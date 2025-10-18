Ä¹Ã«Àîµþ»Ò¡¡³¤³°ÅÏ¹Ò¶Ø»ß¤Î¡È´í¤Ê¤¤¿ÍÊª¡É¤È2¥·¥ç¥Ã¥È¤Î²áµî¡¡¡Ö¤½¤ì¤Ç¥Ï¥ï¥¤¤ÇÍî¤Á¹ç¤Ã¤Æ¡Ä¡×
¡¡½÷Í¥¡¦Ä¹Ã«Àîµþ»Ò¡Ê47¡Ë¤¬¡¢18ÆüÊüÁ÷¤ÎMBS¥Æ¥ì¥Ó¡ÖÄË²÷¡ªÌÀÀÐ²ÈÅÅ»ëÂæ¡×¡ÊÅÚÍË¸å3¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£²áµî¤Ë¡¢³¤³°ÅÏ¹Ò¶Ø»ß¤Î¡È´í¤Ê¤¤¿ÍÊª¡É¤È2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÏÃ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡Ä¹Ã«Àî¤Ï¡Ö½é¤á¤Æ¥Æ¥ì¥Ó¤Ë½Ð¤¿¤Î¤¬³ÊÆ®µ»¤ÎÈÖÁÈ¡×¤À¤Ã¤¿¤È²óÁÛ¡£K¡½1¤äPRIDE¤Ê¤É¤ò°·¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤Î³ÊÆ®ÈÖÁÈ¡ÖSRS¡×¤ÇMC¤Î°ì¿Í¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥â¥Ç¥ë¤«¤é·ÝÇ½³¦Æþ¤ê¤·¤¿·Ð°Þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤³¤ÇÄ¹Ã«Àî¤Ï¡Ö¤µ¤ó¤Þ¤µ¤ó¤Ï¡¢¥Þ¥¤¥¯¡¦¥¿¥¤¥½¥ó¤µ¤ó¤¬¹¥¤¤À¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¡£»ä¤Ï²ñ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¾Ò²ð¡£MC¤ÎÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¤â¶½Ì£ÄÅ¡¹¤Ë¾è¤ê½Ð¤¹ÏÃÂê¤Ç¡¢Ä¹Ã«Àî¤Ï¡Ö°ì½ï¤Ë¥Ï¥ï¥¤¤ÎÂç¤¤Ê¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¡¢K¡½1¤Î»î¹ç¤ò2¿Í¤Ç¸«¤¿¤Î¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥¿¥¤¥½¥ó¤È¡©¡×¤È¶Ã¤¯¤µ¤ó¤Þ¤Ë¡¢Ä¹Ã«Àî¤Ï¡Ö¤½¤¦¡£K¡½1Â¦¤ÏËÜÅö¤ÏÆüËÜ¤Ë¸Æ¤Ó¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¡È¥Ö¥é¥Ã¥¯¥ê¥¹¥È¡É¤Î´Ø·¸¤Ç¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤Ç¾õ¶·¤òÀâÌÀ¤¹¤ë¤È¡¢¤µ¤ó¤Þ¤Ï¡Ö¥¿¥¤¥½¥ó¤Ï³¤³°Î¹¹Ô¤Ï¶Ø»ß¤ä¤«¤é¤Í¡×¤È¡¢²áµî¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤¬¸¶°ø¤ÇÅÏ¹Ò¶Ø»ß¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¾Ð¤Ã¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤ÎÀ©ºî¾å¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¥Þ¥¤¥¯¡¦¥¿¥¤¥½¥ó¼èºà¤¬É¬Í×¤Ç¡¢Ä¹Ã«Àî¤Ï¡Ö¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤ÎÊý¤¬¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¥Ï¥ï¥¤¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¤È¡£¤½¤ì¤Ç¥Ï¥ï¥¤¤ÇÍî¤Á¹ç¤Ã¤Æ¡¢K¡½1¤Î»î¹ç¤ò¡×¤È2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤Ï¡Á¥¿¥¤¥½¥ó¤È¡×¤ÈÌÌÇò¤¬¤Ã¤¿¤µ¤ó¤Þ¤Ï¡Ö²¶¤ÏÆüËÜ¤Î¥Æ¥ì¥Ó¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡£¤½¤Î¤¢¤È»ö·ï¤òµ¯¤³¤·¤¿¤Î¤Ç¡×¤È¼«Ê¬¤Ï¡ÈÆüËÜ¤Ç²ñ¤¨¤¿¡É¤È¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£