡¡KOBE¡×¡Ê11·î3Æü¡¢GLION¡¡ARENA¡¡KOBE¡Ë¤Î¸ø³«Îý½¬¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡½÷»Ò¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥È¥àµé¥¿¥¤¥È¥ëÀï¤ÇÂÐÀï¤¹¤ë²¦¼Ô¡¦°Ëß·À±²Ö¡Ê27¡áRoys¡¡GYM/JAPAN¡¡TOP¡¡TEAM¡Ë¡¢3³¬µéÀ©ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹ÂçÅçº»½ïÎ¤¡Ê30¡á¥ê¥Ð¡¼¥µ¥ë¥¸¥à¿·½ÉMe¡¤We¡Ë¤¬ÅÐ¾ì¡£ÂçÅç¤ÏÇØÉé¤¤Åê¤²¤«¤é¥Ñ¥¦¥ó¥É¡¢°ìËÜÇØÉé¤¤¤«¤é¤ÎÏÓ½½»ú¡¢Æâ¸Ô¤«¤é¤Î¥Ò¥¸ÂÇ¤Á¤Ê¤É¤ò¸«¤»¤ë¡£°Ëß·¤ÏÂÇ·âÃæ¿´¤«¤éºÇ¸å¤ÏÍç¹Ê¤á¤òÈäÏª¡£
¡¡°Ëß·¤Ï¡ÖÉáÄÌ¤Ë°µÅÝ¤·¤Æ¡¢ÂÇ·â¤Ç¤â¥Ü¥³¥Ü¥³¡¢¿²µ»¤Ç¤â¥Ü¥³¥Ü¥³¤Ë¤·¤Æ¡È¤¢¤ì¡©ÂçÅçº»½ïÎ¤¤Ã¤Æ¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤¢¤Ã¤¿¤«¤Ê¡É¤È»×¤ï¤»¤ë»î¹ç¤ò¤·¤Þ¤¹¡×¤È°µÅÝ¤·¤Æ¤Î2ÅÙÌÜ¤ÎËÉ±Ò¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£°ìÊý¤ÎÂçÅç¤Ï¡Ö¸ø³«Îý½¬¤Ï½é¤á¤Æ¤Ê¤Î¤Ç¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²ó¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤È¤¤¤¦»î¹ç¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤³¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÉ¬¤º¤â¤Î¤Ë¤·¤Æ³§¤µ¤ó¤Ë´¶Æ°¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿¤é¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£