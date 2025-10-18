¡ÚRIZIN¡Û½©¸µ¶¯¿¿¡¦Çë¸¶µþÊ¿Àï¤¬¥á¥¤¥ó¤ËÈ´¤Æ¤¡¡¥Ð¥Ã¥Á¥Ð¥Á¤Ë¤é¤ß¹ç¤¤¡¢¤È¤â¤Ë1R¾¡ÍøÀÀ¤¦
¡¡11·î3Æü¤Ë¿À¸Í»ÔÆâ¤ÎGLION¡¡ARENA¡¡KOBE¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¡ÖRIZIN¡¡LANDMARK¡¡12¡¡in¡¡KOBE¡×¤Î¸ø³«Îý½¬¤¬18Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡¥á¥¤¥ó¤ËÈ´¤Æ¤¤µ¤ì¤¿½©¸µ¶¯¿¿¡Ê19¡Ë¤ÈÇë¸¶µþÊ¿¡Ê29¡Ë¤¬¸ø³«Îý½¬¤òÈäÏª¡£½©¸µ¤Ï¥ß¥Ã¥ÈÂÇ¤Á¡¢Çë¸¶¤Ï¥Æ¡¼¥¯¥À¥¦¥ó¤òÁÀ¤¦¤Ê¤ÉÁí¹ç³ÊÆ®µ»¤ò¤½¤ì¤¾¤ì¸«¤»¤¿¡£¤È¤â¤Ë»î¹çÁ°¤«¤éÀåÀï¤òÅ¸³«¡£·ã¤·¤¯¤ä¤ê¤È¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¸ø³«Îý½¬¸å¤âÆ±ÍÍ¤ÇÇë¸¶¤Ï¡Ö¤â¤¦¤Ö¤ÃÈô¤Ð¤¹½àÈ÷¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸À¤¨¤Ð¡¢½©¸µ¤Ï¡Ö¤â¤¦¥Ð¥Ã¥Á¥ê¤Ç¤¹¡×¤ÈÉé¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¡ÖÂÇ·â¤¬¶¯¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤½¤³¤ò¤É¤¦²¶¤ÎÊý¤¬¶¯¤¤¤«¾ÚÌÀ¤·¤è¤¦¤«¡£¤¢¤È¥µ¥¤¥º´¶¤ò¸«¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÄ©È¯¡£Çë¸¶¤Ï¡ÖÁá¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤È¡¢±¦¤Î¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤òÅö¤Æ¤ä¤¹¤½¤¦¤À¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È¸À¤¤ÊÖ¤¹¡£
¡¡¸ß¤¤¤Î·èÃå¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï½©¸µ¤Ï¡Ö1¥é¥¦¥ó¥É¡ÊR¡Ë¤Ç¥Ñ¥¦¥ó¥É¥¢¥¦¥È¤·¤¿¤¤¡×¤È¸À¤¨¤Ð¡¢¡Ö1R¤Ç¼º¿ÀKO¤Ç¤¹¡×¤È1RKO¾¡Íø¤òÀÀ¤¦¡£
¡¡ºç¸¶¿®¹ÔCEO¤Ï¡Ö¥á¥¤¥ó¤â2¿Í¤Ë¡Ö¤³¤Î2¿Í¤¬¥ÉÇÉ¼ê¤Ë¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¢¤È2½µ´Ö¡¢¿Ì¤¨¤ÆÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£