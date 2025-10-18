º£ÅÄÈþºù¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ±ä´ü¤òÈ¯É½¡Ö½ô»ö¾ð¤Ë¤è¤ê¤ä¤à¤òÆÀ¤º¡×
¡¡½÷Í¥¤Îº£ÅÄÈþºù¤¬½Ð±é¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿¡Öº£ÅÄÈþºù¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡×¤¬¡¢³«ºÅ±ä´ü¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£½êÂ°»öÌ³½ê¡Ö¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡¦¥¹¥ê¡¼¡×¤¬18Æü¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤òÄÌ¤¸¤ÆÅÁ¤¨¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Ûº£ÅÄÈþºù¤Î¥é¥¹¥È¿åÃå¡ª
¡¡È¯É½¤Ç¤Ï¡¢¡Ö2025Ç¯11·î24Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë¤Ë³ùÁÒ·Ý½Ñ´Û¥Û¡¼¥ë¤Ë¤Æ³«ºÅ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡Øº£ÅÄÈþºù¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ù¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¡¢½ô»ö¾ð¤Ë¤è¤ê¤ä¤à¤òÆÀ¤º³«ºÅ¤ò±ä´ü¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡¢¡ÖÅö½é¤è¤ê³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿³§¤µ¤Þ¤Ë¤Ï¿¼¤¯¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£¿¶ÂØ³«ºÅ¤ÎÆüÄø¤Ï¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¤ÏÌ¤Äê¤Ç¤¹¤¬2026Ç¯½Õº¢¤Î³«ºÅ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤·¡¢¾ÜºÙ¤Ï·è¤Þ¤ê¼¡Âè¡¢º£ÅÄ¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È¤Ç²þ¤á¤Æ°ÆÆâ¤¹¤ë¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡Æ±¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï7·î¤Ë³«ºÅ·èÄê¤¬¹ðÃÎ¤µ¤ì¡¢¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¤ØÆüº¢¤Î´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤·¤«ÂÎ¸³¤Ç¤¤Ê¤¤ÆÃÊÌ¤Ê´ë²è¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡±ä´üÈ¯É½¤ËÂÐ¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö»ö¾ð¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Èþºù¤µ¤ó¾¯¤·¤æ¤Ã¤¯¤ê¤ªµÙ¤ß¤·¤ÆÍß¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¡ÖÃæ»ß¤¸¤ã¤Ê¤¯±ä´ü¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡Ä¡ª¡¡ÍèÇ¯¤Î½ÕÈþºù¤Á¤ã¤ó¤Ë²ñ¤¨¤ë¤Î³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤â´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
