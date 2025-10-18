Ý¯ºä46ÅÄÂ¼ÊÝÇµ¡¢¥Á¥ç¡¼¥«¡¼¥È¥Ã¥×¥¹¡ß¥Ï¥¤¥¦¥¨¥¹¥È¥Ñ¥ó¥Ä¤Ç¥¹¥¿¥¤¥ëºÝÎ©¤Ä¡Ú¥¬¥ë¥¢¥ï2025AW¡Û
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/10/18¡ÛÝ¯ºä46¤ÎÅÄÂ¼ÊÝÇµ¤¬18Æü¡¢ÀéÍÕ¡¦ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡õ²»³Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖRakuten GirlsAward 2025 AUTUMN/WINTER¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÝ¯ºä46ÅÄÂ¼ÊÝÇµ¡¢È´·²¥¹¥¿¥¤¥ëºÝÎ©¤ÄÂç¿Í¥³¡¼¥Ç
ÅÄÂ¼¤Ï¡¢¥Á¥ç¡¼¥«¡¼¤¬ÉÕ¤¤¤¿¥Ù¥í¥¢À¸ÃÏ¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¤Ë¥Ï¥¤¥¦¥¨¥¹¥È¤Î¥Ù¡¼¥¸¥å¥Ñ¥ó¥Ä¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÇÅÐ¾ì¡£Âç¿Í¤ÎÊ·°Ïµ¤¤òÉº¤ï¤»¤Ê¤¬¤é¥¦¥©¡¼¥¥ó¥°¤òÈäÏª¤¹¤ë¤È¡¢¥È¥Ã¥×¤Ç¤Ï¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¥Ý¡¼¥¸¥ó¥°¤ò·è¤á¡¢Âç¤¤Ê´¿À¼¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤¿¡£
º£²ó¤Î¡ÖGirlsAward¡×¤Ï¡ÈÃå¤»ÂØ¤¨¥²¡¼¥à¡É¤Î¤è¤¦¤Ë¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤òÁª¤Ó¤Ê¤¬¤é¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Î¡ÖDress Up My Style ¡ÝPlay the Game of You¡Ý¡×¤¬¥Æ¡¼¥Þ¡£Ìó300¿Í¤Î¥â¥Ç¥ë¤äÇÐÍ¥¡¦½÷Í¥¤¬ºÇ¿·¤Î½©Åß¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÈäÏª¤·¡¢ÇµÌÚºä46¡¢XG¡¢ME:I¡¢CUTIE STREET¤é¹ë²Ú¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤âÂ·¤¦¡£MC¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤ÏÆî³¤¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¤Î»³Î¤Î¼ÂÀ¤È¿¹¹áÀ¡¡£¥É¥é¥Þ¡Ö·¯¤¬¥È¥¯¥Ù¥Ä¡×¡¢±Ç²è¡ÖÎø¤Ë»ê¤ëÉÂ¡×¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤âÅ¸³«¤µ¤ì¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡ÅÄÂ¼ÊÝÇµ¡¢¥Á¥ç¡¼¥«¡¼¥È¥Ã¥×¥¹Å»¤¤Âç¿Í¤ÎÊ·°Ïµ¤
¢¡¡Ö¥¬¥ë¥¢¥ï2025 A/W¡×¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ÖDress Up My Style -Play the game of You-¡×
