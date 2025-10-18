ME:I¡¢¥¬¥ë¥¢¥ï¤ËÅÐ¾ì¡¡£·¿Í¤Çµ¤Ç÷Ëþ¤Á¤¿¥Ñ¥Õ¥©¡Öº£¤Î»ä¤¿¤Á¤ÎÁ´ÎÏ¤ò¤ª¸«¤»¤·¤Þ¤¹¡ª¡×
ME:IⒸRakuten GirlsAward 2025 AUTUMN/WINTER
¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×ME:I¤¬18Æü¡¢ÀéÍÕ¡¦ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¹ñºÝÅ¸¼¨¾ì 9-11¥Û¡¼¥ë¤Ç³«ºÅ¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡õ²»³Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¡ØRakuten GirlsAward 2025 AUTUMN/WINTER¡Ù¤Ë½Ð±é¡£¡ÖClick¡×¡¢¡ÖTHIS IS ME:I¡×¤Ê¤É£µ¶Ê¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û£·¿Í¤Çµ¤Ç÷Ëþ¤Á¤¿¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¸«¤»¤¿ME:I
¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎKOKONA¤¬ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Î¤¿¤áÆ±¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÅöÆü·çÀÊ¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¡£¤Þ¤¿¡¢¸½ºß³èÆ°µÙ»ßÃæ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼£³¿Í¤ò½ü¤¤¤¿7¿Í¤Ç¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
£±¶ÊÌÜ¤Ï¥Ç¥Ó¥å¡¼¥·¥ó¥°¥ë¡ØMIRAI¡Ù¤Î¥ê¡¼¥É¶Ê¡ÖClick¡×¤òÈäÏª¡£¤½¤·¤Æ¡¢¡Öº£¤Î»ä¤¿¤Á¤ÎÁ´ÎÏ¤ò¤ª¸«¤»¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤òÅê¤²¤«¤±¡¢¡ÈMUSE¤ª²½¾Ñ¥À¥ó¥¹¡É¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê³Ú¶Ê¡ÖMUSE¡×¤Ç²ñ¾ì¤òÌ¥Î»¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
1st¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØWHO I AM¡Ù¼ýÏ¿¤Î ¡ÖRoyal Energy¡×¡¢½éÎø¤Î¤è¤¦¤Ê´Å»À¤Ã¤Ñ¤¤µ¤»ý¤Á¤òÉ½¸½¤·¤¿²Î»ì¤ÈÁÖ¤ä¤«¤Ê¥á¥í¥Ç¥£¡¼¥é¥¤¥ó¤¬ÆÃÄ§Åª¤Ê¡Ö¥¥é¥¥é¡×¤È¥«¥é¡¼¤Î°ã¤Ã¤¿³Ú¶Ê¤ÇÂ¿ºÌ¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¥ó¥°¤Ç²ñ¾ì¤ò³Ú¤·¤Þ¤»¤ë¡£¥é¥¹¥È¤ÏME:I¤Î¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¡¢·è°ÕÉ½ÌÀ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¡ÖTHIS IS ME:I¡×¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
ME:I¤Ï¡¢ÆüËÜºÇÂçµé¤Î¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ ½é¤Î¥¬¡¼¥ë¥ºÈÇ¡ÖPRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS¡×¤Ç¿·¤¿¤Ë ¡È¹ñÌ±¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡É¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁª¤Ð¤ì¤¿11¿ÍÁÈ¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡ÖME:I¡×(¥ß¡¼¥¢¥¤)¡£¥°¥ë¡¼¥×Ì¾¤Ë¤Ï¿·¤·¤¤ÆüËÜ¤ÎÀ¤Âå¤òÂåÉ½¤¹¤ë ¡ÆÌ¤Íè¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¡Ç¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖGirlsAward¡×¤Ïº£Ç¯¤Ç15¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢º£²ó¤Ç28²óÌÜ¤Î³«ºÅ¡£º£²ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ØDress Up My Style -Play the game ofYou-¡Ù¡£2000Ç¯Âå¤Ë¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤¿¡ÈÃå¤»ÂØ¤¨¥²¡¼¥à¡É¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢GirlsAward¤Ç¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÁª¤Ó¤Ê¤¬¤é¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤ò»×¤¤¤¤ê³Ú¤·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£