¡Ú¥¬¥ë¥¢¥ï¡Û¡Ø¹ñÊõ¡ÙÇÐÍ¥¡¦±Û»³·ÉÃ£¡¢Ê¸¹ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç°µ´¬¥ª¡¼¥é
¡¡ÇÐÍ¥¤Î±Û»³·ÉÃ£¤¬18Æü¡¢ÀéÍÕ¡¦ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¡ØRakuten GirlsAward 2025 AUTUMN/WINTER¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¹õÀîÁÛÌð¡õ±Û»³·ÉÃ£¡¢¡Ø¹ñÊõ¡Ù¥³¥ó¥Ó¤¬¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤Ç¶¥±é
¡¡±Ç²è¡Ø¹ñÊõ¡Ù¤Ç²£ÉÍÎ®À±¤¬±é¤¸¤¿½Ó²ð¤ÎÀÄÇ¯´ü¤ò±é¤¸¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿±Û»³¤Ï¡Ö3rd SHOW¡×Æâ¡ÖTop of the Hill¡×¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÅÐ¾ì¡£¤Ä¤Ð¤Î¹¤¤¥Ï¥Ã¥È¤ÈÊ¸¹ë¤ò»×¤ï¤»¤ë¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤Ç¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤Ë¸½¤ì¤¿±Û»³¤Ï¡¢Êâ¤¯¤À¤±¤Ç°µ´¬¤Î¥ª¡¼¥é¤òÊü¤Á¡¢´ÑµÒ¤Î»ëÀþ¤ò°ì¿È¤Ë½¸¤á¤¿¡£±Ç²è¤Ç¤ÎÁ¡ºÙ¤ÊÌòÊÁ¤«¤é°ìÅ¾¡¢¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¤ÎÂ¸ºß´¶¤òÂ¸Ê¬¤ËÈ¯´ø¤·¤¿¡£
¡¡¡ØGirlsAward¡Ù¤Ïº£Ç¯¤Ç15¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢º£²ó¤Ç28²óÌÜ¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤ë¡£º£²ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ÖDress Up My Style -Play the game of You-¡×¡£ÈÄÌîÍ§Èþ¡¢°æ·å¹°·Ã¡¢¤æ¤¦¤Á¤ã¤ß¤é¤¬½Ð±é¤·¡¢XG¡¢ÇµÌÚºä46¡¢ME:I¤é¤¬¥é¥¤¥Ö¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¼Â»Ü¡£MC¤Ï»³Î¤Î¼ÂÀ¡ÊÆî³¤¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¡Ë¡¢¿¹¹áÀ¡¤¬Ì³¤á¤ë¡£
