²¦Äç¼£¤µ¤ó¤ËÊ¸²½·®¾Ï¡¡ÆüËÜ¤ÎÃóÂæÂåÉ½¤¬½ËÊ¡¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡¿ÂæÏÑ
¡ÊÂæËÌÃæ±û¼Ò¡ËÆüËÜÀ¯ÉÜ¤Ï17Æü¡¢2025Ç¯ÅÙ¤ÎÊ¸²½·®¾Ï¤ò¡¢¸µ¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤Ç¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯µåÃÄ²ñÄ¹¤Î²¦Äç¼£»á¤ËÂ£¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤¿¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤ÆÆüËÜ¤ÎÂÐÂæÏÑÁë¸ýµ¡´Ø¡¢ÆüËÜÂæÏÑ¸òÎ®¶¨²ñ¤Ï18Æü¡¢¥Õ¥§¥¤¥¹¥Ö¥Ã¥¯¤ò¹¹¿·¤·¡¢¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î²¦¤µ¤ó¤Î¤´¸ùÀÓ¤ò²þ¤á¤Æ¤¿¤¿¤¨¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢º£²ó¤Î¼õ¾Ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿´¤è¤ê¤ª·Ä¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¤¹¤ëÊÒ»³ÏÂÇ·ÂæËÌ»öÌ³½êÂåÉ½¡ÊÂç»È¤ËÁêÅö¡Ë¤Î½ËÊ¡¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò·ÇºÜ¤·¤¿¡£
ÊÒ»³ÂåÉ½¤ÏÅê¹Æ¤Ç¡¢¡ÖÁª¼ê»þÂå¤Ë¤Ï¡¢Æ±»á¤ÎÂÇ·â¤Î¾ÝÄ§¤È¤â¸À¤¨¤ë¡Ø°ìËÜÂÂÇË¡¡Ù¤Ë¤è¤ê¡¢¡ØËÜÎÝÂÇ²¦¡Ù15²ó¡¢¡ØÂÇÅÀ²¦¡Ù13²ó¡¢¡Ø¼ó°ÌÂÇ¼Ô¡Ù5²ó¡¢¡Ø»°´§²¦¡Ù2²ó¤Ê¤É¡¢¿ô¡¹¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ëÂç³èÌö¤ò¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È²¦»á¤Î¸ùÀÓ¤ò¾Ò²ð¡£
1977Ç¯¤Ë¤ÏÀ¤³¦ºÇÂ¿µÏ¿¤È¤Ê¤ëËÜÎÝÂÇ756¹æ¡ÊÄÌ»»868ËÜ¡Ë¤òÃ£À®¤·¡¢ÆüËÜ¤Î¹ñÌ±±ÉÍÀ¾Þ¤Î1¿ÍÌÜ¤Î¼õ¾Þ¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤Ë¿¨¤ì¡¢¡Ö»ä¤Î¾¯Ç¯»þÂå¤ÎºÇÂç¤ÎÆ´¤ì¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡Ö°úÂà¸å¤âÌîµå¤òÄÌ¤¸¤¿¹ñºÝ¿ÆÁ±¤äÀÄ¾¯Ç¯¤Î°éÀ®¤Ë¤â¿ÔÎÏ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢À¤³¦Åª¤ÊÌîµå¿Íµ¤µÚ¤ÓÀ¤³¦¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¿¶¶½¤ËÂç¤¤Ê¹×¸¥¤ò¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¶¯Ä´¡£
¡ÖÂæÏÑ¤Ç¤âÌîµå¤Ï¿Íµ¤¤Î¹â¤¤¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ç¤¹¤¬¡¢²¦¤µ¤ó¤Î³èÌö¤Ë¿´Ìö¤é¤»¤¿Êý¡¢±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤¿Êý¤¬¿ôÂ¿¤¯¤¤¤ë¤³¤È¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¡¢2023Ç¯¤Ë´°À®¤·¤¿ÂæËÌ¥É¡¼¥à¤ÎµÇ°»Ïµå¼°¤ËÅÐÈÄ¤·¤¿¤³¤È¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¾å¤Ç¡¢Ê¸²½·®¾Ï¤Î¼õ¾Ï¤ò½Ë¤Ã¤¿¡£
¡Ê¸â½ñ°Þ¡¿ÊÔ½¸¡§óîÆ£·¼²ð¡Ë
1977Ç¯¤Ë¤ÏÀ¤³¦ºÇÂ¿µÏ¿¤È¤Ê¤ëËÜÎÝÂÇ756¹æ¡ÊÄÌ»»868ËÜ¡Ë¤òÃ£À®¤·¡¢ÆüËÜ¤Î¹ñÌ±±ÉÍÀ¾Þ¤Î1¿ÍÌÜ¤Î¼õ¾Þ¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤Ë¿¨¤ì¡¢¡Ö»ä¤Î¾¯Ç¯»þÂå¤ÎºÇÂç¤ÎÆ´¤ì¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡Ö°úÂà¸å¤âÌîµå¤òÄÌ¤¸¤¿¹ñºÝ¿ÆÁ±¤äÀÄ¾¯Ç¯¤Î°éÀ®¤Ë¤â¿ÔÎÏ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢À¤³¦Åª¤ÊÌîµå¿Íµ¤µÚ¤ÓÀ¤³¦¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¿¶¶½¤ËÂç¤¤Ê¹×¸¥¤ò¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¶¯Ä´¡£
¡ÖÂæÏÑ¤Ç¤âÌîµå¤Ï¿Íµ¤¤Î¹â¤¤¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ç¤¹¤¬¡¢²¦¤µ¤ó¤Î³èÌö¤Ë¿´Ìö¤é¤»¤¿Êý¡¢±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤¿Êý¤¬¿ôÂ¿¤¯¤¤¤ë¤³¤È¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¡¢2023Ç¯¤Ë´°À®¤·¤¿ÂæËÌ¥É¡¼¥à¤ÎµÇ°»Ïµå¼°¤ËÅÐÈÄ¤·¤¿¤³¤È¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¾å¤Ç¡¢Ê¸²½·®¾Ï¤Î¼õ¾Ï¤ò½Ë¤Ã¤¿¡£
¡Ê¸â½ñ°Þ¡¿ÊÔ½¸¡§óîÆ£·¼²ð¡Ë