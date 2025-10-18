ÇµÌÚºä46°ì¥ÎÀ¥Èþ¶õ¡¢Åê¤²¥¥Ã¥¹¡õ¾Ð´é¤ËÇ®»ëÀþ ¥Ý¥Ë¡¼¥Æ¡¼¥ë¡ß¥Ö¡¼¥±¤Ç¥ª¡¼¥éºÝÎ©¤Ä¡Ú¥¬¥ë¥¢¥ï2025AW¡Û
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/10/18¡ÛÇµÌÚºä46¤Î°ì¥ÎÀ¥Èþ¶õ¤¬18Æü¡¢ÀéÍÕ¡¦ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡õ²»³Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖRakuten GirlsAward 2025 AUTUMN/WINTER¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û°ì¥ÎÀ¥Èþ¶õ¡¢¥ß¥Ë¥¹¥«¤ÇÈþµÓÈäÏª
¥Ð¥ë¡¼¥ó¤Çºî¤é¤ì¤¿¥Ö¡¼¥±¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢¥Ý¥Ë¡¼¥Æ¡¼¥ë»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿°ì¥ÎÀ¥¡£¥¤¥¨¥í¡¼¤Î¥«¡¼¥Ç¥£¥¬¥ó¤Ë¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥È¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢Èþ¤·¤¤µÓ¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤¿¡£¥È¥Ã¥×¤Ç¤ÏÅê¤²¥¥Ã¥¹¤ò¤·¤Æ¡¢´ÑµÒ¤òÌ¥Î»¤·¤¿¡£
º£²ó¤Î¡ÖGirlsAward¡×¤Ï¡ÈÃå¤»ÂØ¤¨¥²¡¼¥à¡É¤Î¤è¤¦¤Ë¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤òÁª¤Ó¤Ê¤¬¤é¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Î¡ÖDress Up My Style ¡ÝPlay the Game of You¡Ý¡×¤¬¥Æ¡¼¥Þ¡£Ìó300¿Í¤Î¥â¥Ç¥ë¤äÇÐÍ¥¡¦½÷Í¥¤¬ºÇ¿·¤Î½©Åß¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÈäÏª¤·¡¢ÇµÌÚºä46¡¢XG¡¢ME:I¡¢CUTIE STREET¤é¹ë²Ú¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤âÂ·¤¦¡£MC¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤ÏÆî³¤¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¤Î»³Î¤Î¼ÂÀ¤È¿¹¹áÀ¡¡£¥É¥é¥Þ¡Ö·¯¤¬¥È¥¯¥Ù¥Ä¡×¡¢±Ç²è¡ÖÎø¤Ë»ê¤ëÉÂ¡×¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤âÅ¸³«¤µ¤ì¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
