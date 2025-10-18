¥Ý¥ë¥Î¤Î¤Õ¤¿¤ê¤¬¡¢µðÂç¥í¥Ü¥Ã¥È¤¬ÂçË½¤ì¤¹¤ëÅÔ»Ô¤Ç¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¡ª¡Ø¥Ò¥í¥¢¥«¡ÙFINAL SEASON OP¥Æー¥Þ¡ÖTHE REVO¡×MV¸ø³«
TV¥¢¥Ë¥á¡ØËÍ¤Î¥Òー¥íー¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢ FINAL SEASON¡ÙOP¥Æー¥Þ¤È¤·¤Æ¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¡¢¥Ý¥ë¥Î¥°¥é¥Õ¥£¥Æ¥£¤Î¿·¶Ê¡ÖTHE REVO¡×¡Ê¥¶ ¥ì¥ô¥©¡Ë¤ÎMV¤¬¸ø³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¢£¡Ø¥Ò¥í¥¢¥«¡ÙÂè1´üOP¥Æー¥Þ¡ÖTHE DAY¡×¤ÎMV¤ò¼ê³Ý¤±¤¿´ÆÆÄ¤¬ºÆÅÐÈÄ
¥Ý¥ë¥Î¥°¥é¥Õ¥£¥Æ¥£¤Ï¡¢2016Ç¯ÊüÁ÷¤Î¡Ø¥Ò¥í¥¢¥«¡ÙÂè1´ü¤Ç¤âOP¤òÃ´Åö¤·¡¢OP¥Æー¥Þ¡ÖTHE DAY¡×¤Ï¥¢¥Ë¥á¤Î»Ï¤Þ¤ê¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥Ý¥ë¥Î¥Õ¥¡¥ó¡¦¥¢¥Ë¥á¥Õ¥¡¥óÌä¤ï¤º¡¢»ëÄ°¼Ô¤òÂç¤¤¤ËÀ¹¤ê¾å¤²¡¢º£¤Ê¤ª¡È¥Ò¥í¥¢¥«¡É¥Æー¥Þ¶Ê¤ÎÃæ¤È¤·¤Æ¤âÂåÉ½Åª¤Ê1¶Ê¤È¤·¤Æ¹â¤¤¿Íµ¤¤ò¸Ø¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¢¤ì¤«¤éÌó9Ç¯¡£FINAL SEASON¤ÎOP¥Æー¥Þ¤È¤·¤ÆÆÏ¤±¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¡È¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¿¤Á¤È¥Õ¥¡¥ó¡¦»ëÄ°¼Ô¤ÎÇØÃæ¤ò²¡¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¡É¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤¿¿·¶Ê¡ÖTHE REVO¡×¡£º£ºî¤ÎMV´ÆÆÄ¤â¡ÖTHE DAY¡×¤ÈÆ±¤¸¡¢¹ÓÁ¥ÂÙ×¢¤¬Ã´Åö¤·¤¿¡£
ËÜºî¤Ï¡¢¶ìÇº¤ä³ëÆ£¡¢Ã¯¤·¤â¤¬Êú¤¨¤ë¿´¤Î°Ç¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦¶¯¤µ¤ä¤¤Ã¤«¤±¤Ë¥Õ¥£ー¥Á¥ãー¡£
¤¿¤Ã¤¿¤Ò¤È¤ê¡¢¼«¿È¤Î³Ì¤ËäÆ¤ê³°Éô¤È¤ÎÀÜ¿¨¤òµñ¤à¾¯½÷¤Ï¡¢ºÉ¤®¹þ¤à¤³¤È¤·¤«¼«¿È¤ò¼é¤ë½Ñ¤òÃÎ¤é¤º¡¢µ¤¤Å¤±¤ÐÅ´ÊÉ¤È²½¤·¤¿µðÂç¥í¥Ü¥Ã¥È¤òºî¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¡£
º£¤Þ¤µ¤Ë¡¢²¿¤«¤¬µ¯¤¤ëÁ°¿¨¤ì¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¶ÛÇ÷¤·¤¿¶õµ¤¤¬»ÙÇÛ¤·¤¿³¹¤Ë¶Á¤¤ï¤¿¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Ý¥ë¥Î¥°¥é¥Õ¥£¥Æ¥£¤¬Áß¤ÌÄ¤é¤¹¡ÖTHE REVO¡×¡£¤À¤ó¤À¤ó¤È²»³Ú¤Ë¸Æ±þ¤·¤Æ¿á¤¹Ó¤ì¤ëÉ÷¤Ï¡¢°Ç¤òÀÚ¤êÎö¤´õË¾¤Î¸÷¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤Î¤«¡©
¾¯½÷¤¬¸«¤Ä¤á¤ëÀè¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ï¡¢À¤´Ö¤ÎÀ¼¤«¤½¤ì¤È¤â¼«Ê¬¼«¿È¤«¡£¤É¤ó¤Ê¶ìÇº¤â»ëÅÀ¤òÊÑ¤¨¤ì¤Ð¡¢¸Ê¤òÊÑ¤¨¤ëÅ¾µ¡¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¥¹¥Èー¥êー¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¾¯½÷¤Î¿´¤ËÉ÷¤òµ¯¤³¤·¡¢³Ì¤òÇË¤ê¿´¤ò²ò¤Êü¤Ä¡¢¤½¤Î½Ö´Ö¤òÇ÷ÎÏËþÅÀ¤Î¥Õ¥ëCG±ÇÁü¤È¤È¤â¤ËÉ½¸½¡£¥¹¥±ー¥ë´¶ËþºÜ¤Î±ÇÁü¤ËÅÙ´Î¤òÈ´¤«¤ì¤ë¤³¤ÈÉ¬»ê¤À¡£
¢£MV´ÆÆÄ¡¦¹ÓÁ¥ÂÙ×¢ ¥³¥á¥ó¥È
¢£¥Ý¥ë¥Î¥°¥é¥Õ¥£¥Æ¥£¡ÖTHE REVO¡×¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¼Ì¿¿
¢£¥ê¥êー¥¹¾ðÊó
2025.10.04 ON SALE
DIGITAL SINGLE¡ÖTHE REVO¡×
2025.11.19 ON SALE
SINGLE¡ÖTHE REVO¡×
