¥«¥·¥á¥í¡¡·ÚÎÌ¥ª¡¼¥Ð¡¼¤ò¼áÌÀ¡Ö¼«Ê¬¤ÎÂÎ½Å·×¤¬²õ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡× µµÅÄµþÇ·²ðÀï¤Ë¤ÏÍ¾Íµ¤ÎÉ½¾ð
¡¡¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Î¸µÀ¤³¦£³³¬µéÀ©ÇÆ²¦¼Ô¡¦µµÅÄ¶½µ£»á¤¬¥Õ¥¡¥¦¥ó¥À¡¼¤òÌ³¤á¤ë¶½¹Ô¡Ö£Ó£Á£É£Ë£Ï£Õ¡ß£Ì£Õ£Ó£È¡×¤¬£²£µÆü¤Ë³«ºÅ¤¹¤ë¥¥ë¥®¥¹Âç²ñ¤Ç¡¢¸µ£³³¬µéÀ©ÇÆ²¦¼Ô¥¸¥ç¥ó¥ê¥ë¡¦¥«¥·¥á¥í¡Ê¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¡Ë¤¬µµÅÄµþÇ·²ð¡Ê£Í£Ò¡Ë¤È£µ£¸¥¥í·ÀÌó£±£°²óÀï¤ÇÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¡¡ÅöÆü¤Î»î¹ç¤òÀ¸Ãæ·Ñ¤¹¤ë¡Ö£Á£Â£Å£Í£Á¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¡×¤ÎÆ°²è¤Ë¸µÆüËÜ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥é¥¤¥Èµé²¦¼Ô¤ÎºÙÀî¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó»á¤¬½Ð±é¡£¥«¥·¥á¥í¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡ºÙÀî»á¤Ï°Æ¸¤Ë¡Ö¤Ê¤ó¤ÇÁ°²ó¤Ï£±¥¥í¥°¥é¥à¡¢¥ª¡¼¥Ð¡¼¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈºòÇ¯£±£°·î¤Î»î¹ç¤ÇÂÎ½ÅÄ¶²á¤·¤¿ÍýÍ³¤òÄ¾·â¡£¥«¥·¥á¥í¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤¬»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÂÎ½Å·×¤Ç¤Ï¡¢ÌäÂê¤Ê¤¯ÂÎ½Å¤Ï¥¯¥ê¥¢¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤À¤«¤éÌäÂê¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ·ÚÎÌ²ñ¾ì¤Ø¸þ¤«¤Ã¤¿¡£²ñ¾ì¤Þ¤Ç¤Î°ÜÆ°¤¬£³»þ´Ö¤«¤«¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ç²ñ¾ì¤ËÃå¤¤¤Æ·×Â¬¤·¤¿¤é£²¥Ñ¥¦¥ó¥É¡ÊÌó£±¥¥í¡Ë¥ª¡¼¥Ð¡¼¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤³¤Ç¼«Ê¬¤ÎÂÎ½Å·×¤¬²õ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Èµ¤ÉÕ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤Ç£²¥Ñ¥¦¥ó¥ÉÍî¤È¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¯¤Æ¡¢É¬»à¤ËÍî¤È¤½¤¦¤È¤·¤¿¤±¤É£±¥Ñ¥¦¥ó¥É¤·¤«Íî¤Á¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¼áÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡¢ºÙÀî»á¤¬¡Öº£²ó¤Î¡ÊÂÎ½Å¡ËÂÐºö¤Ï¡©¡×¤È¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢¥«¥·¥á¥í¤Ï¡ÖÁ°²ó¤Ï£±£²£²¥Ñ¥¦¥ó¥É¡Ê£µ£µ¡¦£³¥¥í¡Ë¤Ç¥®¥ê¥®¥ê¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢º£²ó¤Ï£±£²£¸¥Ñ¥¦¥ó¥É¡Ê£µ£¸¥¥í¡Ë¤À¤«¤é¡¢¤½¤Î¤¯¤é¤¤¤Ê¤é¼«¿®¤¬¤¢¤ë¤è¡×¤ÈÃÇ¸À¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢ºÙÀî»á¤Ï¡Ö¤¢¤Î»þ¡ÊÂÎ½ÅÄ¶²á¤ò¤·¤Æ¡Ë¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤È»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡©¡×¤ÈÌä¤¤¤«¤±¤ë¤È¡¢¥«¥·¥á¥í¤Ï¡Ö·ÚÎÌ¥ª¡¼¥Ð¡¼¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥×¥í¥â¡¼¥¿¡¼¤ä¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ï¤¹¤´¤¯¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÏÃ¤¹°ìÊý¤Ç¡Ö£Ó£Î£Ó¤Ç¤â¡Ê¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÈðëîÃæ½ý¤ò¼õ¤±¤¿¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¤À¤«¤é¡¢»î¹ç¤ÎÁ°¤Ï·ë¹½ÅÜ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤è¡×¡Ö¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤Î¤¿¤á¤Ë²¿Ç¯¤âÀï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ëº£²ó¤Î¤³¤ì¤À¤±¤Ç¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë¤âÃ¡¤«¤ì¤ë¤Ã¤Æ²¿¤À¤è¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¡£¤À¤«¤é»î¹ç¤Ç¸«¤»¤Æ¤ä¤Ã¤¿¤è¡×¤È°¤Ó¤ì¤º¤Ë¶»¤òÄ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¥«¥·¥á¥í¤ÏµþÇ·²ðÀï¤Ø¸þ¤±¤Æ¡ÖµµÅÄµþÇ·²ð¤Î»î¹ç¤Ï¿²¤Ê¤¬¤é¸«¤¿¤è¡£¸«¤¿¤Î¤Ï¥Í¥ê¤Î»î¹ç¤È¥Ô¥«¥½¤Î»î¹ç¡£»î¹ç¤ò¸«¤Æ¥¤¡¼¥¸¡¼¥Õ¥¡¥¤¥È¤È³Î¿®¤·¤¿¡×¡ÖµþÇ·²ð¤Ï¥Ü¥Ç¥£¡¼¤¬¼å¤¤¤³¤È¤âÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¥¢¥´¤¬¼å¤¤¤³¤È¤â±ÇÁü¤ÇÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£²¶¤¬£Ë£Ï¾¡Íø¤¹¤ë»î¹ç¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¡×¤È¼«¿®¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤¿¡£