Àè¹ÔÍ½Ìó¡¦Àè¹ÔÈÎÇä¤Î¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥µ¥¤¥È¡ÖCoSTORY¡×¤Ë¤Æ¡¢¸½ºß¡¢²ñ°÷ÅÐÏ¿¼Ô¿ô2Ëü¿ÍÆÍÇË¤òµÇ°¤·¤¿ÆÃÊÌ¤Ê¥»¡¼¥ë¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æüº¢¤Î¤´°¦¸Ü¤Ø¤Î´¶¼Õ¤ò¹þ¤á¤¿¤³¤Î´ë²è¤Ï¡¢¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¡¢Á´ÉÊ\2,222¡ÊÀÇ¡¦Á÷ÎÁ¹þ¤ß¡Ë¤È¤¤¤¦²Á³Ê¤¬Âç¤¤ÊÌ¥ÎÏ¡£
Æü¡¹¤ÎÀ¸³è¤ò¥ï¥ó¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢ÉÊ¼Á¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤Î°ìÉô¤ò¤µ¤Ã¤½¤¯¸«¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
ALAGAMO / ¥µ¥¦¥Ê¥Ï¥Ã¥È
¥µ¥¦¥Ê°¦¹¥²È¤«¤éÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¡ÖALAGAMO / ¥µ¥¦¥Ê¥Ï¥Ã¥È¡×¤Ï¡¢ÄÌ¾ï\4,400¤Î¤È¤³¤í\2,222¤ÇÄó¶¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Å·Á³ÁÇºà¤È¹ñÆâÀ½Â¤¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¤³¤Î¥Ï¥Ã¥È¤Ï¡¢Ç®¤«¤éÆ¬Èé¤ÈÈ±¤ò¼é¤ë¼×Ç®À¤ËÍ¥¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢²÷Å¬¤Ê¥µ¥¦¥ÊÂÎ¸³¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Þ¤¹¡£
´¥Áçµ¡¤Ï»ÈÍÑÉÔ²Ä¤Ç¤¹¤¬¡¢ÀöÂõµ¡¤Ç´ÝÀö¤¤OK¤Ê¤Î¤â´ò¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¡£
Pure Waste / JAPAN FIT Unisex Sweatshirt
¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤Ê»ëÅÀ¤ò»ý¤ÄÊý¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤¿¤¤¤Î¤¬¡¢¡ÖPure Waste / JAPAN FIT Unisex Sweatshirt¡×¡£°áÎÁÉÊ¤ÎÀ½Â¤¹©Äø¤Ç½Ð¤ëÃ¼ºà¤ò100%¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¤·¤Æºî¤é¤ì¤¿¤³¤Î¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¤Ï¡¢´Ä¶¤ËÇÛÎ¸¤·¤Ä¤Ä¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤ÇÄ¹¤¯Ãå¤é¤ì¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£ÄÌ¾ï\6,600¤Î¹âÉÊ¼Á¤Ê¥ê¥µ¥¤¥¯¥ëÁÇºà¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¤³¤Î²Á³Ê¤Ç»î¤»¤ë¤Î¤Ï¡¢ÂçÊÑ¤ªÆÀ¤Êµ¡²ñ¡£
À¸ÃÏ¤Î¸ü¤µ¤äµ¯ÌÓ¤Î¶ñ¹ç¤Ï¹µ¤¨¤á¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Îµ¨Àá¤«¤é½ÕÀè¤Ë¤«¤±¤ÆÄ¹¤¯Ãå¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
IZIPIZI / SCREEN #D¡Ê¥é¥¤¥È¥«¥Ã¥È¡Ë
¥Ç¥¸¥¿¥ë¥é¥¤¥Õ¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¤Î¤¬¡¢¥Ö¥ë¡¼¥é¥¤¥ÈÂÐºö¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¥Ç¥¶¥¤¥óÀ¤Î¹â¤¤¥¢¥¤¥¦¥§¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖIZIPIZI¡×¤«¤é¤Ï¡¢¥â¥Ë¥¿¡¼¸÷¤Î40%¤ò¥«¥Ã¥È¤¹¤ë¡ÖSCREEN #D¡Ê¥é¥¤¥È¥«¥Ã¥È¡Ë¡×¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÄÌ¾ï\6,380¤Î¾¦ÉÊ¤ò\2,222¤Ç¼ê¤ËÆþ¤ì¤é¤ì¤ë¤¿¤á¡¢µ¡Ç½À¤È¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥óÀ¤òÎ¾Î©¤µ¤»¤¿¤¤Êý¤ËºÇÅ¬¡£Æ±¥Ö¥é¥ó¥É¤«¤é¤ÏÏ·´ã¶À¡Ê+1.5¡Ë¤äÅÙ¤Ê¤·¤Î°ËÃ£¥á¥¬¥Í¡Ê+0¡Ë¤â¶Ñ°ì²Á³Ê¤ÇÄó¶¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ITSUKI / HAIR CREPERIE / SISTER
ÈþÈ±¥±¥¢¤Ë´Ø¿´¤¬¤¢¤ëÊý¤«¤é¤Ï¡¢¥·¥ë¥¯¤È¥³¥Ã¥È¥ó¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¼«Á³ÁÇºà¤Î¥Ê¥¤¥È¥¥ã¥Ã¥×¡¢¡ÖITSUKI / HAIR CREPERIE / SISTER¡×¤â¤ª¤¹¤¹¤á¡£¿çÌ²Ãæ¤ÎËà»¤¤äÀÅÅÅµ¤¤Ë¤è¤ëÈ±¤Ø¤Î¥À¥á¡¼¥¸¤òËÉ¤®¡¢ÍâÄ«¤Î¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤ò³Ú¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
ÄÌ¾ï\3,515¤Î¾¦ÉÊ¤¬\2,222¤Ç¤ÎÄó¶¡¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¼ê·Ú¤ËËÜ³ÊÅª¤Ê¥Ø¥¢¥±¥¢¤ò»Ï¤á¤¿¤¤Êý¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎÆÃÊÌSALE¤ÇÄó¶¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾¦ÉÊ¤Ï¤¤¤º¤ì¤â¿ôÎÌ¸ÂÄê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ºß¸Ë¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¡£ÎÉ¼Á¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¡¢¤ªÆÀ¤Ë¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¤Þ¤¿¤È¤Ê¤¤µ¡²ñ¤Ç¤¹¡£¤¢¤Ê¤¿¤ÎÆü¾ï¤òË¤«¤Ë¤¹¤ë°ïÉÊ¤ò²¼µ¤Î¥ê¥ó¥¯¤«¤é¸«¤Ä¤±¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
