¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎÃæÂ¼¤¬»°²ó2»à°ìÎÝ¡¢°ì¥´¥í¤Ç¥Ù¡¼¥¹¤ò¶î¤±È´¤±¤¿Ä¾¸å¤Ë°ìÎÝÎÝ¿³¤È·ãÆÍ¤·¡¢¤¢¤ª¤à¤±¤ÇÅÝ¤ì¤¿ºÝ¤ËÆ¬¤òÂÇ¤Ã¤¿¡£Ã´²Í¤Ç¥Ù¥ó¥ÁÎ¢¤Ë±¿¤Ð¤ì¤¿¸å¡¢µßµÞ¼Ö¤ÇÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤ÆÀºÌ©¸¡ºº¤ò¼õ¤±¡¢¸åÆ¬Éô¤ÎÂÇËÐ¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ÃæÂ¼¤Ï¸¡ºº¸å¤Ëµå¾ì¤ËÌá¤Ã¤Æ¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¡£Ç¾¿¶¤È¤¦¤Îµ¿¤¤¤â¤¢¤ë¤¬¡Ö¤Þ¤À¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£¤Þ¤À¤Õ¤é¤Õ¤é¤·¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢ÍÍ»Ò¤ò¸«¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¡Ö4ÈÖ¡¦°ìÎÝ¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¡¢0¡½0¤Î°ì²ó2»à°ìÎÝ¤Ç¤Ï±¦ÍãÀþ»°ÎÝÂÇ¤ÇÀèÀ©ÅÀ¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¡£¡Ê¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¡Ë