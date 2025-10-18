ÀÚ¤Ã¤¿¿©ºà¤òÆþ¤ì¤Æ¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤¹¤À¤±¡£¤¹¤°¤Ë¥¹¡¼¥×¤¬¤Ç¤¤ëËâË¡¤Î¥Ý¥Ã¥È
¡Ö¼«Âð¤Ç¥¹¡¼¥×¤òºî¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÃ¯¤«¤¬¸À¤¨¤Ð¡¢¤¤Ã¤ÈÎÁÍý¤Ë»È¤¦»þ´Ö¤ÈÍ¾Íµ¤¬¤¢¤ë¿Í¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡Ä¤ÈÁÛÁü¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦¡È¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¾å¼Á¤ÊÊë¤é¤·¡É´¶¤¬¡Ö¥¹¡¼¥×¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤«¤é¤ÏÉº¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ß¤¿¤¤¡£
¤½¤³¤Ë¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¶ñºà¤òÀÚ¤Ã¤Æ¥ß¥¥µ¡¼¤ÇºÙ¤«¤¯¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ê¤ê¤ËÄ¹¤¤»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ¥³¥È¥³¥È¼Ñ¤ë¤È¤¤¤¦ºî¶È¹©Äø¤â±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¼ê´Ö¤Î¤«¤«¤ë¹©Äø¤ò¤Þ¤Ã¤¿¤¯É¬Í×¤È¤»¤º¡¢¥¹¡¼¥×¤È¤¤¤¦¤ª¤¤¤·¤¤·ë²Ì¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ë¤È¤·¤¿¤é¡£¤³¤ì¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿À¸³è³×Ì¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¥¹¡¼¥×¤¬¤¢¤ëËèÆü¤òÌ´¸«¤Æ
¥¥Ã¥Á¥ó²ÈÅÅ¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥ì¥³¥ë¥È¡×¤¬½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¼«Æ°Ä´Íý¥Ý¥Ã¥È¡×¡ÊÀÇ¹þ13,200±ß¡Ë¤¬¥¹¥´¤¤¤é¤·¤¤¡£¤½¤ó¤Ê¥¦¥ï¥µ¤ò¼ª¤Ë¤·¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤«¼ê¤Ë¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¹¡¼¥×¤¬¤¢¤ëÀ¸³è¤Ê¤É¤½¤â¤½¤â±ï¤¬±ó¤¤µ¤¤¬¤·¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢µÈÅÄÆÆ¹°¤Î¾®Àâ¡Ø¤½¤ì¤«¤é¤Ï¥¹¡¼¥×¤Î¤³¤È¤Ð¤«¤ê¹Í¤¨¤ÆÊë¤é¤·¤¿¡Ù¤òÆÉ¤ó¤Ç¤«¤é¡¢ÇùÁ³¤È¤·¤¿Æ´¤ì¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£
¼ê¸µ¤ËÆÏ¤¤¤¿¥ì¥³¥ë¥È¤Î¼«Æ°Ä´Íý¥Ý¥Ã¥È¤Ï¡¢°Õ³°¤È¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¡£ÍÆÎÌ¤Ï600mL¤Ç¡¢¹â¤µ¤Ï20cm¤È¾¯¤·¡£°µÇ÷´¶¤Î¤Ê¤µ¤â¹¥°õ¾Ý¤Ç¤¹¡£
¼ÂºÝ¤Ë¥Ý¥¿¡¼¥¸¥å¤òºî¤Ã¤Æ¤ß¤ë
¥Ë¥ó¥¸¥ó¤È¤¤¤¦ÌîºÚ¤Ë¤½¤³¤Þ¤Ç¶½Ì£¤¬»ý¤Æ¤Ê¤¤¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢²ÈÂ²¤ÎÍ×ÀÁ¤Ç¾ïÈ÷¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡Ä¡£¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤ÆÂçÎÌ¤ËÇã¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢ÎäÂ¢¸Ë¤ÎÍÆÎÌ¤ò°µÇ÷¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤½¤ì¤ò¥¹¡¼¥×¤Ë¤·¤Æ¤ä¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
