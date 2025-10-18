½»Ì±¡Ö¼Ö¤ÎÂ¦¤Ë¥¿¥Ð¥³¤ò¼Î¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¡×»ä¡Ö¤¨¤Ã¡×¿È¤Ë³Ð¤¨¤Î¤Ê¤¤¥¯¥ìー¥à¤Ëº¤ÏÇ ¢ª¡Ø¾×·â¤Î¿¿Áê¡Ù¤¬È¯³Ð
É®¼Ô¤¬ÄÂÂßÊª·ï¤Î2³¬¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤¿º¢¤Î¼ÂÂÎ¸³¤Ç¤¹¡£
¤¢¤ëÆü¸«ÃÎ¤é¤Ì1³¬¤Î½»¿Í¤Ë¡ÖÃó¼Ö¾ì¤Ë¥¿¥Ð¥³¤ò¼Î¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¡×¤ÈÃí°Õ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
µÊ±ì½¬´·¤Î¤Ê¤¤»ä¤¿¤Á¤Ïº¤ÏÇ¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢³Î¤«¤Ë¤¦¤Á¤Î¼Ö¤Î²¼¤Ë¤ÏµÛ¤¤³Ì¤¬¡Ä¡Ä°ìÂÎÃ¯¤¬¡©
¥Ý¥¤¼Î¤Æµ¿ÏÇ
¥Ý¥¤¼Î¤ÆÈÈ¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢»ä¤¿¤Á¤Î¥¿¥Ð¥³¥Ý¥¤¼Î¤Æµ¿ÏÇ¤Ï´°Á´¤ËÀ²¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥¿¥Ð¥³¤òµÛ¤¦¤Î¤Ï¼«Í³¤Ç¤¹¤¬¡¢¤»¤á¤Æ¥Þ¥Êー¤ä¥ëー¥ë¤Ï¼é¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¤È»×¤Ã¤¿½ÐÍè»ö¤Ç¤·¤¿¡£
¡ÚÂÎ¸³¼Ô¡§50Âå½÷À¡¦É®¼Ô¡¢²óÅú»þ´ü¡§2025Ç¯8·î¡Û
¢¨ËÜµ»ö¤Ï¡¢¼¹É®¥é¥¤¥¿ー¤¬¼èºà¤·¤¿¼ÂÏÃ¤Ç¤¹¡£¥é¥¤¥¿ー¤¬¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤·¤¿ÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¼èºàÂÐ¾Ý¼Ô¤Î¸Ä¿Í¤¬ÆÃÄê¤µ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¸ÇÍÌ¾»ì¤Ê¤É¤ËÊÑ¹¹¤ò²Ã¤¨¤Ê¤¬¤é¹½À®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Illustrator¡§º´ÅÄ¡¡ÀÅ
FTN¥³¥é¥à¥Ë¥¹¥È¡§Kiko.G
²Ç¸ÈÌäÂê¤ò¥á¥¤¥ó¥Æー¥Þ¤Ë¥é¥¤¥¿ー³èÆ°¤ò¥¹¥¿ー¥È¡£¼ÒÂðÀ¸³è¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿·Ð¸³¤«¤é¡¢¥Þ¥ÞÍ§¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤¬¹¤¬¤ê¡¢¼èºàÂÐ¾Ý¤Ë¡£¼«¤é¤¬Î¥º§¤äÉÂµ¤¤ò·Ð¸³¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÇº¤ß¤ò»ý¤ÄÆÉ¼Ô¤ò¸µµ¤¤Å¤±¤¿¤¤¤È»×¤¤¡¢¼«¿È¤Î¿ÍÌ®¤äÆÉ¼Ô¤ÎÀ¼¤ò¼èºà¤·¡¢µ»ö¤È¤·¤Æ¼¹É®¡£note¤Ç¤Ï¡¢ÅüÇ¢ÉÂ¤ÎÂÎ¸³µ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÈ¯¿®Ãæ¡£