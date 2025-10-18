³°ÉôÅÅ¸»Éüµì¤ØÁ÷ÅÅÀþ¤Î½¤Íý³«»Ï¡¡¥í¥·¥¢Àêµò¤Î¥¶¥Ý¥ê¡¼¥¸¥ã¸¶È¯
¡¡¡Ú¥¦¥£¡¼¥ó¶¦Æ±¡Û¹ñºÝ¸¶»ÒÎÏµ¡´Ø¡ÊIAEA¡Ë¤Î¥°¥í¥Ã¥·»öÌ³¶ÉÄ¹¤Ï18Æü¡¢¥í¥·¥¢¤¬Àêµò¤·¡¢³°ÉôÅÅ¸»¤ÎÁÓ¼º¤¬Â³¤¯¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÆîÉô¥¶¥Ý¥ê¡¼¥¸¥ã¸¶È¯¤ÎÅÅ¸»Éüµì¤Ë¸þ¤±¤¿Á÷ÅÅÀþ¤Î½¤Íý¹©»ö¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¥°¥í¥Ã¥·»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥í¥·¥¢¤È¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ÎÄäÀï¶è°è¤¬¸½¾ì¼þÊÕ¤ÇÀßÄê¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢ºî¶È¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡IAEA¤Ë¤è¤ë¤È¡¢9·î23Æü¤Ë·³»ö³èÆ°¤Ë¤è¤êÁ÷ÅÅÀþ¤¬Â»½ý¤·¡¢³°ÉôÅÅ¸»¤¬ÁÓ¼º¡£¸¶È¯¤Ç¤Ï¡¢Èó¾ïÍÑ¥Ç¥£¡¼¥¼¥ëÈ¯ÅÅµ¡¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¸¶»ÒÏ§¤òÎäµÑ¤¹¤ëÂÐ±þ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¡£