È¢º¬Í½Áª¥È¥Ã¥×ÄÌ²á¤ÎÃæ±û³Ø±¡Âç¡¢¡Ö½¸ÃÄÁö¡×Éõ°õ¤¬¥Ô¥¿¥ê¡ÄÆüËÜ¿Í£±°Ì¤Î¶áÅÄÍÛÏ©¡ÖÎÏ»È¤ï¤º¡×¥é¥¹¥È²ÃÂ®
¡¡Î¦¾å¡¦Âè£±£°£²²óÅìµþÈ¢º¬´Ö±ýÉüÂç³Ø±ØÅÁ¶¥ÁöÍ½Áª²ñ¡Ê£±£¸Æü¡¦Î¦¾å¼«±ÒÂâÎ©ÀîÃóÆÖÃÏ¡½¹ñ±Ä¾¼ÏÂµÇ°¸ø±à¡Ë¡½¡½¥Ï¡¼¥Õ¥Þ¥é¥½¥ó¤Î¥³¡¼¥¹¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢³Æ¹»¾å°Ì£±£°¿Í¤Î¹ç·×¥¿¥¤¥à¤Ç¾å°Ì£±£°¹»¤¬ÍèÇ¯£±·î£²¡¢£³Æü¤ÎËÜÂç²ñ½Ð¾ì¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡£±°ÌÃæ±û³Ø±¡Âç¤Ï£³Âç²ñÏ¢Â³¤ÎÄÌ²á¤Ç¡¢£µ°ÌÅì³¤Âç¤È£¶°ÌÅìÇÀÂç¤Ï£²Ç¯¤Ö¤ê¤ËËÜÂç²ñ¤ØÊÖ¤êºé¤¤¤¿¡££±£°°Ì¤ÏÎ©Âç¤¬³ê¤ê¹þ¤ß¡¢£±£±°ÌË¡Âç¤Ï£±£·ÉÃº¹¤ÇÍîÁª¤·¤¿¡£ËÜÂç²ñ¤Ï£³Ï¢ÇÆ¤òÁÀ¤¦ÀÄ³ØÂç¤Ê¤É¥·¡¼¥É£±£°¹»¤È¡¢Í½Áª²ñÇÔÂà¹»¤ÎÁª¼ê¤ÇÊÔÀ®¤¹¤ë´ØÅì³ØÀ¸Ï¢¹ç¤Î·×£²£±¥Á¡¼¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£º£²ó¤Ï½ë¤µÂÐºö¤È¤·¤Æ³«»Ï»þ´Ö¤òÌó£±»þ´ÖÁá¤á¡¢¸áÁ°£¸»þÈ¾¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£
¡Ö²¿¤¬²¿¤Ç¤â¥·¡¼¥É¼è¤ë¡×
¡¡Ãæ±û³Ø±¡Âç¤Ï¡Ö½¸ÃÄÁö¡×¤òÉõ°õ¤·¤¿¡£°ìÀÆ¥¹¥¿¡¼¥È¤ÎÍ½Áª²ñ¤Ç¤ÏÁ°²ó¤Þ¤Ç¼è¤êÆþ¤ì¤¿¤¬¡¢ÀîºêÍ¦Æó´ÆÆÄ¤Ï¡ÖËÜÀï¤ò¸«¿ø¤¨¤ì¤ÐÁ´¤¯°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¹Í¤¨¤ò²þ¤á¤¿¡£¸Ä¤ÎÎÏ¤ò½Å»ë¤¹¤ëÀï½ÑÊÑ¹¹¤¬¸ù¤òÁÕ¤·¤Æ¤Î£±°ÌÄÌ²á¡£Î©Ìò¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢ÆüËÜ¿Í¥È¥Ã¥×¤Î£·°Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿¼ç¾¤Î¶áÅÄ(¤³¤ó¤À)ÍÛÏ©¡Ê¤Ò¤í¡Ë¡Ê£´Ç¯¡Ë¤À¡£
¡¡ÎäÀÅ¤Ê¥ì¡¼¥¹±¿¤Ó¤ò¸«¤»¤¿¡£³«»ÏÄ¾Á°¤Ë¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿Æüº¹¤·¤Ë¤è¤ë¾ÃÌ×¤ò·Ù²ü¤·¡¢¡ÖºÇ½é¤ÏÈô¤Ó½Ð¤µ¤º¡¢ÎÏ¤ò»È¤ï¤º¤ËÆüËÜ¿Í¤ÎÀèÆ¬½¸ÃÄ¤Ë¤Ä¤¤¤¿¡×¡£¸åÈ¾¤âÅìÇÀÂç¥¨¡¼¥¹¤ÎÁ°ÅÄ¤ÎÇØ¸å¤Ë¹µ¤¨¡¢»Ä¤êÌó£±¥¥í¤Ç°ìµ¤¤Ë²ÃÂ®¡£¶¥¤ê¹ç¤¤¤òÀ©¤·¤¿¡£
¡¡Àîºê´ÆÆÄ¤Ï¾ï¡¹¡¢¡Ö¥é¥¹¥È£±¥¥í¤Ï¤É¤ó¤Ê¤Ë¤¤Ä¤¯¤Æ¤â¡¢£±ÉÃ¡¢£±¥á¡¼¥È¥ë¤òÂçÀÚ¤Ë¡×¤ÈÍ¡¤·¤Æ¤¤¿¡£¤À¤«¤é¶áÅÄ¤Ï¡Ö¥é¥¹¥È¤Ï¤É¤ó¤Ê¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢Áö¤ê¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤Æ¥Ú¡¼¥¹¤ò¾å¤²¤ë¤³¤È¤ò°ìÈÖ¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¡×¡£
¡¡¤³¤Î°Õ¼±¤¬¥Á¡¼¥àÁ´ÂÎ¤Ë¿»Æ©¡£³Æ¼«¤¬ÏÓ¤Î¿¶¤ê¤òÂç¤¤¯¤·¤¿¤ê¡¢¥Ô¥Ã¥Á¤ò¾å¤²¤¿¤ê¤¹¤ë¤Ê¤É»î¹Ôºø¸í¤ò½Å¤Í¡¢Àîºê´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÎý½¬¤ÎÆâÍÆ¤ÏµîÇ¯¤È¤Û¤È¤ó¤ÉÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢º£Ç¯¤Ï¡Ê½¸ÃÄ¤«¤é¡ËÎ¥¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê»Ò¤¬¤¤¤Ê¤¤¡£Í¾ÍµÅÙ¤¬°ã¤¦¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡¡²¼µéÀ¸¤âÊ³Æ®¤·¡¢Æ²¡¹¤ÎÀÚÉä³ÍÆÀ¡£¡ÖËÜÀï¤Ï£²¶è¤Ç¶è´Ö£±·å¤òÁÀ¤¦¡£¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤Ï²¿¤¬²¿¤Ç¤â¥·¡¼¥É¸¢¤ò¼è¤ë¡×¤È¶áÅÄ¡£Íê¤ì¤ë¥¨¡¼¥¹¤òÀèÆ¬¤Ë¡¢À®Ä¹Â®ÅÙ¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¡£¡Ê²¬²ÖÂóÌé¡Ë