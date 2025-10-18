Ãæ¹ñ¤Ï¶Ã°ÛÅª¤Ê¹âÂ®Å´Æ»¤ò·úÀß¡¢EU¤ÏÂç¤¤¯¸å¤ì¤ò¼è¤ë¡½¥Ù¥ë¥®¡¼¥á¥Ç¥£¥¢
Ãæ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤Î´Äµå»þÊó¤Ï15Æü¡¢Ãæ¹ñ¤¬¶Ã°ÛÅª¤Ê¹âÂ®Å´Æ»¤ò·úÀß¤¹¤ë°ìÊý¤Ç²¤½£Ï¢¹ç¡ÊEU¡Ë¤ÏÂç¤¤¯¸å¤ì¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¹¤ë¥Ù¥ë¥®¡¼¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¥Ö¥ê¥å¥Ã¥»¥ë¥º¥·¥°¥Ê¥ë¤Îµ»ö¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
µ»ö¤Ï¤Þ¤º¡¢EU¤Î¹ÔÀ¯¼¹¹Ôµ¡´Ø¤Ç¤¢¤ë²¤½£°Ñ°÷²ñ¤¬²¤½£ÂçÎ¦¤ò¹âÂ®Å´Æ»¤Ç·ë¤Ö·×²è¤òÈ¯É½¤·¤¿¤³¤È¤Ë¿¨¤ì¡¢¡Ö¶áÂå²½¤ä¥°¥ê¡¼¥ó¥È¥é¥ó¥¸¥·¥ç¥ó¡¢²¤½£Åý¹ç¤Ê¤É¤Î¥¡¼¥ï¡¼¥É¤ÎÎ¢¤Ë¤ÏÈá»´¤Ê¿¿¼Â¤¬±£¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£²¤½£¤ÏÃæ¹ñ¤ÎÅ´Æ»¤Î´ñÀ×¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¯¤É¤³¤í¤«¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹¸å¤ì¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Ãæ¹ñ¤Î¹âÂ®Å´Æ»ÌÖ¤¬2024Ç¯»þÅÀ¤Ç4Ëü8000¥¥í¤ËÃ£¤·¡¢²¤½£¤ÎÆ±Åù¤ÎÏ©Àþ¤ÎÌó4ÇÜ¤ËÁêÅö¤¹¤ë¤³¤È¤ä¡¢Ãæ¹ñ¤¬30Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë6Ëü¥¥í¡¢35Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë7Ëü¥¥í¤Ë¤Þ¤Ç±äÄ¹¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢²¤½£¤Ç¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë·úÀß¤µ¤ì¤¿¹âÂ®Å´Æ»¤Ï8500¥¥í¤Ç¡¢¤½¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤¬¥¹¥Ú¥¤¥ó¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡¢µ÷Î¥¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Â®ÅÙ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âÃæ¹ñ¤Î¹âÂ®Å´Æ»¤ÎÊ¿¶ÑÂ®ÅÙ¤Ï»þÂ®320¡Á350¥¥í¤Ç¤¢¤ë¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢²¤½£¤Î¹âÂ®Å´Æ»¤Ï¤½¤ÎÈ¾Ê¬ÄøÅÙ¤Ç¡¢ÅÔ»Ô´ÖÏ©Àþ¤ÎÂ¿¤¯¤Ç»þÂ®150¥¥í¤òÄ¶¤¨¤ëÂ®ÅÙ¤ÇÁö¹Ô¤¹¤ëÎó¼Ö¤Ï¤´¤¯¤ï¤º¤«¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
µ»ö¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤ï¤º¤«20Ç¯Â¤é¤º¤Î´Ö¤Ë¡¢¤Û¤Ü¤¹¤Ù¤Æ¤Î¼çÍ×ÅÔ»Ô¤ò·ë¤Ó¡¢¿Í¸ý¤Î90¡ó°Ê¾å¤òÌÖÍå¤·¡¢¿ô²¯¿Í¤òÌÏÈÏÅª¤Ê¸úÎ¨¤ÇÍ¢Á÷¤¹¤ë¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤ò¹½ÃÛ¤·¤¿¡×¤È¤·¡¢¡Ö¶Ã¤¯¤Ù¤¤³¤È¤Ë¡¢Ãæ¹ñ¤Î¹âÂ®Å´Æ»¤ÏÁ´À¤³¦¤Î¹âÂ®Å´Æ»¤ÎÁí±äÄ¹¤Î70¡ó°Ê¾å¤òÀê¤á¡¢¿Í¸ý50Ëü¿Í°Ê¾å¤ÎÅÔ»Ô¤Î96¡ó¤òÌÖÍå¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ãæ¹ñ¤ÏËèÇ¯¡¢¹ñÆâÁíÀ¸»º¡ÊGDP¡Ë¤Î¤Û¤Ü1¡ó¤òÅ´Æ»¥¤¥ó¥Õ¥é¤ËÈñ¤ä¤¹¤³¤È¤Ç¤³¤ì¤òÃ£À®¤·¤¿¡£²¤½£¤Ï¤½¤ÎÌó3Ê¬¤Î1¤òÈñ¤ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Æ°¤¤¬ÃÙ¤¤¤ÈÃ²¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
