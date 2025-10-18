Ìî¡¹Â¼¿¿¤ÎÄ¹½÷¡¦¹á²»¡¢ÈþµÓ¤¢¤é¤ï¤Ê¥ß¥Ë¥¹¥«¡ß¥Ö¡¼¥Ä¤Ç¥é¥ó¥¦¥§¥¤
¥¿¥ì¥ó¥È¡¦Ìî¡¹Â¼¿¿¤ÎÄ¹½÷¤Ç½÷Í¥¡¦¥â¥Ç¥ë¤Î¹á²»¤¬18Æü¡¢ÀéÍÕ¡¦ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ÖRakuten GirlsAward 2025 AUTUMN/WINTER¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£
¹á²»
¹á²»¤Ï¡¢¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤ò¾þ¤ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥·¥ç¡¼¡ÖSPECIAL FASHION SHOW¡×¤Ë½Ð±é¡£¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥È¤ËÇò¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¤È¥¢¥¦¥¿¡¼¡¢¥Ö¡¼¥Ä¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤Ç¤¹¤é¤ê¤È¤·¤¿ÈþµÓ¤òÈäÏª¤·¤Ê¤¬¤é¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤òÊâ¤¤¤¿¡£
Æ±¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤Ï¡¢¾¯Ç¯Ç¦¼Ô¤Î¥ô¥¡¥µ¥¤¥§¥¬¾Ä¤ÈÆâÂ¼ñ¥ÂÀ¤¬¥È¥Ã¥×¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤ò¾þ¤ê¡¢º´¡¹ÌÚµ×Èþ¡¢¥È¥é¥¦¥Ç¥óÄ¾Èþ¡¢´äÀ¥ÍÎ»Ö¡¢ËÜÅÄ¼ÓÍè¡¢ËÙ±ÛÎï²Ó¤é¤â½Ð±é¡£¥é¥¹¥È¤Ï°æ·å¹°·Ã¤¬Ì³¤á¤¿¡£
¡ÖGirlsAward¡×(¥¬¡¼¥ë¥º¥¢¥ï¡¼¥É)¤Ï¡¢2010Ç¯¤«¤é³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ëÆüËÜºÇÂçµé¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡õ²»³Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¡£28²óÌÜ¤È¤Ê¤ëº£²ó¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ÖDress Up My Style -Play the game of You-¡×¡£2000Ç¯Âå¤Ë¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤¿¡ÈÃå¤»ÂØ¤¨¥²¡¼¥à¡É¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢GirlsAward¤Ç¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÁª¤Ó¤Ê¤¬¤é¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤ò»×¤¤¤¤ê³Ú¤·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
(C)Rakuten GirlsAward 2025 AUTUMN/WINTER
¹á²»
¹á²»¤Ï¡¢¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤ò¾þ¤ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥·¥ç¡¼¡ÖSPECIAL FASHION SHOW¡×¤Ë½Ð±é¡£¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥È¤ËÇò¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¤È¥¢¥¦¥¿¡¼¡¢¥Ö¡¼¥Ä¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤Ç¤¹¤é¤ê¤È¤·¤¿ÈþµÓ¤òÈäÏª¤·¤Ê¤¬¤é¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤òÊâ¤¤¤¿¡£
¡ÖGirlsAward¡×(¥¬¡¼¥ë¥º¥¢¥ï¡¼¥É)¤Ï¡¢2010Ç¯¤«¤é³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ëÆüËÜºÇÂçµé¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡õ²»³Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¡£28²óÌÜ¤È¤Ê¤ëº£²ó¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ÖDress Up My Style -Play the game of You-¡×¡£2000Ç¯Âå¤Ë¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤¿¡ÈÃå¤»ÂØ¤¨¥²¡¼¥à¡É¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢GirlsAward¤Ç¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÁª¤Ó¤Ê¤¬¤é¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤ò»×¤¤¤¤ê³Ú¤·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
(C)Rakuten GirlsAward 2025 AUTUMN/WINTER