ÀìÍÑ¥ì¥·¥Ô¥Ö¥Ã¥¯¤¬¾¦ÉÊ¤ËÉÕÂ°¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¤Ê¤«¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡Ö¥Ï¥Ë¡¼¥¸¥ó¥¸¥ã¡¼¥¥ã¥í¥Ã¥È¥Ý¥¿¡¼¥¸¥å¡×¤òºî¤ê¤Þ¤¹¡£ºàÎÁ¤Ï¥Ë¥ó¥¸¥ó¡¢¤Ï¤Á¤ß¤Ä¡¢¥Ð¥¿¡¼¡¢µíÆý¡¢±ö¡¢¥·¥ç¥¦¥¬¡£ËÜÅö¤Ï¤«¤¿¤Þ¤ê¤Î¥·¥ç¥¦¥¬¤¬É¬Í×¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¥Ú¡¼¥¹¥È¤ÇÂåÍÑ¤·¤Þ¤¹¡£
¹Ô¤¦ºî¶È¤È¸À¤¨¤Ð¡¢¥Ë¥ó¥¸¥ó¤òÀÚ¤ë¤À¤±¡£2¡Á3cm³Ñ¤ËÀÚ¤ë¤È½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤±¤Ã¤³¤¦ÁÆ¤¯¤Æ¤è¤µ¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ç¡¢Âç¤¤µ¤âÂ·¤¨¤ºÅ¬Åö¤Ê¥Î¥ê¤ÇÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤é¡¢¥Ý¥Ã¥È¤ËºàÎÁ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£Æþ¤ì¤ë½çÈÖ¤¬¥ì¥·¥ÔËÜ¤Ë½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÊµíÆý¤¬ºÇ½é¤Ç¡¢¼¡¤¬¥Ë¥ó¥¸¥ó¡Ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ÏÃé¼Â¤Ë¼é¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¢¤È¤Ï¥Õ¥¿¤òÊÄ¤á¤Æ¥â¡¼¥É¤ò¡ÖPOTAGE¡õPASTE¡×¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤¹¤À¤±¡£ÀµÄ¾¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¥é¥¯¤Ç¤·¤¿¡£Ë»¤·¤¤Æü¾ï¤Î¤Ê¤«¤Çµ®½Å¤ÊÇ¾¥á¥â¥ê¤ò»È¤ï¤Ê¤¤¤Î¤¬¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£Ç¾¤Ê¤ó¤Æ¡¢»È¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð»È¤ï¤Ê¤¤¤Û¤É¤¤¤¤¡£¾ÃÈñ¼çµÁ¤ò¤á¤¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤µý¼õ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
µ¬Â§Åª¤Ë¥Ý¥Ã¥ÈÆâ¤Î¿Ï¤¬¤°¤ë¤°¤ë¤È²ó¤ë²»¤¬ÌÄ¤ê¡¢ÂÔ¤Ä¤³¤È30Ê¬¡£¡Ö¥Ô¡¼¥Ô¡¼¡×¤È²»¤¬¤·¤Æ¡¢¤É¤¦¤ä¤é´°À®¤·¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤µ¤Æ¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¥Ý¥¿¡¼¥¸¥å¤Ï¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤«¡Ä¡©
¤¹¤´¤¤¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿¥Ý¥¿¡¼¥¸¥å¡ª ¤´¤í¤´¤í¤ÈÁÆ¤«¤Ã¤¿¥Ë¥ó¥¸¥ó¤¬¡¢¸«¤ë±Æ¤â¤Ê¤¯¤È¤í¤ê¤È¤·¤¿¥¹¡¼¥×¾õ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¼Ñ¹þ¤ó¤À¤êÎ¢¤´¤·¤ò¤·¤¿¤ê¤È¤¤¤¦¤¢¤Îºî¶È¤Ï°ìÂÎ²¿¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¤È¤¤¤¦¤¯¤é¤¤¤Î´°àú¤Ê¥Ý¥¿¡¼¥¸¥å¤Ç¤¹¡£
¤¢¤Þ¤ê¤Ë´¶Æ°¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¸å¤«¤Ü¤Á¤ã¤Î¥Ý¥¿¡¼¥¸¥å¤òºî¤Ã¤¿¤ê¤â¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÉÕÂ°¤ÎÀìÍÑ¥ì¥·¥Ô¥Ö¥Ã¥¯¤¬½¨°ï¤Ç¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¹¡¼¥×¤Î¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÎäÂ¢¸Ë¤Î¤Ê¤«¤ÎÍ¾¤Ã¤¿¿©ºà¤Ç¡¢º£Æü¤Ï¤É¤ó¤Ê¥¹¡¼¥×¤òºî¤í¤¦¤«¤È¹Í¤¨¤ë¤Î¤â³Ú¤·¤¤¡£
¤¸¤Ã¤¯¤ê¥³¥È¥³¥È¥¹¡¼¥×¤òºî¤ëµÈÅÄÆÆ¹°ÅªÀ¤³¦¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ª¤¤¤·¤¤·ë²Ì¤ò¼ê·Ú¤Ç¥¹¥Ô¡¼¥Ç¥£¡¼¤ËÆÀ¤é¤ì¤ë¥ì¥³¥ë¥È¤Ï¡¢QOL¤ò³ÊÃÊ¤Ë¸þ¾å¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¤è¡£