¡Ú¥¬¥ë¥¢¥ï¡Û¡Ø¹ñÊõ¡ÙÇÐÍ¥¡¦¹õÀîÁÛÌð¡¢¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ê¥ë¥Ã¥¯¤ÇÅÐ¾ì¡¡¶ÛÄ¥¤·¤Ä¤Ä¤â¾Ð´é¤ÇÌ¥Î»
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¹õÀîÁÛÌð¤¬18Æü¡¢ÀéÍÕ¡¦ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¡ØRakuten GirlsAward 2025 AUTUMN/WINTER¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¹õÀîÁÛÌð¡õ±Û»³·ÉÃ£¡¢¡Ø¹ñÊõ¡Ù¥³¥ó¥Ó¤¬¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤Ç¶¥±é
¡¡±Ç²è¡Ø¹ñÊõ¡Ù¤ÇµÈÂôÎ¼¤¬±é¤¸¤¿´îµ×Íº¤ÎÀÄÇ¯´ü¤ò±é¤¸¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¹õÀî¤Ï¡Ö3rd SHOW¡×Æâ¡ÖTop of the Hill¡×¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÅÐ¾ì¡£¥¹¡¼¥Ä¥ë¥Ã¥¯¤ËÎÐ¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ò½Å¤Í¡¢¥Ï¥Ã¥È¤ò¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¤·¤¿¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤ÊÁõ¤¤¤Ç¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤òÊâ¤¤¤¿¡£¶ÛÄ¥¤ÎÌÌ»ý¤Á¤ò¸«¤»¤Ä¤Ä¤â¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¥È¥Ã¥×¤Ç¤Ï¼«Á³¤Ê¾Ð´é¤ò¸«¤»¡¢´ÑµÒ¤Î»ëÀþ¤ò½¸¤á¤¿¡£
¡¡¡ØGirlsAward¡Ù¤Ïº£Ç¯¤Ç15¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢º£²ó¤Ç28²óÌÜ¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤ë¡£º£²ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ÖDress Up My Style -Play the game of You-¡×¡£ÈÄÌîÍ§Èþ¡¢°æ·å¹°·Ã¡¢¤æ¤¦¤Á¤ã¤ß¤é¤¬½Ð±é¤·¡¢XG¡¢ÇµÌÚºä46¡¢ME:I¤é¤¬¥é¥¤¥Ö¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¼Â»Ü¡£MC¤Ï»³Î¤Î¼ÂÀ¡ÊÆî³¤¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¡Ë¡¢¿¹¹áÀ¡¤¬Ì³¤á¤ë¡£
