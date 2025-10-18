¡Ú²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¼¥Ã¥Ä¡ÛCase7¡ÖÈ³¤¹¤ë¡×¤¢¤é¤¹¤¸¡¡Çü¤ÎÁ°¤ËºÆ¤Ó¥Î¥¯¥¹¤¬
¡¡ÎáÏÂ²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼7ºîÌÜ¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¼¥Ã¥Ä¡Ù¡ÊËè½µÆüÍË Á°9¡§30¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤ÎCase7¡ÖÈ³¤¹¤ë¡×¤¬19Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¡Ú²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¼¥Ã¥Ä¡ÛCase7¡ÖÈ³¤¹¤ë¡×Í½¹ð
¡¡´Æ¹ö¤Ë¼ü¤ï¤ì¤¿Ì´¤Ç¡¢Ì´¼ç¤ÎÈþ½÷ÌÚ¡ÊÂç¾ìÂÙÀµ¡Ë¤Ï¤Í¤à¡ÊËÙ¸ý¿¿ÈÁ¡Ë¤òÏ¢¤ì¤Æ¹ÔÊýÉÔÌÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£´ñ°Û¤Ê¹ÔÆ°¤ËÆ¬¤òÇº¤Þ¤¹Çü¡Êº£°æÎµÂÀÏº¡Ë¤Ë¡¢ÉÙ»Î¸«¡Ê»°Åè·òÂÀ¡Ë¤È¤Ê¤¹¤«¡Ê¾®´Óè½Æà¡Ë¤Ï¤¢¤ë¡È»Ä¹ó¤Ê¿¿¼Â¡É¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤¹¤ë¡£
¡¡¤¹¤Ù¤Æ¤òÃÎ¤Ã¤¿Çü¤ÏÌ´¤ÎÀ¤³¦¤ØÌá¤ë¤È¡¢Èþ½÷ÌÚ¤È¤Í¤à¤òµß¤¦¤Ù¤¯²þ¤á¤Æ¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ËÄ©¤à¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ó¤ÊÇü¤ÎÁ°¤ËºÆ¤Ó¥Î¥¯¥¹¤¬Î©¤Á¤Ï¤À¤«¤ê¡Ä¡ª
