¡Ú¹â»Ô¼«Ì±¡ÛµÈÂ¼¡õ¶ÌÌÚÂåÉ½¤ÎÅÅÏÃÈÖ¹æ¸ò´¹¤òÃç²ð¤·¤¿°Õ³°¿ÍÊª¡¡£²¿Í¸±°¢ª¥«¥ä¤Î³°¤Çº¨¤ßÀá¤Î¶ÌÌÚ»á¤Ë¡Ö¸¢ÎÏ¤Ã¤ÆºÇ¸å¼«Ê¬¤ÇÆ°¤¤¤Æ¼è¤ê¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤¤¤È¡×¡ÖÀè¤Ë¹ñÌ±Ì±¼ç¤¬³Ð¸ç·è¤á¤Æ¤¿¤é°ã¤Ã¤¿¡×
¡¡¶¶²¼Å°ÊÛ¸î»Î¤¬£±£¶Æü¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¾ðÊó¥é¥¤¥Ö¡¡¥ß¥ä¥Í²°¡×¤Ë½Ð±é¤·¡¢¹ñ²ñ¼óÁê»ØÌ¾Áªµó¤Ë¸þ¤±¤¿¶¨µÄ¤ò½ä¤Ã¤Æ¡¢¹ñÌ±Ì±¼ç¡¦¶ÌÌÚÍº°ìÏºÂåÉ½¤¬ÆüËÜ°Ý¿·¡¦µÈÂ¼ÍÎÊ¸ÂåÉ½¤Ë¸þ¤±¤Æº¨¤ßÀá¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢Î©¹ñ°Ý¤ÎÌîÅÞ£³¼Ô¶¨µÄ¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿°Ý¿·¤¬¡¢ÆÍÁ³¡¢¼«Ì±ÅÞ¤ÈÏ¢Î©À¯¸¢¤Ë¸þ¤±¤¿À¯ºö¶¨µÄ¤ò»Ï¤á¤¿¤³¤È¤Ë¡¢¶ÌÌÚ»á¤¬¥Í¥Ã¥ÈÆ°²è¤Ç¡ÖÆóËçÀå¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç°·¤ï¤ì¤Æ»ÄÇ°¡×¡Ö¤Ê¤ó¤À¼«Ì±ÅÞ¤ÈÏ¢Î©°®¤ë¤³¤È·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¿¤Î¤«¡×¡Ö£³¼Ô¶¨µÄ¤Ï¤Ê¤ó¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¡×¡Ö¼«Ì±ÅÞ¤È¤ä¤ë¤ó¤À¤Ã¤¿¤éºÇ½é¤«¤é¸À¤Ã¤Æ¤è¡×¡Ö½Ð¤·È´¤¤¤¿¤êñÙ¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤Ï¡¢¤ä¤á¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡×¡Ö°Ý¿·¤¬²Ã¤ï¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¤½¤â¤½¤â²æ¡¹¤¬Ï¢Î©¤Ë²Ã¤ï¤ëÉ¬Í×¤â¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÉÔ²÷´¶¤ò¼¨¤·¤¿¤³¤È¤¬ÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¶¶²¼»á¤Ï¡Ö»ÄÇ°¤Ê¤Î¤¬¡¢ËÍ¡¢µÈÂ¼¤µ¤ó¤È¶ÌÌÚ¤µ¤ó¤ÎÅÅÏÃÈÖ¹æ¸ò´¹¤Î¥¥å¡¼¥Ô¥Ã¥ÉÌò¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¡¢ÅÅÏÃÈÖ¹æ¤òÃç²ð¤·¤ÆÅÁ¤¨¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤È¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¤È¡£¤½¤¦¤¤¤¦ÏÃ¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤¦¤¤¤¦É÷¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ï¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤¦¤Þ¤¯½Å¤Ê¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡µÈÂ¼»á¤¬¡¢¹ñ²ñµÄ°÷¤È¸±°¥à¡¼¥É¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¤¢¤Þ¤ê¸«¤Ê¤¤¤È¤·¡Ö¶ÌÌÚ¤µ¤ó¤ÈµÈÂ¼¤µ¤ó¤¬¤â¤Ã¤È¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤È¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢¶ÌÌÚ¤µ¤ó¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê±ÊÅÄÄ®¤Ë¤¤¤ë¤«¤é°Ý¿·¤Î¹ñ²ñµÄ°÷¤È¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò½Å»ë¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¼óÁê¸õÊä¤È¿ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¶ÌÌÚ»á¤¬°ìµ¤¤Ë¥«¥ä¤Î³°¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¡Ö¤¤¤í¤ó¤Ê¾ðÊó¤¬¤¦¤´¤á¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¸¢ÎÏ¤Ã¤ÆºÇ¸å¼«Ê¬¤Ç¥¢¥¯¥·¥ç¥óµ¯¤³¤·¤Æ¼è¤ê¤Ë¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¥À¥á¤Ê¤ó¤À¤Ê¤È¡×¤È»ØÅ¦¡£
¡¡¸øÌÀ¤ËÏ¢Î©Î¥Ã¦¤µ¤ì¤¿¼«Ì±¤È¡Ö¡ÊÏ¢Î©¤·¤Æ¤â¡Ë²áÈ¾¿ô¤¬¤Ê¤¤¤ó¤À¤±¤É¾¡Éé¤·¤Æ¤¤¤¯¤ó¤À¤È¤¤¤¦³Ð¸ç¤ò·è¤á¤ë¤«¤É¤¦¤«¡£¤³¤ì¹ñÌ±Ì±¼ç¤¬Àè¤Ë³Ð¸ç·è¤á¤Æ¤¿¤é¡¢¤ª¤½¤é¤¯¼«Ì±¤È¹ñÌ±¤Î¤Û¤¦¤¬Ï¢·ÈÏ¢Î©¤ÎÏÃ¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£