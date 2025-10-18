¥«¥¹¥ß¥½¥¦¤Ê¤É¤Ç½©¤ÎÈþ¤·¤µ¤ò¡ÄÀ¸¤±²Ö¡ÖÀÐÅÄÎ®¡×¤Î·Ý½ÑÅ¸»Ï¤Þ¤ë ¾¾ºä²°Ì¾¸Å²°Å¹¤Ç10/20¤Þ¤Ç
¡¡À¸¤±²Ö¤ÎÎ®ÇÉ¡ÖÀÐÅÄÎ®¡×¤Î·Ý½ÑÅ¸¤¬18Æü¡¢Ì¾¸Å²°¡¦±É¤Ç»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Âè65²ó¤ò·Þ¤¨¤ëÀÐÅÄÎ®·Ý½ÑÅ¸¤Î¥Æー¥Þ¤Ï¡Ö¥ê¥Ó¥ó¥°¥â¥À¥Ë¥Æ¥£ー¡×¤Ç¡¢¸½Âå¤ÎÀ¸³èÍÍ¼°¤Ë¹ç¤¦¤è¤¦¤Ë¹Í°Æ¤µ¤ì¤¿Ìç²¼À¸¤é¤ÎºîÉÊ126ÅÀ¤¬Å¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÀÐÅÄÎ®²È¸µ¤ÎÀÐÅÄÌ¦²ì¤µ¤ó¤ÎºîÉÊ¤Ï¡¢²ÖÉÓ¤ò»È¤ï¤º¤Ë½©¥¢¥¸¥µ¥¤¤ä¥«¥¹¥ß¥½¥¦¤Ê¤É¤¬É÷¤¬¿á¤«¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ë¤¤¤±¤é¤ì¡¢½©¤ÎÈþ¤·¤µ¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¤Û¤«¥³¥¹¥â¥¹¤ä¥ê¥ó¥É¥¦¤Ê¤É¡¢¥«¥é¥Õ¥ë¤Ç²Ä°¦¤é¤·¤¤²Ö¡¹¤ò¥Æー¥Ö¥ë¤Î¾å¤Ë¤¤¤±¤¿ºîÉÊ¤Ê¤É½©¤é¤·¤¤ºîÉÊ¤¬ÊÂ¤Ó¤Þ¤¹¡£
¡ÖÀÐÅÄÎ®·Ý½ÑÅ¸¡×¤Ï20Æü¤Þ¤Ç¡¢¾¾ºä²°Ì¾¸Å²°Å¹Æî´Û¤Î¥Þ¥Ä¥¶¥«¥ä¥Ûー¥ë¤Ç³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£