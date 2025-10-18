ÂçÃ«æÆÊ¿¤Î¡È19µåÌÜ¡É¤Ë¶ÄÅ·¡ÖÃ¯¤¬ÂÇ¤Æ¤ó¤Í¤ó¡×¡Ö¶Ê¤¬¤ê¥¥â¤¹¤®¡×¡¡3È¯¸Æ¤ó¤À3Ï¢Â³K
¡¡ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï17Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö18Æü¡Ë¡¢ËÜµòÃÏ¤Ç¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¤È¤Î¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥ºÂè4Àï¤Ë5-1¤Ç¾¡Íø¤·¡¢2Ç¯Ï¢Â³¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£¡Ö1ÈÖ¡¦DH·óÅê¼ê¡×¤ÇÀèÈ¯¤·¤¿ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤ÏÂÇ¼Ô¤È¤·¤Æ3ËÜÎÝÂÇ¡¢Åê¼ê¤È¤·¤Æ7²óÅÓÃæ¤Þ¤ÇÌµ¼ºÅÀ¡£¥Á¡¼¥à¤ËÀª¤¤¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤ó¤À½é²ó¤Î¡È19µå¡É¤Ë¡¢ÆüËÜ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬¶Ã¤¤ÎÀ¼¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡½é²ó¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÎ©¤Ã¤¿ÂçÃ«¤ÏÀèÆ¬¤ò»Íµå¤ÇÊâ¤«¤»¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤³¤«¤é°µÅÝÅª¤ÊÅêµå¤ò¸«¤»¤¿¡£2ÈÖ¤Î¥Á¥ç¡¼¥ê¥ª¤ò¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤Ç2¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤ÈÄÉ¤¤¹þ¤à¤È¡¢¤³¤Î»î¹ç10µåÌÜ¤Ï³°³Ñ¤Ø¤Î100.3¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó161.4¥¥í¡Ë¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¡£¥Ð¥Ã¥È¤¬¶õ¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¥¤¥¨¥ê¥Ã¥Á¤ËÂÐ¤·¤Æ¤âÊÑ²½µå¤ÇÄÉ¤¤¹þ¤ß¡¢2-2¤«¤é¤Î6µåÌÜ¤Ï³°³ÑÄã¤á¤Ø¤Î100.2¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó161.3¥¥í¡Ë¡£¥¤¥¨¥ê¥Ã¥Á¤ÏÈ¿±þ¤Ç¤¤º¸«Æ¨¤·»°¿¶¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£Â³¤¯¥³¥ó¥È¥ì¥é¥¹¤Ï2¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤«¤é¡¢³°³Ñ¤ØÆ¨¤²¤Æ¤¤¤¯87.6¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó141¥¥í¡Ë¤Î¥¹¥¤¡¼¥Ñ¡¼¤Ç¶õ¿¶¤ê»°¿¶¡£3µå¤ÇÎÁÍý¤·¡¢¤³¤Î²ó19µå¤Ç½ª¤¨¤¿¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¸ø¼°X¤¬¡¢¤³¤Î¥¤¥Ë¥ó¥°¤Î·è¤áµå¤òÂ³¤±¤ëÆ°²è¤ò¸ø³«¤¹¤ë¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¶Ã¤¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬ÊÂ¤ó¤À¡£
¡Öº£Æü¤Ï¸«¤ì¤Ð¤ï¤«¤ëÀä¹¥Ä´¡×
¡ÖÅê¤²¤Æ¤ë¥Ü¡¼¥ë¤¬¥¨¥°¤¹¤®¤ë¡×
¡Ö¥Ô¥ó¥Ý¥óµå¤«¤èw¡×
¡Ö¥¨¥°¤¤¤¾º£Æü¤ÎÄ¾µå¡£¥¹¥Ô¡¼¥É¡¢¿¤Ó¡¢¥³¡¼¥¹¡Ä¤¨¤²¤Ä¤Ê¤¤¡×
¡Ö¥¹¥¤¡¼¥Ñ¡¼¡¢¥Ñ¥ï¥×¥í¤¯¤óÊÂ¤ß¤Ë¶Ê¤¬¤Ã¤Æ¤ë¤ä¤ó¡×
¡ÖºÇ¸å¤Î¥¹¥¤¡¼¥Ñ¡¼¶Ê¤¬¤ê¥¥â¤¹¤®¤ÆÁð¡×
¡ÖÃ¯¤¬ÂÇ¤Æ¤ó¤Í¤ó¡×
¡Öµ¤»ý¤ÁÎÉ¤¹¤®¤ë¤À¤í¤³¤ì¡×
¡ÖºÇ¸å¤Î¥¹¥¤¡¼¥Ñ¡¼¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤ó¤Î¡×
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö50ËÜÂÇ¤Ã¤¿¿Í¤¬¤³¤ÎÅêµå¤¹¤´¤¹¤®¤ë¡Ä¡×¤È¤ÎÀ¼¤â¡¢ÂçÃ«¤ÏÄ¾¸å¤ÎÂÇÀÊ¤ÇÀèÆ¬ÂÇ¼ÔÃÆ¤òÊü¤Á¡¢4²ó¡¢7²ó¤Ë¤â°ìÈ¯¡£Åê¼ê¤È¤·¤Æ¤Ï6²ó0/3¤ò2°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¡¢10Ã¥»°¿¶¤Î²÷Åê¤òÈäÏª¤·¡¢¥·¥ê¡¼¥ºMVP¤Ëµ±¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë