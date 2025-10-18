¡Ø¥Ò¥í¥¢¥«¡Ù¡Ø¥³¥Ê¥ó¡Ù¡Ø¤Á¤Ï¤ä¤Õ¤ë¡Ù¸¶ºî¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹ÇÛ¿®¡¡Hulu¤¬ÅÅ»Ò½ñÀÒ¥µー¥Ó¥¹³«»Ï
¡¡¥ª¥ó¥é¥¤¥óÆ°²èÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹Hulu¤Î¥¢¥×¥ê¡¦¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥ÈÆâ¤ÇÅÅ»Ò¥³¥ß¥Ã¥¯¥µー¥Ó¥¹¤Î±¿ÍÑ¤¬³«»Ï¤·¤¿¡£
¡¡Hulu¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ç2011Ç¯9·î¤«¤é³«»Ï¤·¤¿Æ°²èÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹¡£ÅÅ»Ò¥³¥ß¥Ã¥¯¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤Ï¡¢Æ°²è¤ò»ëÄ°¤·¤Æ¤¤¤¿ºîÉÊ¤Î¸¶ºî¤ò¤½¤Î¾ì¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ç¤¡¢Æ°²è¤ÈÅÅ»Ò¥³¥ß¥Ã¥¯¤ò¤Ò¤È¤Ä¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ç¥·ー¥à¥ì¥¹¤ËÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¡£
¡¡Hulu¤ÎÅÅ»Ò¥³¥ß¥Ã¥¯¤Ç¤Ï¡¢10·î¤«¤é¥¢¥Ë¥á¤¬ÊüÁ÷¡¢Hulu¤Ç¤âÇÛ¿®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ØËÍ¤Î¥Òー¥íー¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢¡Ù¤ä¡¢¸½ºß¥·ー¥º¥ó1～28¤Ë²Ã¤¨¡¢¥·ー¥º¥ó29¤â½ç¼¡ÇÛ¿®Ãæ¤ÎTV¥¢¥Ë¥á¡ØÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó¡Ù¡¢Hulu¤ÇTV¥¢¥Ë¥áÁ´74ÏÃÇÛ¿®Ãæ¡¢¼Â¼Ì±Ç²èÈÇ¤Ë²Ã¤¨¡¢±Ç²è¤ÎÀ¤³¦Àþ¤ò´ð¤Ë¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Èー¥êー¤Ç¡¢¸¶ºî¤Î10Ç¯¸å¤ÎÅ¸³«¤òÉÁ¤¯¥É¥é¥Þ¥·¥êー¥º¤âÇÛ¿®Ãæ¤Î¡Ø¤Á¤Ï¤ä¤Õ¤ë¡Ù¤Î¸¶ºîÅÅ»Ò¥³¥ß¥Ã¥¯¤¬ÇÛ¿®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£¸åHulu¤Ç¤Ï¡¢Hulu¤Î¥ì¥ó¥¿¥ë¡¿¹ØÆþ¤ÎºÝ¤ËÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¥Ý¥¤¥ó¥ÈÉÕÍ¿¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤¬¼Â»ÜÍ½Äê¡£¥ì¥ó¥¿¥ëºîÉÊ¡¦¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®ºîÉÊ¤Î¥ì¥ó¥¿¥ë¡¿¹ØÆþ¤Ë²Ã¤¨¡¢¿·¤¿¤Ë¥µー¥Ó¥¹¤ò³«»Ï¤¹¤ëÅÅ»Ò¥³¥ß¥Ã¥¯¹ØÆþ»þ¤Ë¤âÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¡£¾ÜºÙ¤ÏHulu¤Î¥¢¥×¥ê¡¦¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤ä¸ø¼°SNS¤Ê¤É¤Ç¹ðÃÎ¤µ¤ì¤ë¡£¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë