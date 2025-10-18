¡ÚRIZIN¡ÛÈþ¿Í³ÊÆ®²È¤Î¥±¥¤¥È¡¦¥í¡¼¥¿¥¹¤¬ÎÏ¶¯¤¤ÂÇ·â¤ò¸ø³«¡¡ÆùÂÎ¶¯²½¤Ë¡Ö¥Ñ¥ó¥ÁÎÏ¾å¤¬¤Ã¤¿¡×
¡¡11·î3Æü¤Ë¿À¸Í»ÔÆâ¤ÎGLION¡¡ARENA¡¡KOBE¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¡ÖRIZIN¡¡LANDMARK¡¡12¡¡in¡¡KOBE¡×¤Î¸ø³«Îý½¬¤¬18Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡¸½ºß3Ï¢¾¡Ãæ¤ÎÈþ¿Í³ÊÆ®²È¤Î¥±¥¤¥È¡¦¥í¡¼¥¿¥¹¡Ê27¡á¥Õ¥ê¡¼¡Ë¤Ï¥¤¡¦¥Ü¥ß¡Ê26¡á´Ú¹ñ¡Ë¤ÈÂÐÀï¤Ø¸þ¤±¡¢¸ø³«Îý½¬¤Ç¥ß¥Ã¥ÈÂÇ¤Á¤òÈäÏª¡£Á´ÂÎÅª¤ËÂÎ¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤ÊÎÏ¶¯¤µ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¸ø³«Îý½¬¤òÈäÏª¤·¤¿¥±¥¤¥È¤ÏÃÏ¸µ¤Ç¤Î»î¹ç¤Ë¡Ö¿À¸Í½Ð¿È¤È¤¤¤¦¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤È¤ê¤¢¤¨¤º»î¹ç¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤ß¤À¤Ê¡×¤È¾Ð¤ß¤¬¤³¤Ü¤ì¤ë¡£
¡¡¤³¤Î»î¹ç¤Ë¸þ¤±¡¢¥³¥ó¥Ç¥·¥ç¥Ë¥ó¥°¤ä¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¶¯²½¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖÂÇ·â¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢ÁÈ¤ß¤ËÅ¬±þ¤Ç¤¤ë¥Ð¥é¥ó¥¹ÎÏ¤È¤¤¤¦¤«¸Ô´ØÀá¤Î»È¤¤Êý¤È¤«ÂÎ¤Î»È¤¤Êý¤ò³Ø¤ó¤Ç¤¤¤ë´¶¤¸¡£¶ÚÆù¤ò¤Ä¤±¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¥Ñ¥ó¥ÁÎÏ¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤è¤êÂÇ·â¶¯²½¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÀâÌÀ¡£¡ÖÃÏ¸µ¤Î¿À¸Í¤ÇÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¹Ô¤¯¤è¤¦¤Ë¤¢¤È2½µ´Ö¡¢»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç²ñ¾ì¤äPV¤Ç±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£