µ»ö¤Ï¡Ö²¤½£¤ÎÌäÂê¤Ï»ñ¸»ÉÔÂ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÀïÎ¬ÅªÆ¶»¡ÎÏ¤Î·çÇ¡¤À¡×¤È¤·¡¢¡Ö20Ç¯´Ö¤Ç5Ãû¥æ¡¼¥í¡ÊÌó880Ãû±ß¡Ëµ¬ÌÏ¤ÎÍ½»»¤òÅê¤¸¤ë¤È¤¤¤¦²¤½£°Ñ°÷²ñ¤Î·×²è¤Ï·è¤·¤ÆÌî¿´Åª¤Ê¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£EU¤È¤½¤Î²ÃÌÁ¹ñ¤¬¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÀïÁè´ØÏ¢¤ÎÉð´ïÍ¢Á÷¤ä¥¨¥Í¥ë¥®¡¼µßºÑ¡¢·ÐºÑ»Ù±ç¤ËÌó1Ãû¥æ¡¼¥í¤òÈñ¤ä¤·¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Ï¡¢²¤½£¤¬¼«¤é¤òÂè°ì¤Ë¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ã¼Åª¤Ë¸À¤¨¤Ð¡¢²¤½£¤Ï¼«¤é¤ËÅê»ñ¤¹¤ëÇ½ÎÏ¤ò¼º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
µ»ö¤Ë¤è¤ë¤È¡¢EU¤ÎÅ´Æ»·×²è¤Ï¡¢º£À¤µªÈ¾¤Ð¤Þ¤Ç¤Ë¹ñ¶¤ò±Û¤¨¤¿°ÜÆ°»þ´Ö¤òÈ¾¸º¤µ¤»¤ë¤³¤È¤òÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¤½¤Î¼Â¸½¤Ë¤Ï¿ô½½Ç¯¤«¤«¤ê¡¢µ»½ÑÅªÆñÂê¤â¿Ô¤¤Ê¤¤¡£À©ÅÙ¤Î¹ÅÄ¾²½¤â²¤½£¤ÎÌäÂê¤Î°ì¤Ä¤Ç¡¢Ãæ¹ñ¤¬5Ç¯¤«¤±¤Æ·úÀß¤¹¤ëÏ©Àþ¤¬¡¢²¤½£¤Ç¤Ï15Ç¯¤â¤«¤«¤ë¡£¤«¤Ä¤Æ»º¶È³×Ì¿¤ò¤±¤ó°ú¤·¤¿ÂçÎ¦¤Ï¡¢º£¤ä¼«¤éºî¤ê½Ð¤·¤¿¿Í°ÙÅª¤ÊÀ©Ìó¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂ»ß¤á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
µ»ö¤Ï¡ÖÃæ¹ñ¤¬·úÀß¤ò¿Ê¤á¤ë°ìÊý¤Ç¡¢²¤½£¤ÏµÄÏÀ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¡¢¡Ö²¤½£°Ñ°÷²ñ¤¬ÉÁ¤¯ÂçÎ¦²£ÃÇ¸òÄÌ¤Î¿·»þÂå¤È¤¤¤¦Ì´¤Ï¡¢ÇÉ¼ê¤À¤¬Ãæ¿È¤Î¤Ê¤¤¥×¥ì¥¼¥ó¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤¹¤®¤Ê¤¯¤Ê¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¡£Å´Æ»È¯¾Í¤ÎÃÏ¤Ç¤¢¤ë²¤½£¤Ï¡¢º£¤ä¡ÊÃæ¹ñ¤Ë¡Ë¸å¤ì¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£²¤½£¤¬ÄÉ¤¤¤Ä¤¯¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢Àè±ä¤Ð¤·¤ÎÊ¸²½¤ò¼Î¤Æµî¤ê¡¢¹ÔÆ°¤ÎÊ¸²½¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£Ì¤Íè¤ÏEU¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤Ï¤¯¤ì¤Ê¤¤¡£ºÇ¤âÂ®¤¯Á°¿Ê¤¹¤ë¼Ô¤¬Ì¤Íè¤ò¾¸°®¤¹¤ë¡£¾¯¤Ê¤¯¤È¤âº£¤Î¤È¤³¤í¡¢¤½¤ì¤Ï²¤½£¿Í¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£¡ÊËÝÌõ¡¦ÊÔ½¸/ÌøÀî¡Ë