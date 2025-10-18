2026Ç¯1·î¾å½Ü¤ËÂçºê»ö·ï5²óÌÜ¤ÎºÆ¿³ÀÁµá¤Ø¡¡ÀìÌç²È¤Î´ÕÄê½ñ¤Ê¤É¤òÄó½Ð
¡¡»¦¿Í¤Ê¤É¤Îºá¤ÇÉþÌò¤·¤¿¸¶¸ý¥¢¥ä»Ò¤µ¤ó(98)¤¬ºÛÈ½¤Î¤ä¤êÄ¾¤·¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ëÂçºê»ö·ï¤ÇÊÛ¸îÃÄ¤Ï2026Ç¯¤Î1·î¾å½Ü¤Ë5²óÌÜ¤ÎºÆ¿³ÀÁµá¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤òÌÀ¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡µÁÍý¤ÎÄï¤ò»¦³²¤·¤¿¤Ê¤É¤Îºá¤ÇÉþÌò¤·¤¿¡¢¸¶¸ý¥¢¥ä»Ò¤µ¤ó(98)¤¬Ìµ¼Â¤òÁÊ¤¨ºÛÈ½¤Î¤ä¤êÄ¾¤·¡¦ºÆ¿³¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ëÂçºê»ö·ï¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î4²ó¤Ë¤ï¤¿¤ëºÆ¿³ÀÁµá¤ÇºÆ¿³³«»Ï¤Î·èÄê¤¬3²ó½Ð¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤¤¤º¤ì¤â¾åµé¿³¤Ç¼è¤ê¾Ã¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
(Âçºê»ö·ïÂè5¼¡ºÆ¿³ÀÁµáÊÛ¸îÃÄ¡¦³û»ÖÅÄÍ´Èþ¶¦Æ±ÂåÉ½¡Ë
¡ÖÊ£¿ô¤Î¿·¾Úµò¤ò²Ã¤¨¤ÆºÛÈ½½ê¤Ë¤³¤ì¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯ÍºáÈ½·è¤Ë¤Ï¹çÍýÅªµ¿¤¤¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¿´¾Ú¤òÊú¤«¤»¤ÆºÆ¿³¤ÎÈâ¤ò³«¤¯¡×