¡¡»¦¿Í¤Ê¤É¤Îºá¤ÇÉþÌò¤·¤¿¸¶¸ý¥¢¥ä»Ò¤µ¤ó(98)¤¬ºÛÈ½¤Î¤ä¤êÄ¾¤·¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ëÂçºê»ö·ï¤ÇÊÛ¸îÃÄ¤Ï2026Ç¯¤Î1·î¾å½Ü¤Ë5²óÌÜ¤ÎºÆ¿³ÀÁµá¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤òÌÀ¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¡¡µÁÍý¤ÎÄï¤ò»¦³²¤·¤¿¤Ê¤É¤Îºá¤ÇÉþÌò¤·¤¿¡¢¸¶¸ý¥¢¥ä»Ò¤µ¤ó(98)¤¬Ìµ¼Â¤òÁÊ¤¨ºÛÈ½¤Î¤ä¤êÄ¾¤·¡¦ºÆ¿³¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ëÂçºê»ö·ï¡£

¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î4²ó¤Ë¤ï¤¿¤ëºÆ¿³ÀÁµá¤ÇºÆ¿³³«»Ï¤Î·èÄê¤¬3²ó½Ð¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤¤¤º¤ì¤â¾åµé¿³¤Ç¼è¤ê¾Ã¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¡¡ÊÛ¸îÃÄ¤Ï18Æü²ñ¸«¤Ç¡¢5²óÌÜ¤È¤Ê¤ëºÆ¿³ÀÁµá¤ò2026Ç¯1·î¾å½Ü¤Ë¹Ô¤¦¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£ºÛÈ½¤Î¤ä¤êÄ¾¤·¤ËÉ¬Í×¤Ê¿·¤¿¤Ê¾Úµò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÂ¾»¦¤Ç¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¾ÚÌÀ¤¹¤ë¤¿¤á¤ËË¡°å³Ø¤Ê¤É¤ÎÀìÌç²È¤Î´ÕÄê½ñ¤Ê¤É¤òÄó½Ð¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

(Âçºê»ö·ïÂè5¼¡ºÆ¿³ÀÁµáÊÛ¸îÃÄ¡¦³û»ÖÅÄÍ´Èþ¶¦Æ±ÂåÉ½¡Ë
¡ÖÊ£¿ô¤Î¿·¾Úµò¤ò²Ã¤¨¤ÆºÛÈ½½ê¤Ë¤³¤ì¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯Í­ºáÈ½·è¤Ë¤Ï¹çÍýÅªµ¿¤¤¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¿´¾Ú¤òÊú¤«¤»¤ÆºÆ¿³¤ÎÈâ¤ò³«¤¯¡×